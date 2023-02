"Hogwarts legacy", "Dead space" y "Forspoken" sacuden la nueva generación con sus imbatibles propuestas - gameLover

«Deliver us Mars» y «Bob Esponja: The cosmic shake» les acompañan en los estrenos de los últimos días.

Hogwarts legacy

¡Hola, gameLover! Pero qué ganas tenía de volver a sacar la varita y volver al mundo mágico de Hogwarts. Es momento de conectar nuestras consolas de nueva generación y vivir esta historia inédita en primera persona, no a través de libros ni películas, sino desde un videojuego. «Hogwarts legacy» es un juego de rol de acción para un jugador que transcurre en un mundo abierto ambientado en el siglo XIX, muchos años antes de que Harry, Ron y Hermione tan siquiera existieran. Porque ellos no van a ser los protagonistas de la aventura en esta ocasión, lo vas a ser tú.

Esto es literal, porque lo primero que deberás hacer antes de comenzar es crear tu propio personaje a través de un completo pero no demasiado exagerado editor, donde podrás dotar a tu avatar de los rasgos básicos que definirán tu identidad a lo largo de toda la trama que tienes por delante que, ya te aviso, no será breve. Con la llegada de esta nueva propuesta nos embarcamos en una épica aventura en Hogwarts encarnando a un estudiante de quinto año con la insólita habilidad de emplear una magia antigua y poderosa. Después de definir nuestra personalidad -y por lo tanto nuestra casa de Hogwarts-, con la ayuda de la guía de campo del mago y las enseñanzas de los profesores y otros personajes, descubrirás una cautivadora historia repleta de emocionantes desafíos y misterios.

Creo que no exagero afirmando que «Hogwarts legacy» es el videojuego con el que todo fan de Harry Potter hemos soñado, ya que cumple a la perfección la fantasía de convertirse en estudiante del colegio Hogwarts de magia y hechicería, ofrenciéndonos la aventura perfecta que llevabámos esperando desde hace años. Se trata de un juego cautivador, repleto de misterio y magia con el que podremos profundizar, crear nuestras propias historias mágicas y visitar una gran cantidad de emplazamientos del mundo mágico, desde el propio castillo de Hogwarts y sus alrededores, pasando por la aldea de Hogsmeade, el bosque prohibido o, por supuesto, el callejón Diagon.

El que hay aquí es un gran trabajo, horas y horas de esfuerzo para ofrecernos unos escenarios muy detallados, acordes a los que nos ofrecían los libros o las películas, y con los que nos recrearemos a cada paso que demos. Eso nos ayudará a ir descubriendo todos los secretos que esconde el juego -que no son pocos-, desde las de nuestra guía de campo a atuendos cosméticos que también nos servirán para reforzar los valores de ataque y defensa de nuestro personaje. A todo esto súmale esta nueva narrativa que se nos presenta, que no desentona para nada de todo aquello que ya conocemos y que solo consigue que, a medida que vayamos avanzando en la trama, más interesados estemos en lo que está por llegar.

En «Hogwarts legacy» empezaremos el curso como un estudiante de quinto año, algo inusual en la historia de la escuela pero que nos servirá para darnos cuenta de lo excepcional que es nuestro personaje. Al inicio de nuestra aventura, después de decidir a qué casa perteneceremos -a saber: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw o Slytherin-, iremos conociendo a nuestros nuevos compañeros y asistiremos a clase como encantamientos, defensa contra las artes oscuras, herbología o pociones, donde profundizaremos en nuestra relación con los profesores, aprenderemos los hechizos básicos, cultivaremos plantas mágicas o prepararemos pociones, entre muchas otras rutinas relacionadas con nuestro estatus de estudiante.

