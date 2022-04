"Ghostwire: Tokyo", "Kirby y la tierra olvidada" y "Stranger of paradise: Final fantasy origin", los videojuegos destacados más recientes - gameLover

«Tiny Tina’s Wonderlands» y «»Hotel Transilvania: Aventuras e historias de terror» completan las propuestas de un espectacular mes de Marzo cargado de títulos excepcionales.

Ghostwire: Tokyo

¡Hola, gameLover! Cómo llega la recta final de este mes que completa un trimestre explosivo en cuanto a lanzamientos en videojuegos se refiere. «Ghostwire: Tokyo» es uno de ellos, una de las promesas iniciales del catálogo de PS5 que nos llega ahora dándonos todo aquello (y más) de lo que nos había prometido desde su anuncio. Este título de Bethesda, exclusivo para la nueva consola de Sony, nos traslada a un enigmático mundo repleto de personajes de fábulas, leyendas y folclore japonés. Estas historias tradicionales han sido la inspiración para muchas de las extrañas criaturas del juego, que encarna la auténtica esencia de Tokio.

En primera persona, el jugador tendrá que recorrer el paisaje urbano ultramoderno de la ciudad desarrollado por las imaginativas mentes de Tango Gameworks, descubriendo sus lugares más emblemáticos y los rincones secretos más inesperados mientras intentamos derrotar a unas mortíferas fuerzas sobrenaturales han tomado la capital. Además, una mistoriosa y venenosa niebla está haciendo que su población desaparezca al instante. Este singular viaje nos obliga a dominar las artes místicas del tejido etéreo mientras tratamos de derrotar al amenazador Hannya y a los seguidores de su secta, los visitantes, que han invadido todo Tokio. Estos entes sobrenaturales rondan por este increíble mundo creando una ingeniosa atmósfera que rinde homenaje a las curiosidades y secretos de la ciudad.

«Ghostwire: Tokyo» es un espectacular juego de acción y aventura que ha sido diseñado por Shinji Mikami, dejándonos ver y experimentar su visión única de Tokio, una impresionante metrópoli, rica en tradición e historia, mientras nos enfrentamos a la amenaza sobrenatural que nos presenta. Explora un esta versión desolada de Tokio, una combinación inigualable de paisajes urbanos ultramodernos, callejones oscuros y profundos y hermosos templos antiguos, pero con ese toque sobrenatural que te sorprenderá.

Utiliza las habilidades paranormales del protagonista, Akito, el único superviviente de esta masacre, quien mediante el contundente sistema de combate del juego te permitirá usar una serie de poderes sobrenaturales para lanzar ataques devastadores sobrehumanos e interactuar con lo paranormal de varias maneras: Purificación, expulsión y destrucción. A lo largo de la trama podrás ir mejorando los nuevos poderes de tu personaje para adaptarlos a tu estilo de juego y combatir lo sobrenatural mientras te enfrentras a lo desconocido. La cultura japonesa representa una gran fuente de inspiración en «Ghostwire: Tokyo» gracias a sus historias de Yōkai -seres sobrenaturales del folclore japonés-, los relatos sobre fantasmas y las leyendas urbanas, por eso nos encontraremos con entes sobrenaturales como Shiromuku -el espíritu de una joven novia vestida con un kimono tradicional blanco que no pudo casarse con su amado- o Amewarashi -una entidad paranormal con el aspecto de un niño que lleva chubasquero y se manifiesta debido a la gran tristeza que siente por estar separado de sus padres-.

«Ghostwire: Tokyo» es un juego muy original, no has jugado nunca a un juego como este, te lo aseguro. Te atrapará por su ambientación y por las tradiciones japonesas, sorprendiéndonos en cada esquina de esta ciudad abierta con una gran cantidad de referencias culturales que esconde, sin embargo no se trata de un survival horror ni pretende serlo, aunque sí que hay algunos momentos de su trama en los que sentiremos miedo. Se aprovecha bien la potencia y la velocidad de PS5 para crear una magnífica versión de este Tokio sobrenatural que nos presenta, contando con una buena respuesta háptica para cada habilidad y acción de los personajes gracias al DualSense, así como de audio una gran implementación de la tecnología de audio 3D que te sumergirá por completo en la experiencia.

