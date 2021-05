La llegada a occidente de las dos aventuras de «Famicom detective club», la primera expansión de «Assassin’s creed: Valhalla» y la nueva aventura de «Subnautica», completan los lanzamientos en videojuegos de esta semana. ¿Cuál es el tuyo?

Mass effect: Legendary edition

Quién se iba a imaginar a estas altura que podríamos volver a tener la oportunidad de ponernos de nuevo en la piel del comandante Shepard para salvar de nuevo la galaxia… Para eso ha llegado «Mass effect: Legendary edition», el regreso de la épica saga galácticaque te permitirá disfrutar de la experiencia definitiva de esta galardonada trilogía en calidad 4K Ultra HD con HDR, mejoras visuales y nuevas mecánicas de juego, además de otros añadidos. Esta recopilación en alta definición incluye el contenido base para un jugador y sus más de 40 contenidos descargables relacionados con la historia, además de armas y packs de armaduras pertenecientes a las tres aventuras.

Esta es una nueva experiencia que ofrece a los fans y a los nuevos jugadores de la franquicia la posibilidad de experimentar el increíble universo y el dinámico elenco de personajes de «Mass effect», que regresan con unos efectos visuales mejorados sin precedentes. Los modelos de los personajes han sido remasterizados, se han añadido decenas de miles de texturas, shaders y efectos visuales mejorados, también un nuevo sistema de iluminación actualizado y además cuenta con sombras dinámicas mejoradas, volumetría y profundidad de campo. Todos estos nuevos aspectos combinados son capaces de ofrecer un nuevo nivel de inmersión en la trilogía, que te dará la posibilidad de elegir entre calidad o rendimiento si estás jugando en la versión para consolas. Por supuesto, también se han mejorado las cinemáticas prerrenderizadas para que cada momento de la historia resulte aún más impactante.

Se nota que este ha sido un proyecto ha sido llevado a cabo con pasión por parte del equipo de BioWare, desarrolladores originales de la franquicia, y algo muy esperado por parte de los fans desde hace mucho tiempo. Se han dedicado todos nuestros esfuerzos para asegurarse de que cada mejora que se ha implementado en este icónico viaje se sienta mejor que la experiencia original de «Mass effect». Parte de esta experiencia radica en la personalización ampliada y unificada de la creación de personajes, que llega con opciones que persisten en los tres títulos para para que se pueda disfrutar de una experiencia unificada en toda la trilogía. Además, también inclute un nuevo modo foto con el que poder capturar tus momentos favoritos, además de interfaces modernizadas y mejoradas que te proporcionarán una nueva visión global de los mundos y sus niveles.

Pero eso no es todo, porque también hay mejoras en el sistema de cobate y la explorción -que se han modernizado-, así como en la puntería, los controles, el comportamiento de tu escuadrón, la inteligencia artificial y las cámaras. Como puedes comprobar se trata de un ambicioso lavado de cara que también afecta a lo más profundo del juego y que te proporcionará una nueva experiencia a la hora de abordar cualquiera de las tres entregas. Esta es una estupenda oportunidad de volver a vivir esta saga cinemática en la que la acción se une a la narración interactiva para que tú decidas cómo se desarrolla tu historia.

Una persona es lo único que se interpone entre la humanidad y la mayor amenaza a la que esta se ha enfrentado jamás y ese es el comandante Shepard. Ahora puedes crear y personalizar tu personaje desde el principio, ya sea su aspecto, habilidades y hasta tu arsenal personalizado. Ahora es el momento de liderar a tu pelotón de reconocimiento de élite a través de una galaxia sumida en el caos en la que deberás reflexionar sobre tus decisiones, que afectarán al resultado de cada misión, relación, batalla e incluso al mismo destino de la galaxia.

Disfruta de sus más de 100 horas de juego, una odisea que vale la pena vivir desde el comienzo hasta el final. Tienes que comprobar en primera persona qué es lo que se siente mientras tomas decisiones tan importantes como qué civilizaciones deben vivir o extinguirse para siempre mientras forjas amistades eternas con criaturas imposibles. Tú eres la gran esperanza que necesita la humanidad y poder experimentarlo en un solo pack es todo un lujo, sobre todo por la descomunal cantidad de desafíos que incluye, con todo tipo de misiones y extras, aunque para la ocasión te quedas sin multijugador.

