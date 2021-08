"Assassin's creed: Valhalla" y "Hades" vuelven a estar de actualidad junto al efervescente "Road 96" y el nuevo videojuego de "La patrulla canina" - gameLover

Llega la segunda expansión de «Assassin’s creed: Valhalla» y el reconocidísimo «Hades» a todas las consolas. Ambos llegan acompañados de una propuesta que te encantará como es «Road 96», donde podrás elegir cómo será tu aventura, además del nuevo videojuego de «La patrulla canina», «La llamada de Ciudad Aventura», coincidiendo con el estreno de su primera película.

Assassin’s creed: Valhalla / El asedio de París

No deja de sorprendernos lo grande que es la última aventura de la franquicia «Assassin’s creed». Su protagonista, Eivor, no conoce límites y para la ocasión ha llegado hasta la ciudad de París, el último de los lugares de su ambicioso plan de conquista. «El asedio de París» es el segundo y último contenido descargable de «Valhalla», que visitará las inmediaciones de la ciudad francesa para darle un toque diferenciador respecto al anterior episodio, «La ira de los druidas», que entonces nos daba a conocer al misticismo de las tierras irlandesas.

Personajes históricos como Eudes, Carlos el gordo o Ricarda de Andlau son también protagonistas de este nuevo espisodio que efectivamente transcurrió durante el siglo IX, aunque este DLC -al igual que otros pertenecientes a la franquicia- se toma sus libertades para hacerlo encajar todo dentro del argumento principal. Aunque uno de sus aspectos más interesantes es, precisamente, bastante fiel a los acontecimientos y personajes originales, convirtiéndose en una interesante lección histórica marca de la casa.

En lo jugable no evoluciona mucho respecto al juego principal y en ese sentido es continuista, pero es muy intersante explorar una nueva región en Francia, que se inicia después de una breve introducción en Ravensthorne. Eso no quiere decir que no haya novedades, ya que se ha aprovechado un entorno como el que es presentado a causa de la peste para justificar un reto que consiste en esquivar oleadas de ratas que pueden atacarnos en cualquier lugar cuando tratamos de investigar ciertas zonas clave. Tú misión es ahuyentarlas a base de espadazos para lograr que se escondan en las alcantarillas y en rendijas, y así tapar luego esos huecos para que no puedan volver a salir.

Una de las introducciones más interesantes en las mecánicas a la hora de acechar a nuestros objetivos es la forma que tendremos para acceder a ellos. Ahora están ubicados en lugares fortificados y solo podremos darles caza si primero hemos encontrado las llaves que nos abren el paso de caminos alternativos. Tienes que diseñar tu propia estrategia e intentar convencer a algunos personajes con los que te toparás para que te abran el camino, así que todo depende de tu astucia, eso sí con varias vías alternativas a escoger para poder llevar a cabo tu cometido. A aquellos jugadores que amen la acción, este nuevo planteamiento basado en la investigación y la infiltración no les parecerá tan divertido, pero lo cierto es que parece un homenaje a las mecánicas que ya vimos en «Assassin’s creed: Unity» en su momento y ayuda a aumentar la duración del DLC, que ronda unas seis horas.

Al igual que ya sucedía con «La ira de los druidas», el diseño de los escenarios luce excepcionalmente bien, detallando la podredumbre de la ciudad y contrastando con la parte más lujosa, repleta de mansiones y mucho contenido floral. La representación de los personajes más importantes es impactante y, en su conjunto, se traduce en una segunda expansión más que satisfactoria, que en lo jugable no arriesga demasiado, pero sí que se encarga de trasladarnos a una época interesante en la que Francia se encuentra dividida por una guerra.

Tal vez nos hubiera gustado recibir alguna novedad más, pero para poder acceder a esta nueva zona del juego deberás contar con al menos nivel 200, ajustándose la jugabilidad de forma automática si tu nivel es aún superior. Con este llega el fin del ciclo vital de «Assassin’s creed: Valhalla», así que es probable que pronto tengamos novedades al respecto de la saga. ¿Cuál será el próximo paso en la franquicia?

Hades

A estas alturas, nadie duda que «Hades» se convirtió en la revelación de 2020 cuando aterrizó en Nintendo Switch y PC, consiguiendo por méritos propios ser uno de los más grandes juegos de estilo roguelike de exploración de mazmorras. Ahora también llega a las consolas de PlayStation y Xbox tras ganar más de 50 premios como juego del año y lo hace tanto en formato digital como en una versión física que incluye multitud de contenido extra.