Eso sí, su desarrollo es algo más contenido en comparación a otros videojuegos de mundo abierto que hemos jugado durante los últimos meses, algo que no le resta profundidad, convirtiendo este «Ghostwire: Tokyo» en una propuesta única con un apartado visual muy atrevido y una ambientación sin igual, ya que moverse por este mundo resulta muy placentero. Atención a las misiones secundarias, de lo mejor del juego, con variedad e historias muy interesantes, cargadas de referencuas a la cultura y el folclore japonés. ¡Te encantará!

«Ghostwire: Tokyo»

Tango Gameworks · Bethesda Softworks y Koch Media

25 de Marzo · PS5 y PC

Kirby y la tierra olvidada

En el 30 aniversario de un personaje tan icónico en el mundo de los videojuegos como es Kirby ya echábamos de una nueva entrega. Pero la espera ha terminado con la llegada de esta nuevo desafío en 3D de uno de los personakes más populares de Nintendo: «Kirby y la tierra olvidada», una entretenida y muy elaborada aventura que llega en exclusiva a Nintendo Switch. En ella puedes recorrer libremente los enormes escenarios llenos de plataformas y explorar todo un mundo que parece haber sido abandonado por la civilización en el que tamp0co faltarán un buen número de misiones y retos.

Una vez más, Kirby hará uso de su astucia y de su gran poder de transformación para imitar los puntos fuertes de sus enemigos y adquirir sus habilidades de copia. Domina todas estas habilidades y recorre los coloridos escenarios de este mundo misterioso que te dejará con la boca abierta, La transmorfosis es la gran novedad de esta entrega, que te permitirá convertirte en todo tipo de objetos que te permitirán adquirir movimientos únicos y te ayudarán a resolver puzles y defenderte de los enemigos.

«Kirby y la tierra olvidada» te permite enfrentarte a este nuevo reto en compañía, por lo que un segundo jugador podrá acompañarte en tu recorrido en cualquier momento del juego. Ese acompañante es Waddle Dee, que en su versión pañuelo, multiplicará la diversión por dos gracias a su lanza, permitiendo echarte una mano con los enemigos que os vayáis encontrando, especialmente durante los enfrentamientos con los jefes finales. Obviamente, no tiene las habilidades de copia de Kirby, por lo que la acción principal la seguirá ejecutando el primer jugador.

Para defenderse de sus enemigos, Kirby puede hacer uso de muchas de sus habilidades de copia, con las que podrá hacer propias las herramientas y destrezas de sus enemigos, pero puede que algunas veces no sean suficientes para los desafíos que se le presentan. Por eso el concepto de este juego cambia por completo cuando nuestro personaje rosa hace uno de la transmorfosis, la capacidad de absorber objetos del mundo real y transformarse en ellos, que le permitirá enfrentarse a los obstáculos más difíciles y resolver puzles tirando de ingenio: Un coche, una bombilla, un cono, un ala delta… No hay desafío que resista la imaginación de Kirby, que encuentra en los objetos más pintorescos una oportunidad para cambiar su manera de moverse por unos escenarios de lo más variados.

El objetivo del juego es ir encontrando y liberando al máximo número de Waddle Dee que están ocultos en cada nivel, aunque también habrá algunos a la vista. Lo cual invita a la exploración y a curiosear con todo aquello que te llame la atención. Además, se ofrecen una serie de retos alternativos en los que, al completarlos, serás recompensados con más de estas critaturas. Cuantas más salves, mejor, porque las necesitarás para abrir las puertas del nivel final de cada zona y también para nuevos edificios en ciudad Waddle Dee, el núcleo urbano que sirve como el eje central de la aventura. Este pequeño pueblo se irá desarrollando a medida que vayas avanzando en el juego, permitiéndote abrir diferentes tiendas y divertidos minijuegos.

