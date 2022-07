"F1 22" y las expansiones de "Monster hunter: Rise", "Cuphead" y "Outriders" conforman las novedades de esta semana - gameLover

El party game «Rabbids: Party of legends» también se une para arrancar un mes de julio lleno de novedades para cubrir las vacaciones de verano.

Monster hunter: Rise / Sunbreak

¡Hola, gameLover! Justo a tiempo llega el esperado DLC de «Monster hunter Rise», que recibimos hace un año y que con «Sunbreak» inicia una nueva temporada de caza en Nintendo Switch. Se trata de una monstruosa expansión que nos transporta a al lejano reino de Elgado, un lugar en el que viviremos una nueva historia, lucharemos contra nuevos monstruos, dominaremos nuevas formas de combate, exploraremos nuevos lugares, nos enfrentaremos a misiones de rango maestro y experimentaremos otras emocionantes novedades.

«Monster hunter: Rise / Sunbreak» tiene lugar tras la heroica defensa de la aldea Kamura que se produjo en el juego original. Las buenas noticias han inspirado al galante caballero Fiorayne, que se anima a viajar desde esta lejana tierra en busca de una ayuda a la que solo responderán los cazadores que sean lo suficientemente valientes como para poder afrontra su reto. Se trata de un nuevo centro de investigación y también de un puesto de mando que es el responsable de detener la amenaza que se cierne sobre el reino.

Entre sus novedades aguardan nuevos y desafiantes monstruos inspirados en horribles criaturas occidentales conocidos como «Los tres señores», un trío que incluye al poderoso Garangolm, el escalofriante Lunagaron y el vampírico Malzeno. Además de estos impactantes enemigos, descubriremos con otras nuevas subespecies de monstruos y volveremos a reencontrarnos con los favoritos de anteriores entregas, como son Magnamalo, Espinas y Shagaru Magala, que regresan para desafiar a los cazadores en las misiones de rango maestro.

Para enfrentarse a estas calamitosas fuerzas de la naturaleza, los cazadores que lleguen al puesto de avanzada de Elgado deberán encontrar nuevas formas de abordar los combates. Mientras que la Aldea Kamura es conocida por sus técnicas con el cordóptero, que te permite viajar por el aire y ejecutar ataques demoledores tomando el control de los monstruos, los cazadores convocados al reino de Elgado aprenderán dos tipos de sets de movimiento al instante, gracias a la nueva función «Cambio habilidades intercambiable». Esta habilidad permite a los cazadores asignar habilidades de intercambio a dos equipamientos diferentes que pueden cambiarse sobre la marcha durante las cacerías. La flexibilidad añadida de elegir qué habilidades son las mejores para cualquier situación permite a un cazador experimentado superar casi cualquier obstáculo. Los cazadores que se encuentren bajo ataque mientras realizan un Cambio de Habilidad también pueden realizar un movimiento de evasión llamada «Evasión con intercambio» que te permite esquivar el ataque de un monstruo, mientras cambias de habilidad, o reposicionarse para continuar el asalto.

Investigar el comportamiento de “Los Tres Señores” lleva a los cazadores a través del reino a nuevos y emocionantes lugares reimaginados, incluyendo El Bastión, un nuevo enclave que cuenta con picos nevados que descienden hasta los exuberantes bosques repletos de nuevas formas de vida. En el centro de esta vasta región se encuentra una fortaleza abandonada desde hace tiempo dominada por los mismos monstruos para los que fue construida. Por su parte, la jungla regresa desde la segunda generación de títulos de Monster Hunter™ y goza de un clima cálido con abundantes lluvias, lo que la convierte en un paraíso para los monstruos y la vida vegetal que allí habitan.