Aquí adoptas el rol del inmortal príncipe del inframundo, Zagreo, en su intento por abrirse paso para escapar del infame dominio de su padre, Hades, en un título frenético en el que los personajes desempeñan un papel fundamental. Esya es la excusa perfecta para dar pie a ese diseño tan amado/odiado del género en el que morir y volver a empezar forman parte del núcleo de la jugabilidad. Pero cada partida de este juego es lo suficientemente diferente y estimulante como para que no acabes abandonándolo a las primeras de cambio.

Además, estas nuevas versiones llegan vitaminadas para las plataformas de nueva generación, en las que notarás sus mejoras técnicas a la primera -resolución a 4K y 60 FPS-, añadiendo además soporte para la vibración háptica que ofece el DualSense. Se trata de una atractiva forma de jugar a través de sus creadores y de su visión del inframundo de la mitología griega que han creado para esta propuesta.

Entre muerte y muerte podremos mejorar los diferentes aspectos de Zagreo, lo que sirve para generar sensación de progreso y llegar un poco más lejos cada vez que te pongas a jugar con él. Pero, sobre todo, para que nunca tengas esa sensación de que morir una y otra vez no sirve absolutamente para nada. El juego ya ha recibido grandes elogios por parte de crítica y sus responsables están atravesando el momento más dulce de sus carreras profesionales, observando como el trabajo de estos últimos años culmina con la que es, sin duda, su mejor y más exitosa obra hasta la fecha. Un año después de su llegada al mercado es el momento de expandirse y de darle la oportuinidad de alcanzar la gloria de nuevo en el resto de plataformas que lo acogen.

Su edición física incluye contenido adicional, como un código de descarga digital para poder escuchar su banda sonora – que contiene dos horas y media de música del galardonado compositor Darren Korb-, un libro de 32 páginas de ilustraciones a color de los personajes -con el célebre diseño de personajes de la directora artística Jen Zee-, además de unos impresionantes detalles metálicos en la carátula del juego, ideal para los coleccionistas. Por cierto, tanto las versiones de PlayStation 4 como de Xbox One llegan con una actualización gratuita a sus versiones superiores.

«Hades» es una historia que trata sobre la familia y lo que representa el hogar, manteniendo el interés de principio a fin siendo uno de los mejores juegos del pasado año y, tal vez incluso, de los últimos años. Un trabajo que mejora con esta nueva versión para consolas, ampliando sus capacidades técnicas consiguiendo que todos los aspectos del juego – narrativa, jugabilidad, apartado artístico, diseño, banda sonora…-, luzcan ahora mucho mejor. ¡Un imprescindible aún más imprescindible de la nueva generación!

Road 96

Si estás buscando una nueva aventura, diferente, que te atrape… ¡estás de enhorabuena! Este es el videojuego indie que necesitas, «Road 96», en el que te meterás en el papel de un adolescente que trata de conseguir la libertad intentando cruzar la frontera, que está a cientos de kilómetros, en las montañas. Se trata de una aventura narrativa en constante evolución que se genera de forma procedimental en la que debes escapar de un país al borde del colapso mientras viajas por carreteras secundarias durante el caluroso verano de 1996. En tu largo camino te encontrarás con ciudadanos en problemas y cada decisión que tomes tendrá un impacto en todo tu viaje hasta la frontera, por lo que se generará una experiencia única para cada jugador y en cada partida en función de tus actos.

«Road 96» es un homenaje a las películas y series de viajes por carretera, a las de Tarantino o los hermanos Coen, con auténtico sabor a los 90. En loco viaje por carretera descubrirás lugares enigmáticos y personas em problemas, pero no deberás confiar en todo el mundo, por lo que cada decisión es crucial para tu vida y también para las suyas. No hay dos caminos iguales, así que presta atención a las historias que te cuenten los personajes que vas cruzándote por el camino y piensa muy bien qué harás en cada situación a la que te enfrentes.

Este viaje es una toda una experiencia en la que vivirás momentos de acción, de exploración, melancolía, encuentros humanos y situaciones disparatadas. Con un trasfondo de lucha contra un gobierno autoritario y opresor, el del país de Petria, que se ha ido al infierno por culpa de un régimen que está fuera de control. Así que, con los ahorros de tus padres en tu bolsillo y con miles de kilómetros por delante, deberás encontar las fuerzas y la esperanza para llegar a la frontera con vida mientras descubres secretos y aprendes habilidades que te servirán de gran ayuda en tu travesía.