Aunque pueda parecer lo contrario, lo cierto es que estamos ante un juego enorme. Aunque completar la historia de «Kirby y la tierra olvidada» nos lleve tan solo unas horas, la verdadera misión es rescatar a todos los Waddle Dee, conseguir todas las transformaciones y las evoluciones de cada una de ellas, todos los coleccionables en forma de figuras y, por supuesto, los minijuegos. Sin duda, estamos ante el título más largo y profundo de la saga, aunque su dificultad no sea un gran reto para el jugador (ni siquiera en el modo «Salvaje»). Lo que sí que está claro que esta nueva aventura 3D de Kirby va a sentar las bases de las próximas entregas de la franquicia, esperemos que con un mundo más abierto y menos lineal pero igual de divertido y entretenido que este.

«Kirby y la tierra olvidada»

HAL Laboratory · Nintendo

25 de Marzo · Nintendo Switch

Stranger of paradise: Final fantasy origin

Si has jugado a videojuegos como «Ninja gaiden» o «Nioh» conocerás el estilo y el éxito de Team Ninja, el estudio de Koei Tecmo que ahora nos brinda la oportunidad de disfrutar de una nueva visión de la serie «Final fantasy» gracias a esta nueva experiencia que combina acción estratégica y la tradición de esta longeva saga. «Stranger of paradise» es una reinvención de la clásica historia de «Final fantasy» que transcurre dentro del mundo y el lore de esta famosísima franquicia, acompañando a Jack y a sus aliados, Ash, Jed, Neon y Sofia, cuando abren las puertas del templo del caos para adentrarse en un mundo oscuro de fantasía para descubrir si ellos son ellos los verdaderos guerreros de la luz que marca la profecía.

«Stranger of paradise: Final fantasy origin» es un nuevo juego de rol que muestra una nueva y valiente visión para la serie «Final fantasy» que presenta la historia de Jack, que se enfrentará a numerosos retos para devolver la luz de los cristales a un reino envuelto en la oscuridad. Para derrotar a sus rivales en los trepidantes combates que afrontaremos durante toda la aventura, contaremos con todo tipo de habilidades y con una amplia gama de trabajos y armas con las que podremos personalizar a los miembros de nuestro equipo. Además, podremos adaptar el nivel de dificultad a nuestro gusto para que la experiencia de juego se adapte lo máximo posible a nuestras necesidades como jugador.

Disfruta de los combates más brutales y dinámicos de la serie «Final fantasy» con una historia plagada de acción sin igual y combates que cuentan con destrezas y acciones propias, así como habilidades dinámicas en tu equipación. A tu disposición están distintos tipos de armas, como mandobles, espadas cortas y lanzas que determinan el trabajo de tu personaje al equiparlas. Podrás adquirir nuevas destrezas y trabajos a través de un sistema de desarrollo llamado «Árbol de trabajos» y podrás alternar entre dos trabajos en plena lucha.

Las armas y las piezas de tu equipo quedan reflejadas en el aspecto de tu personaje, que también cuenta con un generoso sistema de creación y saqueos con el que podrás personalizar a tu antojo el aspecto de todos los miembros del grupo y la forma de jugar de estos. También nos encontraremos con enemigos devastadores que intentarán sabotear nuestro viaje: Marilita – el demonio del fuego, que utiliza sus seis brazos para asolar a Jack y a su equipo con un aluvión de ataques veloces a los que suma coletazos devastadores-, los lufenianos -un misterioso grupo con el que interactúas durante las visiones de los recuerdos fragmentados y cuyas extrañas vestimentas impiden conocer sus emociones-, El kraken -el demonio del agua, que usa sus largos tentáculos para atacar feroz y rápidamente y que es capaz de robar potenciadores y usar ataques que aprovechan el entorno- y Lich -el demonio de la tierra, que ataca con magia y provoca estados alterados, convirtiéndose en un adversario peliagudo capaz de invocar esqueletos e infligir maldición, un estado que reduce el límite de la barra de ruptura-.