Hay mucho por aprender, así que también contaremos con una completa colección de mejoras, talentos y habilidades que nos ayudarán a ir progresando como brujas o magos durante toda la historia. Los desafíos a los que nos enfrentemos, ya sea a través de misiones principales o secundarias, nos ayudarán a acumular experiencia para ir progresando el nivel de este conjunto de habilidades. Mientras, podremos recorrer los pasillos del castillo para descubrir mazmorras y pasadizos, además de enfrentarnos a exigentes rompecabezas que nos ayudarán a descubrir todos sus secretos. Es importante que aprendamos a dominar los poderosos hechizos que iremos descubriendo gracias al profesorado, así como al ir afinando nuetra técnica de combate, ya que deberemos enfrentarnos a algunas de las criaturas más poderosas y a los a enemigos más letales del mundo mágico.

Mezclar acción y mágica es la fórmula de la poción que nunca falla, y si a todo esto le sumar el hecho de poder volar en escoba para desplazarnos más rápidamente, domar y montar a lomos de bestias mágicas o enfrentarte a enemigos como trolls, arañas y magos oscuros, el resultado es una aventura que nos descubre un gran mundo repleto de peligros conectados al remoto y olvidado pasado del mundo mágico que conocíamos hasta ahora. No hay duda de que este es el videojuego que llevamos esperando desde el primero de todos ellos, publicado hace ya más de veinte años. Si eres amante del género de RPG de acción y de la franquicia «Harry Potter», puedes estar feliz de enfrentarte a la experiencia definitiva.

«Hogwarts legacy» es un videojugo repleto de auténticos momentazos y que ofrece una mezcla de acción y exploración que los fans de la franquicia sabrán valorar mejor que nadie. Combates y puzles que convergen con un dinamismo y una espectacularidad sorprendentes para convertirse en la experiencia soñada con la que podremos asistir a clase en Hogwarts mientras nos enfrentamos a una nueva narrativa basada en las aventuras que todos conocemos y que está repleta de unas muy interesantes misiones que se combinan con la impresionante recreación Hogwarts y sus alrededores , permitiéndonos visitar y descubrir todo aquello que no nos permitían sus películas. Se trata de un imprescindible para sus seguidores -entre los que me incluyo- que ahora tenemos la oportunidad de disfrutarlo en PS5, Xbox Series X|S y PC, mientras que los jugadores de PS4 y Xbox One deberán esperar al 4 de Abril y los de Nintendo Switch al 25 de Julio.

«Hogwarts legacy»

Avalanche · Portkey Games y Warner Bros. Games

10 de Febrero · PS5, Xbox Series X|S y PC

Dead space

Finales de 2008: Esa fue la fecha que sirvió como punto de partida para una trilogía espacial que seguiría expandiéndose a través del Universo en 2011 y 2013. Después de que «Dead space» se haya converido por derecho propio en una icónica aventura narrativa de ciencia ficción, vuelve a sumergirnos en los inquietantes pasillos del USG Ishimura regresando en forma de remake con una jugabilidad mejorada, una mayor fidelidad visual y sonora y mucho más características que han logrado que volvamos a caer rendidos a sus pies.

Este clásico survival horror de ciencia ficción nos vuelve a poner en la piel de Isaac Clarke, un ingeniero cualquiera que está trabajando en una misión rutinaria para reparar esta gigantesca nave minera cuando se percata de que toda la tripulación de la nave ha sido masacrada y que su novia, Nicole, ha desaparecido en algún lugar a bordo. Solo y atrapado, con unas cuantas herramientas y sus habilidades de ingeniería, tendrá que enfrentarse a lo desconocido por su propia supervivencia. Hay mucho en juego, hasta su propia cordura, que se desmorona a cada paso que da.

La icónica atmósfera de ciencia ficción y esa narrativa ambiental que caracterizó a «Dead space» regresan casi 15 años después del lanzamiento del videojuego original para rendirle un homenaje y honrar el legado del original, mejorando todo lo que ya funcionaba entonces. Esta nueva entrega ha sido reconstruida desde cero aprovechando el motor de juego Frostbite para mantenerse fiel a su emocionante visión otorgando una nueva que ofrece un sonido mejorado y unos efectos visuales tan nítidos como espeluznantes y que han sido cuidadosamente reimaginados para evocar un nuevo nivel de inmersión y calidad.