Descubre las historias únicas de unos personajes muy peculiares en los que podrás influir según la postura que vayas adoptando en cada situación. El juego está lleno de conexiones ocultas a través de un guión muy elaborado y en tus manos está la posibilidad de poder cambiar la forma de pensar de los de los habitantes del país en una trama que se intensifica a medida que vas avanzando mediante profundos dilemas morales, momentos oscuros e intensos y decisiones cruciales que pueden cambiar tu objetivo inicial. Cada kilómetro es un nuevo reto y de ti depende lograr un mundo mejor. Hay miles de carreteras por explorar en Petria. así que aprovéchalas para descifrar nuevas historias y descubrir los secretos del complejo pasado de esta nación. Disfruta de su hermoso paisaje, que te recordará a las aventuras de «Life is strange» -sobre todo a su segunda parte-, y recorre esta peligrosa aventura con múltiples finales, que irá variando en función de tu forma de jugar.

Las mentes creativas que hay detrás de este título son también los responsables de videojuegos coomo «Valiant hearts» o «11-11: Memories retold», que ahora se enfrentan al proyecto más ambicioso del estudio DigixArt, planteando una perspectiva moral fascinante mediante un montón de posibilidades, permitiéndote entretenerte con los elementos que forman parte del viaje. Es una aventura que sirve de crítica para la cultura americana en la que con cada paso que tomas, alteras tu propia experiencia, cerrando algunas oportunidades pero abriendo otras.

Su evocadora banda sonora -con canciones de Cocoon, The toxic avenger, Robert Parker, Kalax, Survive, Daniel Gadd o Volkor X, entre otros- te trasportará a Petria, apoyándose en un impresionante estilo visual y en los miles de caminos que coneguirán que cada viaje sea único. Por cierto, si lo tuyo es el formato físico, tienes que saber que el juego llegará a Nintendo Switch en octubre de la mano de Tesura Games, así que en esto también debes elegir si jugar ahora o esperar unas semanas más para poder colocarlo en la estantería junto al resto de tu colección.

La patrulla canina: La película / La llamada de Ciudad Aventura

Ya han pasado ocho años desde el lanzamiento de la serie infantil «La patrulla canina», que también ha lanzado varios videojuegos como son «¡Todos a una!» y «La poderosa patrulla canina salva Bahía Aventura». Ahora, coincidiendo con el lanzamiento de su primera película en cines, llega una tercera entrega interactiva destinada, como no podía ser de otra manera a loa más peques de la casa: «La llamada de Ciudad Aventura».

Unéte a La patrulla canina y salva la gran ciudad en la misión de rescate más grande hasta la fecha, en la que Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma y Skye -como personajes jugables- tendrán la opotunidad de conocer a una nueva cachorra en este nuevo videojuego basado en el primer largometraje de la franquicia, «La patrulla canina: La película», que se estrena en cines el 27 de Agosto.

En esta nueva aventura el alcalde Humdinger ha tomado el control de una bulliciosa metrópolis, así que a La patrulla canina no le quedará otra que salvar Ciudad Aventura de sus interesadas maquinaciones. Ponte en el papel de los cachorros y usa sus habilidades únicas en las misiones de rescate de alto riesgo.

Utiliza dispositivos y vehículos de alto nivel para explorar la ciudad y diviértete aún más con los minijuegos. Puedes elegir jugar solo o con un amigo en el modo cooperativo local en este divertido videojuego de plataformas en 3D para todos los públicos.

Explora todos los nuevos lugares de la película, conoce a la nueva cachorra Liberty y participa en los increíbles rescates y misiones adicionales que te propone el videojuego mientras desbloqueas las insignias como recompensa por recoger todas las golosinas caninas de la ciudad.

Ese es un videojuego que ofrece un control sencillo y un ritmo adaptado a las necesidades de su público, los jugadores más jóvenes de la familia, que disfrutarán con esta entrega interactiva basada en una de las series mejor valoradas para ellos. Un fenómeno mundial que ya ha llegado a más de 170 países a través de la serie de animación y la tonelada de merchandising en forma de juguetes, ropa o material escolar.

Esta semana dedicamos nuestro gameLover Xtra a la lectura de manga y japonés, con dos franquicias que han triunfado en la televisión como son «Guardianes de la noche» y «The umbrella academy». Ambas propuestas amplían las historias de sendos universos con la primera de sus novelas y un cómic extra sobre el personaje de Klaus, respectivamente.