«Stranger of paradise: Final fantasy origin» cuenta con un modo multijugador en línea con el que podrás formar tu propio equipo de hasta tres jugadores que te ayudarán a completar la historia principal y las misiones secundarias. Su avanzado sistema de trabajos te permite alternar entre dos durante los combates y podrás conseguir distintos estilos dependiendo de la combinación de trabajos que hayas elegido. Los trabajos cuentan con acciones propias originales que pueden mejorarse muchísimo al personalizarlos y combinarlos con piezas de equipo y otros trabajos. Existen trabajos cualificados -como el del mago rojo, berserker o samurái- y trabajos expertos -como el de caballero del vacío, ninja o caballero oscuro-.

Sin duda. estamos ante un juego que tiene mucho potencial, sin embargo ha dejado algunos aspectos detacados por perfilar. Se queda algo corto en lo que refiere a su duración global y no da la talla en apartados importantes como el técnico o el gráfico. Una pena teniendo en cuenta que sí que incluye grandes aciertos como el de su sistema de combate y las clases, que llegan acompañados de una buena variedad de enfrentamientos contra unos espectaculares jefes de zona. Es una oportunidad perdida a la que otros desastres como el pobre diseño de sus escenarios, unas misiones secundarias demasiado repetitivas o una narrativa muy poco cuidada que han lastrado el lanzamiento de un juego que prometía.

«Stranger of paradise: Final fantasy origin»

Team Ninja / Koei Tecmo · Square Enix y Koch Media

18 de Marzo · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC



Tiny Tina’s Wonderlands

Si eres un asiduo a la franquicia «Borderlands» y jugaste a «Tina Chiquitina asalta la mazmorra del dragón» es que ya conoces a Tiny Tina y su caótico mundo de fantasía, lleno de extravagantes y maravillosas armas que convierten a este esperado videojuego en un nuevo shooter lleno de acción. «Tiny Tina’s Wonderlands» presenta el viaje de tu Labradestinos a través de un extraordinario reino con forma de juego de mesa donde las reglas son prácticamente inexistentes.

La diversión aquí parte de la posibilidad de crear y personalizar tus propios héroes multiclase junto a un elenco de celebridades estelares mientras saqueas, disparas, acuchillas y te abres camino derrotando a monstruos excesivamente extravagantes y mazmorras llenas de tesoros con el objetivo de acabar con el señor de los dragones mientras la impredecible Tina Chiquitina, que es la que establece las reglas, va cambiando su parecer sobre la marcha, guiándonos a su antojo.

En «Tiny Tina’s Wonderlands» explorarás majestuosas ciudades, húmedos bosques de hongos, fortalezas amenazadoras y muchas más localizaciones de este vasto supramundo a través de un sistema de enfrentamientos cooperativo con juego cruzado entre plataformas. Algo que te permitirá disfrutar de la historia en solitario o con un grupo de hasta tres amigos en el modo multijugador online o de manera local, con la pantalla dividida. La clave aquí es tu héroe, que podrás crear y personalizar a tu gusto gracias a un extenso sistema multiclases que te permite mezclar y combinar seis árboles de habilidades de personajes únicos, cada uno con sus propias e increíbles habilidades. Súbelos de nivel, perfecciona sus habilidades, amplía su arsenal y conviértelos en el trotamundos definitivo de este mundo absurdo liderado por Tina Chiquitina.

También contarás con un buen arsenal de poderosas armas y devastadores hechizos con los que te enzarzarás en frenéticas batallas en primera persona. Utiliza, por ejemplo, tu potencia de fuego para derrotar a legiones de enemigos, entre los que se encuentran esqueletos parlanchines, tiburones terrestres y jefes colosales. Para llevar a cabo tu comentido contarás con la inestimable ayuda del siempre testarudo capitán Valentine y el robot Frette, que sigue obsesionado con cumplir las reglas. Pero eso no es todo, porque en tu camino para derrotar al señor de los dragones también conocerás a un adorable elenco de inadaptados, como son un bardo que toca el laúd o su hada Tollina, que darán vida a este colorido mundo.