«Mass effect: Legendary edition»

BioWare · Electronic Arts

14 de Mayo · PlayStation 4, Xbox One y PC

Famicom detective club: The missing heir + The girl who stands behind

Es probable que estos dos «nuevos» juegos que llegan en forma de pack no te suenen demasiado. Primero porque sus versiones originales datan de 1988 , ya que fueron publicados en -como su nombre bien indica- Famicom, la version oriental de nuestra Nintendo Entertainment System, por lo que, segundo, no salieron de Japón. Pero ha llegado el momento de rescatar ambas aventuras, adaptadas a nuestros tiempos y para correr de forma exclusiva en el hardware de Nintendo Switch. Aquí tenemols estos dos clásicos de misterio de la saga «Famicom detective club»: «The missing heir» y «The girl who stands behind».

Se trata de dos escalofriantes casos de asesinato que se han creaado para para desafiar a los grandes aficionados a las novelas de misterio.Tendrás que poner a prueba tu madera de detective mientras interrogas a los sospechosos y te preparar para revelar los secretos más oscuros que te harán hallar verdad. Ambas aventuras cuentan con gráficos actualizados y secuencias de vídeo al más puro estilo anime con voces en japonés, aunque a Europa llegan subtitulados en inglés, algo que igualmente puede convertirse en una barrera para muchos.

En «The missing heir» nos ubicaremos en el exhuberante paisaje del Japón rural, donde un hombre llamado Amachi encuentra inconsciente al protagonista de la aventura, que además se ha visto afectado por la amnesia. Después de despertarse, rápidamente nos enteramos de que nuestro personaje se trata de un detective que investiga la muerte del jefe de la adinerada familia Ayashiro , que para descrifrar las claves de este caso necesita del ingenio de un detective experimentado y así descubrir tanto el pasado del culpable como el del protagonista antes de que la tragedia vuelva a golpear en esta desgarradora investigación.

En el caso de «The girl who stands behind» estamos ante una precuela del anterior y que representa la historia de una estudiante que ha perdido la vida mientras investigaba la historia de un fantasma sediento de sangre que acecha la escuela secundaria Ushimitsu. Después de esta desconcertante tragedia que deja a la comunidad local y a sus compañeros de clase absolutamente conmocionados, debes de descubrir la verdad detrás de este fatídico asesinato, además de investigar sobre el espantoso rumor acerca de la chica que aparece detrás.

En estas dos novelas visuales es clave interrogar a los sospechosos y examinar los alrededores de cada escenario para poder avanzar en la investigación, así que mueva tu lupa por la pantalla e inspecciona todas las pistas que encuentres tan solo presionar un botón. También debes comprobar las coartadas de tus testigos seleccionando las preguntas correctas de una serie de opciones, ya que solo con la verdad en la mano podrás acceder a nuevas áreas, conocer a más sospechosos y desentrañar cada misterio.

En su conjunto se trata de un par de juegos que te proporcionan una experiencia curiosa que irá ganando interés a medida que avances en las tramas. Los dos juegos están pensados para alguien que busque algo entretenido, pausado y tranquilo que le permita ir explorando al ritmo que quiera darle cada uno. Son un par de buenos ejemplos de cómo exportar el formato de novelas de misterio al mundo del videojuego, aunque a veces su ritmo entorpezca la experiencia. Eso sí, la línea de complejidad de los misterios se irá volviendo cada vez más compleja, así que estate bien atento y no pierdas detalle de la información que vayas recolectando. ¡Para auténticos detectives!

«Famicom detective club: The missing heir + The girl who stands behind»