Monster Hunter Rise: Sunbreak también introduce nuevas formas para que los jugadores se vinculen con el encantador elenco de personajes del juego a través de las nuevas misiones de seguimiento. Estas cacerías para un solo jugador permiten a los jugadores aceptar y completar misiones con sus personajes favoritos. Cada jugador tiene su propia especialización e incluso ayudará a los jugadores recuperando su salud, colocando trampas o montando monstruos para cambiar el rumbo de la batalla. Los miembros del puesto de avanzada de Elgado, como Fiorayne, Luchika, Jae, el almirante Galleus y el maestro Arlow serán personajes seleccionables como seguidores, junto con los miembros de la aldea Kamura, como Hinoa y Minoto. Los jugadores desbloquearán a los seguidores a medida que avancen en la historia, e incluso podrán obtener recompensas exclusivas por completar las misiones de los seguidores. Durante el otoño, invierno y hasta el próximo año, habrá más contenido previsto para Monster Hunter Rise: Sunbreak.

Sobre Monster Hunter Rise: Sunbreak Monster Hunter Rise: Sunbreak™ es la monstruosa nueva expansión de Monster Hunter Rise, el éxito en crítica y ventas de la saga Monster Hunter™ que se lanzó en Nintendo Switch en marzo de 2021. La expansión incluirá una historia completamente nueva con nuevos monstruos, nuevos añadidos al combate, la dificultad Rango Maestro, y más. Los cazadores interesados pueden decsrgar la demo gratuita de Monster Hunter Rise: Sunbreak en Nintendo Switch™.

«Monster hunter: Rise / Sunbreak»

Capcom · Nintendo

30 de junio · Nintendo Switch

F1 22

Después de la adquisión de Codemasters por parte de Electronic Arts, seguimos recibiendo la entrega anual de uno de los videojuegos deportivos más queridos por parte de los fans y que no cuenta con competidor alguno en su género. Estamos hablando de «F1 22», que no cuenta con ningún otro adversario que le plante cara sobre la pista siendo el juego oficial del campeonato mundial de Fórmula 1. Pero como en cada nueva entrega, la franquicia implementa una serie de características y mejoras que llegan justo a tiempo para recibir la nueva temporada y que hoy analizamos aquí, en gameLover.

Llega ese momento del año en el que los jugadores pueden experimentar toda la emoción de ocupar un asiento privilegiado en cualquiera de los monoplazas que conforman la nueva era de Fórmula 1. «F1 22» te permite vivir la vida de uno de los piloto del campeonato dentro y fuera de la pista, porque además de competir por el FIA World Championship de 2022, también podrás experimentar las recompensas que existen fuera del circuito con la introducción de «F1 life», el nuevo centro social que te permite personalizar tu avatar, tu apartamento y mostrar tu colección de supercoches.

Esta nueva etapa de Fórmula 1 también llega con nuevos coches y reglas, así como actualizaciones en algunos de sus circuitos más emblemáticos. Todos estos cambios también se ven reflejados en el videojuego, añadiendo estos revolucionarios coches que han sido específicamente diseñados para que las carreras sean más reñidas y emocionantes, con cambios sustanciales en el reglamento y la inclusión del modo «F1 sprint», la introducción del Miami international autodrome y actualizaciones de los circuitos de España, Australia y Abu Dhabi.

Pero eso no es todo, porque «F1 22» también aporta importantes innovaciones tecnológicas, como la revisión de las físicas, el manejo de los vehículos y los modelos de neumáticos, que reflejan con precisión los cambios del campeonato en el juego. También se introduce una inteligencia artificial adaptativa que es capaz de configurar el nivel de dificultad de los competidores no humanos del juego, logrando adaptar su velocidad y competitividad para que los nuevos jugadores o los que no estén tan familiarizados con el título tengan posibilidades más amplias de avanzar ¡a lo largo de la competición. Se trata de un ajuste en el equilibrio del juego para que los aficionados a las carreras de todos los niveles profundicen en la autenticidad de la experiencia de la Fórmula 1 con momentos de carrera desafiantes, realistas y llenos de adrenalina.