Todo el encanto de la franquicia «Borderlands» se ha trasladado a esta nueva aventura, por lo que aquí encontrarás todo lo que puedes esperar gráficamente de ella, gozando del habitial estilo cel shading que tanto caracteriza a la franquicia, otorgándole personalidad y una gran cantidad de efectos que acompañan a nuetros disparos, habilidades y hechizos. El doblaje a nuestro idioma es digno de mencion, ya que cuenta con voces mu carismáticas que encajan como anillo al dedo con las personalidad de los protagonistas principales, mientras que su banda sonora, sin llegar a ser épica, responde a las características del juego. «Tiny Tina’s Wonderlands» es una original propuesta con la que sentirás estar echando una partida de rol real con los amigos. Sus interacciones son muy divertidas y las dosis de humor están más que aseguradas a través de los propios diálogos de los protagonistas y de la absurdez que representan, proporcionándonos momentos absurdamente maravillosos a través del carácter explosivo de Tina, que logra sorprendernos con esos cambios repentinos que nos plantea. Así que si estás buscando una buena dosis de rol y locura este es tu looter shooter, con el que disfrutarás cientos de horas gracias a su sistema de disparo, las novedades de su jugabilidad y la gran cantidad y variedad de contenido que ofrece.

«Tiny Tina’s Wonderlands»

Gearbox Software · 2K

25 de Marzo · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC

Hotel Transilvania: Aventuras e historias de terror

Con la llegada del reciente lanzamiento de la película «Hotel Transilvania: Transformanía», la cuarta entrega cinematográfica de esta franquicia de animación infantil, llega también un nuevo videojuego inspirado en el universo de esta nueva versión edulcorada del conde Drácula y sus amigos: «Hotel Transilvania: Aventuras e historias de terror». Se trata de una aventura llena de diversión para toda la familia en la que podremos controlar a Drac y su hija Mavis tomando como punto de partida algunos cuentos clásicos que aquí toman forma para convertirse en mundos de cuentos de hadas en los que te enfrentarás a temibles enemigos y resolverás acertijos diabólicos… para niños.

En esta nueva entrega, independiente del argumento de la película, a Drac le ha tocado quedarse cuidando se su nieto en el castillo y para entrenerle antes de dormir le cuenta algunas viejas historias adaptadas con un ligero toque de terror Transilvania mientras leen sentados junto al cálido fuego de la chimenea. Bajo esta sencilla premisa, reinterpretaremos esos cuentos encarnando a Drac y a Mavis a través de tres historias que todos conocemos y que aquí toman una forma diferente para adaptarse al universo de las películas.

De esta forma visitaremos los mundos únicos de cuentos clásicos como «Caperucita roja» o «Alí Babá y los cuarenta ladrones» pero dotados con ese espeluznante giro al estilo de «Hotel Transilvania». Cada una de estas historias se dividide en diferentes niveles que son accesibles desde una zona central principal y en cada uno de ellos contaremos con un objetivo principal diferente que deberemos afrontar mientras nos enfrentamos a las distintas criaturas que habitan cada zona.

Como buen juego de plataformas que es, contaremos con habilidades únicas para cada personaje y deberemos sortear todo tipo de obstáculos a medida que avancemos por el mapa de cada nivel, incluso podremos convertimos en murciélago para alcanzar volando algunas zonas inaccesibles. También deberemos recolectar las monedas y los coleccionables que están esparcidos por el camino, así como conseguir nuevos poderes temporales que nos ayudarán derrotar a los montruos que nos planten cara.

Lo cierto es que el desarrollo de los niveles es bastante lineal, algo que se entiende perfectamente siendo un videojuego para toda la familia, pero también es cierto que contiene sus pequeñas zonas de exploración que permitirá a los más peques curiosear un poco para descubrir ciertas ventajas. Es una propuesta ligera, de eso no hay ningún tipo de duda, pero también entretenida y muy fiel a la franquicia «Hotel Transilvania», permitiendo encontrarnos con otros personajes de las películas -como son Johnny, Murray o Wayne, entre otros- que nos guiarán para animarnos a usar las habilidades especiales de los personajes para completar misiones, desafíos y rompecabezas.