Mages · Nintendo

14 de Mayo · En exclusiva para Nintendo Switch

Assassin’s creed: Valhalla / La ira de los druidas

Si ya has recorrido la larguísima historia de «Assassin’s creed: Valhalla» y estás buscando nuevos desafíos vikimgos, estás de enhorabuena porque ya está aquí su primera expansión «La ira de los druidas». Para la ocasión nuestra sed de conquista nos llevará hasta a Irlanda, donde conoceremos nuevas disputas entre reyes y nos toparemos con una nueva amenaza, los temidos druidas. Después de la interesante historia que nos presenta el juego principal, es momento de seguir disfrutando de la excelente ambientación que nos propone la nueva aventura de Eivor , que nos sigue presentando un mundo tan grande como inabarcable. En la historia que se nos plantea para la ocasión, Eivor descubre la existencia de un rey irlandés que requiere de su ayuda para resolver una disputa que en realidad le pone en medio de dos poderosos reyes, aunque también deberá lidiar con los anbiciosos druidas. Pero para empezar esta nueva aventura primero deberemos dirigirnos al embarcadero de nuestro asentamiento y dialogar con Azar, una comerciante que nos encargará misión para prepararnos de cara a nuestro viaje a Irlanda, el nuevo territorio de este contenido descargable. No te preocupes por tu progreso, porque todo seguirá igual que donde estaba. Eso sí, te recomendamos tener un nivel superior al 50 para poder enfrentarte con soltura en este nuevo desafío, que te llevará entre 6 y 10 horas si solo deseas ceñirte a la historia principal, o unas cuantas más si eres completista y quieres terminar todos los desafíos extra. Lo de saquear y conquistar fortificaciones ya lo tienes dominado, pero ahora es momento de tomar puestos de cara a tener relevancia en la zona y mejorar la producción de objetos para comerciar y, una vez los obtengamos, intercambiarlos en Dublín para mejorar nuestra relevancia y obtener tatuajes o máscaras. También se introducen misiones que nos encargarán los reyes, que nos servirán para ganar materiales y experiencia. Aunque lo verdaderamente importante aquí son los druidas, una facción que compuesta por diez jefes ocultos a los que deberemos dar caza después de buscar una serie de pistas que nos ayudarán a localizarlos. Eso sí, una vez des con ellos, ten cuidado con la niebla que les rodea, ya que produce un efecto alucinógeno que nos dificultará el combate. No dispondrás de nuevas armas, tampoco de más minijuegos, pero si te enfrentarás a una nueva trama que te otorgará algunas horas más de juego, aunque no con demasiada dificultad. Déjate atrapar por los personajes que te plantean este nuevo desafío, como Ciara -que te pondrá al día con las historias de Irlanda- o el rey Flann, que nos proporcionará nuevas trifulcas a las que enfrentarnos, muy a la altura de lo que yo vivimos en el juego principal. Y como en toda entrega de la franquicia aprenderemos mucho sobre la historia y el folklore, de Irlanda en este caso. Eso sí, no esperes demasiado, porque te quedarás con ganas de descubrir más cosas de las que se te han explicado. Le ha faltado arriesgar un poco más en este aspecto para estar a la altura de las planteadas en contenidos descargables de otros «Assassin’s creed», así que esperamos que «El asedio de París» -su segunda expansión- nos muestre algo más revolucionario. ¡Estamos deseando probarlo! «Assassin’s creed: Valhalla / La ira de los druidas»

Ubisoft

14 de Mayo · PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Stadia y PC

Subnautica: Below zero

Si te gustó «Subnautica», estás de enhorabuena, porqu llega un nuevo capítulo de su universo en el que te enfrentarás al frío y a las profundidades del planeta 4546B con «Subnautica: Below zero» que te llevará a una nueva aventura helada bajo el mar. Esta segunda parte se desarrolla tras los eventos del videojuego original y su desafío consiste en sobrevivir en biomas helados de un planeta alienígena creando herramientas y buscando suministros mientras descubres los misterios bajo sus aguas.

Puedes desafiar el frío en un juego que inicialmente se había planteado menos ambicioso pero que durante su proceso desarrollo creció inmensamente, por lo que te encontrarás con un increíble mundo para explorar, lleno de sorpresas para los veteranos de la saga y para nuevos jugadores, que se encontrarán con innumerables desafíos y herramientas para afrontarlos, incluyendo los nuevos vehículos Seatruck y Snowfox, que ofrecen diferentes formas de atravesar el helado paisaje marino.

Los nuevos biomas helados sobre la superficie, y bajo ella, te motivarán a explorar, mejorar tu equipamiento y descubrir todos los rincones del planeta, que te que reta a seguir avanzando constantemente para descubrir más este mundo oceánico mediante una nueva trama, con entornos inéditos sobre la superficie, nuevas tecnologías que crear y traicioneros misterios que descubrir, gracias a su inmersivo mundo abierto.