Una de las grandes novedades de esta edición es «F1 life», un nuevo espacio social personalizable que te ofrece la visión de un piloto de Fórmula 1 fuera de la pista. Este espacio personal, que funciona como un vestíbulo multijugador, te permite presumir de tu colección de supercoches, moda, accesorios y trofeos, conseguidos al completar los desafíos del juego, y que sirven para subir de nivel en el podium pass y en la tienda de la marca. Los ocho supercoches aportan nuevos retos al juego, pudiendo conducirse en pista gracias a la función Pirelli hot lap, que reproduce la primera parte del fin de semana de carreras.

Además de todas las emocionantes innovaciones del juego, «F1 22» amplía sus características con el regreso de «Mi equipo», que ahora incluye tres distintos puntos de partida -recién llegado, aspirante a medio camino y aspirante al campeonato- para permitir a los jugadores decidir si quieren abrirse camino desde cero o ir a por la victoria nada más empezar. También cuentas con la aclamada «Carrera de 10 años» -con funcionalidad para dos jugadores- y el «Multijugador» -que incluye la pantalla dividida sin conexión- , además de actualizaciones para los circuitos de España, Australia y Abu Dhabi, alineándose así con los circuitos reales. Todas estas mejoras han sido diseñadas para promover una mayor competición como parte de la nueva era de la Fórmula 1.

Las clasificaciones dinámicas en el modo «Mi equipo» se van actualizando cada pocas carreras mientras reflejan la acción y el drama dentro y fuera de la pista. Ahora las estadísticas son más representativas, teniendo en cuenta la forma actual del piloto y no dependiendo tanto de su legado. Estas clasificaciones se dividen en cuatro categorías -experiencia (EXP), habilidad al volante (RAC), reflejos (AWA) y ritmo (PAC)-, junto con una puntuación general -RTG-, que subirá y bajará a lo largo de la temporada en función del rendimiento de cada piloto.

A esta renovación de opciones también hay que sumarle la introducción de funciones interactivas y cinemáticas, como las opciones de las paradas en boxes, las vueltas de formación y los periodos de safety car. «F1 22» cuenta también con importantes cambios en el sonido, ya que se han regrabado y ampliado los equipos de comentaristas con audios de varias regiones que antes no contaban con los comentarios en su idioma local y, por primera vez en la historia de la serie, una banda sonora con licencia que incluye un listado global de 33 artistas de 13 países que representan el talento que mejor define la música electrónica, gracias a la diversidad, la emoción y la imprevisibilidad de colaboraciones inigualables.

Con «F1 22» nos encontramos ante una entrega muy continuista que ha recibido una ligera puesta al día que le sirve para actualizarle de la misma manera en que lo ha hecho la competición real. Quizá esperábamos una revolución más notoria, aun así, su conjunto es realmente competitivo y no defraudará quienes esperaban su dosis anual de Fórmula 1. Eso sí, sigue siendo un videojuego muy competitivo sobre la pista, ofreciéndonos un manejo realista de los coches tan satisfactorio como configurable.

«EA Sports: F1 22»

Codemasters · Electronic Arts

1 de Julio · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC

Cuphead: The delicious last course

Mucho ha llovido desde aquel 29 de septiembre de 2017 en el que «Cuphead» llegaba en exclusiva al ecosistema de Xbox y PC para mostrar su original y exigente propuesta. Tardó un año en empezar a ser lanzado en otras plataformas: Primero en macOS, otro más después en Nintendo Switch y finalmente en PS4, tres años después de su lanzamiento original. Así, todos hemos podido disfrutar de este videojuego que nos conquistó con su desafiante acción y esos gráficos inspirados en la animación tradicional de hace un siglo.

En medio de todo este tiempo hemos vivido con la promesa de Studio MDHR de un DLC para la aventura de Cuphead y Mugman que ampliaría la experiencia con un nuevo personaje jugable (Ms. Chalice), nuevas armas, poderes y una nueva localización, además de nuevos y desesperantes jefes a los que derrotar. Se ha hecho de rogar, ya que este contenido descargable de pago fue anunciado en la feria E3 de 2018, pero «The delicious last course» ya está aquí y lo hace con un precio más que atractivo: 7,99 €.