Esta aventura llega doblada al español -aunque no cuenta con las voces de todos los actores que han participado en las películas- y está narrada por el propio Drac, que le está contando los cuentos a Dennis y a su mejor amiga Winnie, que se han quedado a su cargo. Es un juego que cumple con su cometido, aunque técnicamente no sobresalga más allá de lo que se le exige, algo que ya solemos ver en este tipo de producto, que hará las delicias de los más pequeños de la casa, haciéndoles disfrutar sin complicaciones de sus personajes y del sentido del humor de su narrativa.

«Hotel Transylvania: Aventuras e historias de terror»

Drakhar Studios · Outright Games y Bandai Namco

11 de Marzo · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC

Jurassic park: La historia visual definitiva

Parece mentira, pero ya han pasado casi treinta años desde el estreno de la película «Parque jurásico», que supuso todo un fenómeno cinematográfico y también social, convirtiéndose en franquicia con el estreno de dos películas más, que incidirían en nuestra sociedad como todo un icono de la cultura pop. La segunda década de los 2000 nos ha traído una nueva trilogía que culminará este mismo verano con el estreno de «Jurassic world: Dominion», pero es momento de echar la vista atrás en el tiempo y fijarnos en la película que inició todo este movimiento y que ya ha cautivado a varias generaciones de amantes de los dinosaurios.

Como recordábamos, en 1993 Steven Spielberg dirigió «Jurassic park» y con ella dio vida a una isla repleta de espectaculares dinosaurios que supieron encandilar a espectadores de todas las edades y de todo el planeta. No tardarían en llegar dos exitosas secuelas, «El mundo perdido: Jurassic park» y «Jurassic park III», así como una ingente cantidad de juguetes, cómics y videojuegos. «Jurassic park» ha ejercido una profunda influencia sobre la cultura popular, dando, por ejemplo, el impulso definitivo al desarrollo de los efectos digitales CGI que se han contribuido a día de hoy a ser un ingrediente esencial de cualquier superproducción. En el libro que repasamos hoy, «Jurassic park: La historia visual definitiva» realizamos, por primera vez, un viaje por la creación de las películas originales y el gran universo que abarca esta saga. Se trata de un volumen muy completo que cuenta con las declaraciones de personas clave que participaron en las películas, entre las que se encuentran el propio Steven Spielberg, la productora Kathleen Kennedy y las estrellas Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum, protagonistas de la primera entrega. Es una guía rigurosa y completa, con fuentes de primera mano, que sirven para descubrir los secretos mejor guardados de aquella primera película y de sus dos secuelas. Todo ello ilustrado con una gran cantidad de imágenes exclusivas nunca vistas, como fotos del rodaje, storyboards o arte conceptual. En los años 90, aquellos mons truos prehistóricos, animados con la técnica de stop motion, habían perdido la capacidad de despertar asombro entre el público y se convirtieron en fósiles cinematográficos que fueron resucitados y rememorados por la mente pensante del escritor y cineasta Michael Crichton, que supo revitalizar el género con una novela que mezclaba dinosaurios e ingeniería genética y en la que Steven Spielberg supo ver el enorme potencial que albergaba para empezar a preparar una adaptación cinematográfica a la altura que contaría con estos tres actores que hoy firman la introducción, el prólogo y el epílogo de «Jurassic park: la historia visual definitiva». Este colosal volumen de 23,5 x 28 centímetros se presenta en formato cartoné y ofrece una panorámica rigurosa y completa de los orígenes del proyecto, su concreción cinematográfica, sus secuelas, las anécdotas del rodaje y un inventario de todos los productos derivados, incluidos juguetes y cómics. Es la obra definitiva para explorar y comprender este viaje único a través de la creación original de la franquicia «Jurassic park» e ideal para ponerse al día antes de ver la conclusión de su segunda trilogía.