Aunque hay que aclarar que esta no es secuela directa tal y como podíamos imaginar, ni siquiera podríamos considerarlo como un spin-off… «Subnautica: Below zero» te ofrece esa experiencia de supervivencia tan completa como el anterior pero añadiendo lo justo y necesario para volvernos a enganchar y disfrutar de sus bellos y letales parajes. Por delante tienes un mar de posibilidades en el que te encontrarás con más o menos los mismos elementos, pero aún así logrará cautivarte de nuevo.

Esta nueva propuesta puede parecer más de lo mismo, si la comparas, pero las novedades y añadidos que se han introducido funcionan a la perfección. Podrás seguir explorando el planeta 4546B y disfrutar de su apartado artístico, que sabe sacarle provecho al cúmulo de posibilidades que ofrece su plantemiento. Y ya lo sabes, si fallas en tu misión, vuelve a intentarlo, aunque a veces resulte frustrante. Por cierto, a parte de la llegada de su primera entrega por primera vez a Nintendo Switch, también se sumerge en PlayStation 5 y Xbox Series X|S como actualización gratuita si ya eras propiertario del juego en PlayStation 4 o Xbox One. ¡Así que a bucear por partida doble!

«Subnautica: Below zero»

Unknown Worlds Entertainment · Bandai Namco Entertainment

14 de Mayo · PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC

Y después de jugar… ¡a leer! Hoy en nuestro gameLover Xtra te descubrimos un nuevo capítulo en «La historia de Nintendo» y te acercamos una nueva aventura inédita de «Regreso al futuro» a través de su cómic oficial, además de echarle un vistazo a «La historia visual definitiva» de una de las trilogías de ciencia ficción más destacadas de la historia del cine:

La historia de Nintendo: Volumen 4

1989-1999: La increíble historia de la Game Boy

Si hay un libro que relata a la perfección los detalles de la historia de Nintendo desde sus inicios hasta la actualidad, ese es el que nos ocupa hoy, que en realidad no es uno sino cuatro los libros que nos han llegado en total. En gameLover ya te hablamos de sus tres primeros volúmenes, pero hoy toca abordar el cuarto, que es el más reciente y el que abarca de década desde 1989 a 1999, centrado exclusivamente en la segunda consola más vendida de la compañía nipona -solo por detrás de Nintendo DS-, la mítica y emblemática Game Boy.

Por eso este volumen recibe el nombre de «La increíble historia de la Game Boy», en el que su autor, Florent Gorges, nos relata con todo lujo de detalles las abundantes anécdotas inéditas sobre la consola portátil que ya suma más de 32 años de experiencia. Este es un cálido homenaje que explica – después de un árduo proceso de documentación e investigación- cómo Game Boy revolucionó la industria del ocio y del videojuego mientras reconstruye su asombrosa historia con detalles que hasta ahora no conocíamos.

Así que esta colección de libros –«La historia de Nintendo»– continúa expandiéndose gracias a esta cuarta entrega cuya intención es seguir detallando el camino mientras de la célebre compañía japonesa a lo largo de los años, esta vez, centrándose en la Game Boy, una de las plataformas que más impacto tuvo en la industria del ocio electrónico, de 224 páginas, está impreso en una preciosa edición que está claramente inspirada en el diseño de la propia. Además, incluye una funda protectora para coleccionista al más puro estilo del coleccionismo japonés.

Es un libro repleto de fotografías e ilustraciones a todo color que recoge todos los secretos y anécdotas de la mítica consola de Nintendo en el que podrás conocer de primera mano la familia Game Boy, mientras repasa la historia del modelo inicial y la de todas las revisiones que llegaron durante una década: Game Boy Pocket, Game Boy Light y Game Boy Color, además de descubrir sus más llamativos accesorios y centrar uno de sus capítulos en una selección de los videojuegos más destacados del catálogo de Game Boy y Game Boy Color. ¡Un imprescindible para tu biblioteca!