Además, también presenta mejoras clave en la jugabilidad, por lo que veremos como, sin armas ni apoyo, Isaac se ve obligado a defenderse de los necromorfos haciendo uso de herramientas mineras de alta tecnología para derrotar estratégicamente a estas criaturas de pesadilla mientras resuelve puzles durante su emocionante viaje y convierte en ventaja los sistemas defectuosos del Ishimura. Esta experiencia se ha mejorado aún más en el remake, recibiendo el protagonista un traje actualizado y un arsenal mejorado que cuenta con herramientas más detalladas, con efectos y funcionalidades mejoradas. El actor de voz Gunner Wright -que sí protagonizó la segunda y tercera entrega- ahora también retomará su papel en la primera (donde Isaac no hablaba), algo que nos ayudará a entender su historia con nuevos enriquecimientos narrativos.

La emblemática nave minera USG Ishimura ha sido completamente restaurada para este remake, añadiendo nuevas salas, rutas y obstáculos mientras permite una exploración más fluida gracias a los nuevos controles de mapa y un localizador mejorado. Ahora está totalmente interconectada y sin que una sola pantalla de carga o corte de cámara rompa jamás la inmersión mientras jugamos, desde inicio al fin del juego. Sus aterradoramente estrechos pasillos y sombríos corredores ya no son lo mismo, son mejores.

«Dead space» sigue ofreciendo un mundo maravillosamente elaborado e igual de inquietante que en la experiencia original, permitiéndonos en todo momento sentir el peso de cada misterioso paso que damos. Ahora, con el nuevo director de intensidad, podremos ajusta dinámicamente todo aquello que se nos aparece en el camino a medida que exploramos zonas nuevas y antiguas, desde la aparición de necromorfos hasta los efectos ambientales -tales como la luz, el humo, las partículas y el sonido-. Los latidos del corazón, la respiración y los esfuerzos de Isaac también se ajustan en función de su nivel de estrés para proporcionar a los jugadores información directa sobre su estado mental, emocional y físico.

La estrategia es clave en «Dead space», por eso también tenemos más oportunidades de tomar decisiones a la hora de utilizar la gran variedad de armas y habilidades únicas de las que disponemos. Se trata de una completa experiencia que no solo homenajea a la propuesta original, sino que la mejora en todos los sentidos. Es todo lo que podríamos pedirle al remake de un clásico tan querido como este, que ya fue calificado como obra maestra y que ahora se supera con un título rehecho desde cero para seguir profundizando en su narrativa, añadir nuevos contenidos, recuperando las novedades que se introdujeron ensus secuelas, rediseñando secciones enteras e incluyendo nuevas mecánicas y sistemas.

Jugando con él sentirás que regresas al juego original, pero a la vez que estás ante una experiencia completamente nueva. Y, tanto si habías jugado al de 2009 como si no, aquí te encontrarás con un título imprescindible, una obra maestra imprescindible del género del terror y la ciencia ficción que no deberías dejar pasar. Acaban de rematar la propuesta su espectacular apartado audiovisual y esa ambientación única que consigue, logrando uno uno de los mejores juegos de terror de la historia. ¡A por él!

«Dead space»

Motive · Electronic Arts

27 de Enero · PS5, Xbox Series X|S y PC

Forspoken

Ya está aquí una de las grandes propuestas que los jugadores de PlayStation llevaban esperando con ansia desde su espectacular anuncio en 2021: «Forspoken». Después de varios retrasos, el exclusivo de PS5 (y también PC) llega en forma de aventura narrativa para presentarnos un mundo tan hermoso como cruel. Su protagonista es la joven neoyorkina Frey Holland que, sin saber cómo, viaja desde su abarrotada y cosmopolita ciudad hasta el impresionante mundo de Athia, un lugar fantástico devastado por una misteriosa fuerza conocida como el desgarro. Con tan solo un brazalete -con el que tiene la capacidad de comunicarse-, nuestra protagonista descubre que puede lanzar poderosos hechizos y usar magia para recorrer los vastos paisajes este nuevo mundo que acaba de descubrir y del que no puede escapar.