Como ya te puedes imaginar, este DLC sigue siendo tan difícil y divertido como su aventura principal y aún así, sigue sorprendiéndonos cinco años después de su lanzamiento original. Aquí nos enfrentaremos a seis nuevos jefes -incluyendo la batalla final- contra los que tendrás que darlo todo desde el principio y, como ya viene siendo habitual, la cosa se irá poniendo más y más difícil a medida que va progresando la lucha. El caos se apodera de la pantalla con una acción se vuelve cada vesz más exigente debido al festival de tiros, explosiones y enemigos que no dejan de aparecer para ponernos las cosas aún más difíciles.

En este cooperativo local que puede ser jugado en solitario o con un amigo, cada uno de los nuevos jefes tienen algo especial que te dejan con la boca abierta por la espectacularidad de sus animaciones y las disparatadas batallas que proponen. Hay nuevas ideas que se integran aquí para que cada enfrentamiento se sienta distinto, con cambios de ritmo que te harán sudar la gota gorda y sorpresas que de dejarán de aparecer en pantalla hasta que te des cuenta de dónde te has metido realmente. ¡Sin palabras!

Aunque lo disfrutes como un loco de esta nueva experiencia, completar esta expansión no te llevará mucho tiempo, entre cuatro y seis horas si eres ciertamente, hábil. Es tan pequeño que ni tan siquiera existen las fases intermedias de plataformas que tanto nos gustaban de la aventura principal, pero cada una de estas nuevas batallas vale su peso, destilando el buen gusto de sus desarrolladores en cada una de las escenas. Además, para la ocasión contamos con Ms. Chalice, este nuevo personaje femenino que llega para revolucionar la jugabilidad, ya que controlarla es muy diferente a hacerlo con Cuphead o Mugman. Para ello contamos con un nuevo tutorial que nos enseñará a entender cómo funciona el parry, las esquivas y el doble salto de este nuevo personaje.

También nos encontramos con un nuevo modo de juego que lleva por nombre «Enroque del rey» y que nos desafía mediante retos que debemos superar sin usar ataques, únicamente a base de parrys, que resulta realmente adictivo. Por no hablar del diseño de diseño de los enemigos, esa puesta en escena que sigue encantándonos y su banda sonora, que encaja a la perfección con el espíritui del juego. Además, los más valientes cuentan con un desafío aún mayor gracias al modo extremo, por lo que siempre hay un motivo para superarse. Puede parecer más de lo mismo y, efectivamente, así es, pero este DLC te garantiza un buen puñado de horas más de jugabilidad endemoniada por un precio más que ajustado. Ha merecido la pena tantos años de espera, porque aquí tenemos una extensión de este videojuego de acción frenética que se siente como estar viendo una película de animación clásica de principios del siglo XX, fiel a su fórmula original.

«Cuphead: The delicious last course»

Studio MDHR

30 de junio · PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC

Outriders: Worldslayer

Seguimos hablando de expansiones, ahora con la del videojuego «Outriders», que llegaba hace poco más de un año -en abril de 2021- y que ahora recibe su evolución más grande hasta la fecha para la alegría de su comunidad. Esta es una intensa experiencia de saqueo y disparos donde para sobrevivir hay que luchar hasta la muerte, conviéndose en una experiencia mejorada de este este brutal shooter cooperativo en el que puedes jugar a solas o con un equipo de hasta tres amigos en total a través de su modo cooperativo drop-in drop.

En «Outriders: Worldslayer» puedes crear a tu outrider de cero a partir de una de las cuatro poderosas clases únicas -cada una con su propia variedad de brutales acciones y árboles de habilidad y así definir tu estilo de juego- para viajar a través del letal planeta Enoch y acabar enfrentándote al alterado más mortífero jamás encontrado, Ereshkigal, y así llevar a cabo la última lucha de la humanidad por la supervivencia. Pero existen horrores aún mayores que este en esta experiencia final definitiva del juego que tiene lugar en las antiguas ruinas de Tarya Gratar.