«Jurassic park: La historia visual definitiva»

James Mottram · Norma Editorial

25 de Marzo

Guardianes de la noche: Fanbook

Norma Editorial va a por todas con «Guardianes de la noche» -o «Kimetsu no yaiba». Después de editar los 23 tomos del manga, las historias extras, sus tres novelas y dos libros para colorear, es el momento de recibir su primer fanbook. Todo lo que siempre quisiste saber sobre la obra de Koyoharu Gotouge lo vas a encontrar en este libro de 200 páginas que descubre los entresijos de esta obra que se ha popularizado tanto en nuestro país.

Cuenta con completisimas fichas de sus personajes, archivos nunca vistos del cuerpo de matademonios, datos sobre Muzan y las lunas superiores, informes sobre los sucesos más importantes de la trama y todo aquello que siempre habías sabido conocer sobrer la franquicia, que llega en un volumen imprescindible para cualquier fan.

Este es el primero de los dos libros que recibiremos y que lleva por título «Anotaciones sobre el cuerpo de matademonios». Se presenta en el mismo tamaño que los tomos de su manga (11,5 x 17,5 centímetros) y con tapa rústica con sobrecubierta y tintas metálicas. Además, entre sus páginas en blanco y negro podrás encontrarte con una reproducción del billete del tren infinito, arco que sirve para conectar las dos temporadas de su anime. El otro tomo llegará durante el verano y también se completará con un libro de arte que llega este próximo mes de Abril. ¡Nadie va a echar de menos «Guardianes de la noche» porque en realidad nunca se ha ido!

«Guardianes de la noche: Fanbook / Anotaciones sobre el cuerpo de matademonios»

Koyoharu Gotouge · Norma Editorial

25 de Marzo

One piece: Color walk (1 y 2)

El manga de «One piece» sigue a pie de cañón en su edición española. Mientras su publicación regular está a punto de alcanzar el tomo número 100, su versión parodia –«One piece: Party»– tambiém sigue cautivando a los lectores de la longeva historia de Luffy y sus amigos. Pero ahora es el momento de recibir un material que muchos de sus fans llevábamos esperando desde hace tiempo, sus libros de arte, que reciben el nombre de «One pice: Color walk». Pues bien, la espera ya ha terminado y ya podemos encontrar en nuestro país las dos primeras entregas de las nueve que se han publicado hasta la fecha desde 2001.

«One piece: Color walk» es una recopilación de ilustraciones y arte a todo color de uno de los manga shōnen más importantes del mundo y que llega directamente de la mano de su autor, el mangaka Eiichiro Oda. Este par de entregas que recibimos pertenecen a la reedición de la primera guía de arte de «One piece» (104 páginas), que llega acompañada de la segunda (108 páginas), con un montón de contenido sobre sus personajes y su universo. En ellos nos encontramos las portadillas originales pero con la novedad de que ahora podemos disfrutarlas a todo color, ya que estas páginas fueron producidas originalmente en blanco y negro para los volúmenes del manga.

De esta manera, en el «Color walk 1» encontraremos las portadillas que pertenecen a los capítulos 1 a 100 y las del 101 al 175 en el «Color walk 2». Sin dura, se trata de una oportunidad única para disfrutar de todo este material que fue colereado por el propio autor para todos sus fans, que aprecian contar con este contenido extra de «One piece», una historia emocionante de acción desenfrenada que cuenta con un éxito respaldado por sus carismáticos personajes.

Toda la serie «One piece: Color walk» cuentra con las mismas características, ya que son libros presentados en formato tapa rústica y de tamaño DIN A4 (21 x 29,7 centímetros). No ocupan mucho espacio y son ideales para porder reunir la colección completa, que esperamos vaya llegando a lo largo de los próximos meses gracias a Planeta Cómic, que es quien se encarga de editar todo el material gráfico relacionado con la franquicia en nuestrto país. ¡Estaremos muy pendientes!

«One piece: Color walk» (1 y 2)

Eiichiro Oda · Planeta Cómic

23 de Marzo

