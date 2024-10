Nuevo patrocinador principal para el Veszprem - Derosca

El conjunto del Veszprem ha firmado este verano un acuerdo de patrocinio de 2+1 años con el Grupo 4iG, según el cual 4iG apoyará a los equipos adultos y juveniles de Veszprém. Tras la introducción de la nueva marca de telecomunicaciones del grupo empresarial, ONE se convertirá en el patrocinador principal de Veszprém. Así, a partir de la segunda mitad de la temporada 2024 – 25, el Club de Balonmano Veszprém seguirá bajo el nombre ONE Veszprém. Además, se espera que la marca ONE aparezca en el nombre y la marca del Veszprém Arena.

Como grupo de infocomunicaciones líder en Hungría y la región, 4iG se compromete a apoyar a los jugadores y clubes húngaros que logran resultados sobresalientes a nivel internacional. El Grupo 4iG ve esta cooperación como una inversión que puede ayudar al Veszprém Handball Club a seguir desempeñándose al más alto nivel e inspirar a los jóvenes atletas y a la comunidad amante del deporte. El apoyo de 2+1 años de 4iG puede contribuir al desarrollo del balonmano húngaro y aumentar su reconocimiento internacional.

Según el acuerdo, la asociación entre 4iG y Veszprém apoyará tanto al equipo de balonmano masculino adulto como a los equipos juveniles. En la temporada 2024 – 25, este apoyo ayudará a la preparación de cerca de 190 jugadores y 45 entrenadores y miembros del personal profesional. En 2025, 4iG dará un paso significativo en el mercado de telecomunicaciones húngaro con la introducción de la marca ONE. El balonmano Veszprém desempeñará un papel importante en la promoción de la marca tanto a nivel nacional como internacional.

Por tanto, la colaboración entre 4iG y Veszprém Handball Club comenzará a partir de la segunda mitad de la temporada 2024 – 25, es decir, a partir de principios de 2025, la nueva marca de telecomunicaciones de la compañía, ONE, será el patrocinador principal de Veszprém.

Péter Fekete, director general del Grupo 4iG ha comentado que están encantados de apoyar al Veszprém Handball Club, que ha sido un equipo decisivo en el balonmano nacional y europeo durante casi medio siglo. Cree que la historia y los valores incomparables del club, como la perseverancia, el trabajo en equipo y la búsqueda de la excelencia, se alinean con los objetivos y valores de su empresa. Dos organizaciones han iniciado una asociación que no sólo destaca en Hungría sino que también se mantiene firme en el fuerte escenario internacional. Cree en el futuro y el éxito del balonmano Veszprém y están orgullosos de contribuir a estos éxitos como patrocinador principal.

Para realzar el valor informativo del anuncio de patrocinio principal y de la rueda de prensa, el Club de Balonmano Veszprém también realizó un importante anuncio deportivo profesional. El Dr. Csaba Bartha afirmó que después de varios meses de trabajo preparatorio, el Veszprém ha firmado un contrato a largo plazo con Xavier Pascual Fuertes, ganador de la Champions League tres veces ganador como entrenador y el entrenador cinco veces ganador del Super Globe. El Dr. Csaba Bartha comentó sobre el cambio de entrenador Xavier Pascual pertenece sin duda a la élite de los entrenadores de balonmano. Esperan que esta decisión les ayude a alcanzar los objetivos más altos y una participación exitosa en la Liga de Campeones.