Para jugar a este nuevo evento, que consta de una nueva campaña, nuevas características, nuevo botín y un nuevo final del juego, tan solo debes alcanzar el nivel 30 con tu personaje a través de la campaña original de «Outriders» o utilizar el nuevo potenciador para llegar a él directamente, contando así con un outrider equipado al máximo. Podrás seguir personalizando y mejorando tus habilidasdes con innumerables combinaciones de los más poderosos objetos -épicos, legendarios y de apocalipsis-, añadiendo un potencial de daño creciente que te ayudará a alcanzar tus objetivos. También podrás modificar tu equipo a través de las tres ranuras disponibles y así personalizar completamente tu carga para que se ajuste a tu estilo durante la partida.

El oscuro y cruel universo de ciencia ficción de «Outriders: Worldslayer» combina una agresiva jugabilidad a base de disparos con violentos poderes y un arsenal de armas y equipos cada vez más retorcidos, ofreciendo incontables horas de juego. Así que prepárate para adaptar tus habilidades y destrezas, aumentar tus puntos de ascensión de brutalidad, resistencia, proeza y anomalía y reclama increíblee botines mientras dominas las expediciones del final del juego o te enfrentas a nuevos horrores en la antigua ciudad de Tarya Gratar.

Es un emocionante viaje a través del diverso pero mortal planeta de Enoch, contando con el ya mencionado Ereshkigal, la mutación más letal a la que nos hayamos enfrentado en el juego hasta ahora. Después de vencerlo, dará comienzo la caza con un nuevo final para el juego, «El juicio de Tarya Gratar», al que tendrás que enfrentarte para dominar las cuarenta categorías de apocalipsis de dificultad que lograrán hacerte con el equipo más fuerte disponible en la aventura.

Te espera el campo de batalla con un combate que combina intensos tiroteos en los que podrás usar tus habilidades especiales y tu arsenal para sacarle todo el partido posible a la personalización de tu outrider, que cuenta con un nuevo árbol de clase pax y más niveles de ascensión lograr que lo mejor del «Outriders» original se transforme en algo más grande, mejor, más rápido y con nuevos objetivos, logrando un shooter de intensa acción que abre un nuevo camino para el futuro de la franquicia.

Por cierto, «Outriders: Worldslayer» es la a experiencia más completa del juego, por eso también se incluye el juego base original y todas las actualizaciones que se han ido lanzando hasta la fecha. Con una nueva campaña y una nueva actividad endgame puede parecer que esta nueva versión del juego tiene poco que ofrecer, pero lo cierto es que esta expansión consigue darle una vuelta de tuerca a las actividades que más tiempo nos llevará completar en nuestro avance, por no hablar de su nueva localización (Tarya Gratar) que resulta de lo más atractiva y una gran incorporación al juego.

Esta expasión le da una segunda vida al shooter de People can fly, que corrige algunos aspectos que no acabaron de convencer al público en su lanzamiento original. Aunque hubiera sido genial ver la introducción de alguna nueva clase de personaje, eso sí, el equipo ha sabido dar en la tecla correcta para reconvertir a «Outriders» en una experiencia más profunda y compleja en la que poder seguir invirtiendo decenas y decenas de horas. Se trata de una expansión muy cuidada, que sabrá satisfacer especialmente a los jugadores que apostaron por el juego desde el principio.

Los dos nuevos sistemas de progreso y el «El juicio de Tarya Gratar» -que aporta más profundidad que las expediciones- son una buena excusa para regresar a «Outriders», que vuelve a llamar nuestra atención para mejorar la experiencia que ya conocíamos, escuchando a su comunidad y enriqueciendo tanto su historia principal como su endgame, fortaleciendo sus puntos fuertes e invitando a los nuevos jugadores a que se unan a franquicia, que muy probablemente seguirá creciendo durante los próximos años.

«Outriders: Worldslayer»

People can fly · Square Enix y Koch Media

30 de junio · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC y Stadia