«La historia de Nintendo: Volumen 4 / 1989-1999: La increíble historia de la Game Boy»

Florent Gorges · Héroes de Papel

Regreso al futuro

Si hay una saga cinematográfica que nos siga emocionando tanto, a pesar del paso del tiempo, esa es la de «Regreso al futuro». Su trilogía siempre nos ha sabido a poco, así que tenemos una gran suerte por poder disfrutar de sus cómics, que a España llegan de la mano de Norma Editorial. El tomo que nos ocupa hoy es «Relatos del tren del tiempo», el séptimo de los ocho volúmenes de la colección original que se publicó en Estados Unidos, en el que tenemos la oportunidad de saber qué les ocurrió a Doc, a Clara, a Julio y a Verne después de los acontecimientos que vivimos al final de la tercera película. ¿Recuerdas que Marty le preguntó a Doc si regresaría de nuevo al futuro y que él le contestó que ya había estado allí?

Pues esa pregunta tiene su completa respuesta en esta nueva entrega del cómic que nos traslada a 1893. Allí, por fin, Doc Brown cumple la promesa que le hizo a Clara al completar el proyecto en el que ha estado trabajando tanto, su tren del tiempo. La cuestión ahora es saber a qué lugar del tiempo y del espacio viajará la familia Brown en sus nuevas aventuras y, sobre todo, qué les deparará durante su viaje. Los guionistas Bob Gale y John Barber y la dibujante Megan Levens se encargan de responder a este interrogante a lo largo de sus 152 páginas a todo color. ¡Y no queda nada para que llegue la última entrega!

«Regreso al futuro: Relatos del tren del tiempo»

Bob Gale, John Barber y Megan Levens ·Norma Editorial

Y ya que estamos con la franquicia «Regreso al futuro» nos parece un buen momento para recomendar uno de sus libros oficiales más reveladores: «La historia visual definitiva», un exhaustivo e ilustrado repaso a la filmación de la trilogía. Este es un completo libro de que nos muestra lo que ocurrió entre bambalinas y nos cuenta con todo lujo de detalles cómo se hicieron estas películas tan enormemente populares y cómo las aventuras de Marty McFly y Doc Brown se convirtieron en un fenómeno internacional.

«¿Sabíais que durante las cinco primeras semanas de filmación de «Regreso al futuro» rodaron con otro actor interpretando el papel principal? Anda ya». Esta es la frase que el mismísimo Michael J. Fox escribe en el prólogo del libro y una de las tantas sorpresas que te esperarán al repasar los textos de Michael Klastorin, el publicista de la segunda y tercera entregas. La trilogía de «Regreso al futuro» fue escrita y dirigida por Robert Zemeckis entre 1985 y 1990 y producida por Steven Spielberg, sus protagonistas Michael J. Fox y Christopher Lloyd tienen mucho que contar en este impresionante documento de 224 páginas. Por ejemplo, el actor que da vida a Doc asegura que «Después de leer «Regreso al futuro» por primera vez, tiré el guion a la basura». Y de estas, las que quieras.

Es libro vuelve a ser un tremendo viaje en el tiempo que nos muestra cómo se creo esta saga tan admirada por todos y nos muestra centenares de fotografías nunca vistas, así como bocetos, storyboards y otros tantos tesoros visuales que harán la delicia de los fans. También incluye entrevistas exclusivas con los miembros principales del reparto y el equipo técnico como Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Robert Zemeckis, Lea Thopmpson, Bob Gale o Steven Spielberg, entre muchos otros. A lo largo de sus sus páginas también podremos comprobar todo tipo de detalle sobre su proceso de creación, desde la fase conceptual hasta el rodaje de las escenas que todos recordamos. También hay hueco para analizar la serie animada de televisión que se emitió en los 90 o la atracción de parque de atracciones que está inspirada en la saga. Pero lo mejor de todo son las decenas de sorpresas que convierten a libro en un auténtico objeto de coleccionista, como la carta secreta de Marty a Doc, el boceto del condensador de flujo dibujado por Doc, los planos del Delorean o una versión lenticular de la icónica fotografía de la familia de McFly en la que veremos como algunos de los personajes desaparecen como en las películas. Así que si te ha picado la curiosidad por él y buscas este libro, yo no dudaría mucho a la hora comprarlo ya que se publicó en 2016 y cualquier día de estos se convierte en reliquia. ¡Te encantará! «Regreso al futuro: La historia visual definitiva»

Norma Editorial