Guardianes de la noche: La flor de la felicidad

Si hay un fenómeno oriental que está funcionando ahora mismo en el mundo entero, ese es el de «Kimetsu no yaiba», que en nuestro país es conocido como «Guardianes de la noche». Esta serie de anime ya cuenta con una primera temporada de episodios en televisión -que, por cierto, llegan el próximo mes en formato físico de la mano de Selecta Visión-, con una película que hace de puente hacia la futura segunda temporada y un manga que cuenta 23 tomos que han sido publicados por Norma Editorial. Precisamente este sello nos trae también la primera de las tres novelas de esta franquicia que está causando furon en nuestro país.

«Cuando los cazademonios se detienen en un pueblo para descansar, Tanjirô ve a una chica de la misma edad que Nezuko vestida de novia. Pensando en la felicidad de su hermana, el chico se adentra solo en la montaña en busca de una legendaria flor mágica cuando ocurre algo inesperado». Esta solo es una de las historias cortas que podrás leer sobre los personajes de Tanjirô, Zenitsu, Inosuke -además de las de otrosycazademonios- que jamás fueron contadas en el manga original. Este libro cuenta además con un episodio extra de «Historias del instituto Kimetsu», la popular serie paralela de «Guardianes de la noche» que, de momento, ha llegado a su final con el tomo 23. Esta es una nueva manera de seguir disfrutando de este universo creado por Koyoharu Gotouge y que ha encandilado a millones de lectores en todo el mundo. Este volumen escrito por Aya Yajima e ilustrado por el autor de la serie original, es una colección de cinco relatos que tienen lugar entre los paréntesis de los primeros arcos argumentales de la serie. Cada uno de ellos se centra en distintos personajes aportando dimensiones adicionales que enriquecen sus vínculos. Podremos conocer los nuevos matices de la relación de Tanjirô con su hermana, así como los sentimientos y la visión del mundo de Nezuko. Escucharemos el peculiar monólogo interior de Zenitsu a través de un flashback y profundizaremos en la relación de Aoi, Kanao y las chicas de la mansión de las mariposas. También comprobaremos cómo Inosuke, Tanjirô y Zenitsu resuelven un peculiar misterio que gira alrededor de una maldición de amor. Eso sin olvidarnos del relato que amplía el particular y divertido universo paralelo del instituto Kimetsu, donde encontraremos a todos los personajes en roles de lo más inesperados. «La flor de la felicidad» es la primera de las novelas de la serie que llega a España y lo hace después de convertirse en la light novel más exitosa de 2020 en Japón, sumando casi un millón de ejemplares vendidos, seguida en el podium por sus otras dos novelas, que también llegarán traducidas a lo largo de los próximos meses. La locura por esta franquicia en el país nipón se ha transformado en un terremoto sin recedentes que ha copado el puesto del manga más vendido durante el año pasado, superando a la todopoderosa «One piece». ¿Te atreves a seguir profundizando en el universo de «Kimetsu no yaiba»? «Guardianes de la noche: La flor de la felicidad»

Historias de The umbrella academy: Pareces un muerto

Si hay un personaje que realmente nos motive dentro de la familia de «The umbrella academy» ese es, sin duda alguna, Klaus. Excéntrico, imprevisible y exageradamente inútil en las situaciones en las que realmente se le requiere, se ha convertido en uno de los más queridos de los siete hermanos de esta historia.

Por ello, no hay nadie más que él que se merezca un capítulo a parte en sus cómics, en los que tenemos una oportunidad de descubrir su pasado en Hollywood. Porque mucho antes de los hechos que narra la historia principal de su cómic -y tambien de la serie de televisión-, Klaus ya ha vivido unas cuantas historias que le han definido como el personaje estrambótico que es.

Porque cuando Klaus es expulsado de «The umbrella academy» con 18 años -y con él su asignación interrumpida-, se dirige a un lugar donde sus talentos espectrales serán más que apreciados: Hollywood. Pero tras un altercado mágico relacionado con un alijo robado a un señor vampiro de la droga, Klaus necesita ayuda, porque en esta ocasión no va a contar con la ayuda incondicional de sus hermanos para salvarle. Esta historia ha sido creada a partir de la mente de Gerard Way, el cocreador de «The umbrella academy», se une a su equipo de guionistas en esta aventura sobrenatural con el personaje más popular de los hermanos Hargreeves. Precisamente es el actor que da vida a Klaus en la serie de Netflix, Robert Sheehan, el qu ese encarga del prefacio que incluye este capítulo especial, que llega en un tomo de 176 páginas a color en formato de tapa rústica. ¡Esperemos que llegue más material de este tipo!