Tras sobrevivir a este extraño fenómeno y siendo inmune al desgarro, Frey debe encontrar su camino de vuelta a casa con la ayuda de Cepo, que es el nombre con el que ha bautizado a su brazalete. Siempre en su muñeca derecha, Cepo guía a nuestra heroína mientras explora los vastos paisajes de Athia para aprender a lanzar hechizos. Es un «personaje» carismático, ya que posee un sentido del humor peculiar que vuelca hacia su nueva compañera, a la que se une para ayudarla.

Aunque el objetivo de Frey es regresar a su querida Nueva York, en realidad y casi sin darse cuenta, adopta un nuevo papel para convertirse en la última esperanza de Athia. Gracias a sus nuevas habilidades es capaz de valerse de su parkour mágico para recorrer rápidamente amplias distanciasy de servirse de un amplio repertorio de hechizos y destrezas para enfrentarse a todo lo que se interponga en su camino. Sobre Athia, no tarda en descubrir que en su día este fue un mundo próspero que existió bajo el reinado de las Tantas -unas matriarcas benévolas- hasta que una devastadora plaga corrompió todo cuanto estuvo a su alcance.

El desgarro -al que nuestra protahonista es inmune- transformó a los animales en bestias, a los humanos en monstruos y a los verdes paisajes en cuatro peligrosos reinos. Estos decrépitos dominios ahora están en manos de las Tantas, que ahora son unas malvadas hechiceras que han perdido el juicio y la razón. Frey está y ansiosa por encontrar respuestas, así que no le queda otra que ayudar a los pocos que sobrevivieron a este suceso, ya ellos la reconocen como su salvadora. Durante su viaje por estas extrañas y peligrosas tierras, se adentrará en el corazón de la corrupción, donde deberá enfrentarse a sus monstruosos habitantes, plantarles cara a las poderosas Tantas y desentrañar los secretos de Athia.

Aprende a dominar tu extraordinario poder en este mundo abierto que te ofrece territorios corrompidos distintos que podrás surcar a gran velocidad con la técnica del parkour mágico, muy intuitivo, efectivo y con el que podrás trepar muros, atravesar barrancos de un salto o precipitarte desde alturas vertiginosas. Cuentas con un gran arsenal de hechizos personalizables que podrás adaptar a tu estilo de juego, ya sea mediante una velocidad trepidante o de una forma estratégica y metódica.

Conoce a las Tantas Sila, Pray y Olas -cada una con su propia personalidad y características- y enfréntate a ellas mientras disfrutas de la aventura con unos gráficos de infarto. Y, por si fuera poco, este título seguirá recibiendo durante este año mejoras gráficas, de rendimiento y contenido, como el «In Tanta we trust», que llegará en forma de DLC para ampliar la aventura y como contenido gratuito para aquellos jugadores que hayan optado por la versión deluxe del juego.

En «Forspoken» nos encontramos con un planteamiento repleto de buenísimas ideas y una base jugable muy sólida, sin embargo no ha sido desarrollado siguiendo toda la ambición que mostraba en un principio. Nos encontramos ante un mundo extenso, sí, pero demasiado vacío y con pocas cosas que hacer, o por lo menos con menos de lo que nos hubiera gustado teniendo en cuenta la embergadura del proyecto. Eso sí, cuenta con un sistema de combate tan original como dinámico y espectaculares jefes finales a los que enfrentarse.

Además de lo irresistible que resulta recorrer Athia realizando parkour mágico, que es tremendamente satisfactorio, teniendo en cuenta las posibilidades que tiene. Como resultado nos encontramos con una propuesta que ha resultado ser entretenida pero que se ha quedado corta en algunos aspectos clave, como por ejemplo la falta de actividades en un mundo abierto tan extenso o unas misiones secundarias algo pobres. Esperemos que los próximos meses sirvan para completar este juego que aún tiene muchos posibles si su equipo de desarrollo sabe escuchar a la comunidad.

«Forspoken»

Luminous Productions · Square Enix y Plaion

24 de Enero · PS5 y PC

