Biomutant y por qué darle una oportunidad a pesar de las críticas - gameLover

«Shin Megami Tensei III: Nocturne HD remaster», «Miitopia», «Kaze and the wild masks» y «Capcom arcade stadium» le acompañam en la agenda de las novedades en videojuegos de la última semana, que se completa con el lanzamiento de la edición doméstica de la película «Raya y el último dragón» de Disney.

El esperadísimo juego «Biomutant» forma parte de la selección de lanzamientos que llega esta semana y parece que no acaba der ser lo que todos esperábamos. Se ha generado una gran polémica debido al resultado final del juego, que te recomiendo jugar para que puedas juzgar por ti mismo si realmente está a la altura o no.

Biomutant

No os voy a engañar, llevaba esperando este juego desde que vi su primer tráiler en la Gamescom de 2017. Hace algún tiempo volví a acordarme de él después de haber caído prácticamente en mi olvido hasta que sus desarrolladores volvieron a dar señales de vida, presentando un juego de rol de fábula Wung-Fu, con un mundo abierto y postapocalíptico y un héroe que está en constante evolución. Parecía tener todos los ingredientes que necesitaba para disfrutar de una avenntira en la que su sistema de combate único parecía ser su punto más fuerte.

Artes marciales, habilidades cuerpo a cuerpo, disparos, mutantes… ¿Pero qué clase de fantasía es esta? A eso súmale un paisaje exuberante que abarca desde tundras nevadas hasta desiertos rocosos y que sirve como telón de fondo para una fábula épica del viaje de una criatura para salvar un mundo roto. Jugando en tercera persona (que es como yo disfruto realmente los juegos), nos presenta un sistema de combate con un estilo basado en artes marciales que te permite una máxima libertad de movimiento y agilidad mientras mezclas disparos, enfrenamientos cuerpo a cuerpo y los poderes de tus mutaciones, todo evolucionable a través de los puntos de combate que vas obteniendo a medida que avanzas en la trama.

Siempre podrás volver a codificar tu estructura genética para cambiar tu apariencia y tu forma de jugar, pero claro, esto también afectará a tus atributos y a mutaciones diversas por culpa de la exposición a la biocontaminación, mientras que la exposición a la radioactividad -que se encuentra en los búnkeres del viejo mundo- afectará a tu mente y desbloqueará otrfas mutaciones que te permitirán la telequinesis o levitar. Además, tienes la capacidad de crear armas, ya que mezclando y combinando algunas partes podrás hacerte con revólveres, rifles y escopetas y agregar modificaciones que se sumarán a tu arsenal de combate.

Equipa a tu personaje con todo tipo de accesorios, como máscaras de gas y un tanque de oxígeno para explorar, ropa termorresistente para aventurarte en áreas criónicas o un equipo de protección para enfrentarte a criaturas biocontaminadas, que te servirán para sobrevivir en este mundo abierto que podrás explorar libremente, también a través de diferentes medios de transporte. Hay mucho por descubrir -también bajo tierra-, así que solo te queda enfrentarte a esta historia inusual en ka que tus acciones juegan un papel muy importante en el desarrollo de la trama. que presenta un territorio de tribus divididas con las que deberás aliarte para conseguir salvar el árbol de la vida.

Todo pinta genial sobre el papel, pero lo cierto es que me da un poco de pena reconocer que no estoy ante el juego que me esperaba. Pensaba que le había puesto demasiado entusiasmo pero lo cierto es que tiene carencias tan grandes que me he desinflado bastante ante esta propuesta. Hay muy buenas intenciones y mucho esfuerzo en este proyecto que lleva tantos años en marcha, pero tal vez se hayan pasado de ambiciosos al intentar abarcar demasiado, presentando un juego que está muy por debajo de sus posibilidades. Creo que si no se hubieran empeñado en incluir absolutamente todo lo que nos encontramos y se hubieran centrado en mejorar sus aspectos más destacados, todo hubiera sido bastante diferente.

Las mecánicas parecen estar a medias, no innova demasiado presentando conceptos que ya hemos visto en demasiados juegos, el desastre narrativo que supone el doblaje en español que es muy plano y aburrido… Aunque la propuesta es realmente original e interesante y creo que puede dar más de sí, con una ambientación muy cuidada y un mundo enorme, variado y muy explorable. Aún así, si te ha pasado como a mí, no lo descartes, ya que tal vez -y con el paso de los meses- pueda mejorar en muchos de sus aspectos en los que se ha quedado corto. Creo que depende de cada uno el poder decidir si un juego está a la altura de las expectativas de cada uno, por lo que prúebalo y decide por ti mismo.

«Biomutant»

Experiment 101 · THQ Nordic

25 de Mayo · PlayStation 4, Xbox One y PC

Shin Megami Tensei III: Nocturne / HD remaster

Si no conocías este clásico de culto, ahora tienes la oportunidad de despertar tu demonio interior en una versión modernizada de este aclamado clásico. Lo que comienza como un día normal en Tokio, resulta ser todo menos normal, cuando se invoca la Concepción, un apocalipsis etéreo. Los restos del mundo son engullidos por el caos, mientras una revolución demoníaca desciende a una ciudad en pedazos. Atrapado entre una batalla de dioses y demonios, las decisiones que tomes pueden traer la vida, el renacimiento o la muerte, así como determinar quién triunfa.

Como ves, se trata de una historia apocalíptica ambientada en la Tokio del año 200X. Tú encarnas a un estudiante de instituto que disfruta de una vida pacífica ajeno al caos que está a punto de asolar el mundo. El renacimiento de nuestra realidad es un acontecimiento que ningún humano ha contemplado jamás y que la reinicia por completo. El caos envuelve la capital de Japón y, lo que en su día fue un lugar lleno de vida, se ha convertido en un páramo en el que demonios de todas las mitologías campan a sus anchas. Nuestro joven protagonista y sus dos compañeros de clase se ven arrastrados a distintos lugares de este hostil inframundo.

Mientras permaneces inconsciente se te otorgará el poder del Magatama, que te permite sobrevivir a esta cruel adversidad. Sin saber muy bien si se trata de una bendición o de una maldición, te despertarás convertido en un demonio. Es hora de recluta a tus enemigos respondiendo a sus preguntas y ganándote su confianza. No podrás ponerlos a todos de tu lado, pero es posible que consigas objetos o dinero que te ayudarán a crear tu propio ejército. Subir de nivel es esencial para volverse más fuerte, pero también puedes luchar por fusiona dos demonios para conseguir uno aún más poderoso o sacrifica a uno de ellos para obtener mejores resultados. Domina un sistema de combate único y explota las debilidades de tus enemigos para derrotarlos. Se trata de jugar bien tus cartas para eliminar al enemigo sin que tenga la oportunidad de contraatacar, ya que un paso en falso puede costarte la vida.

Esta aventura cuenta con algunos personajes de lo más carismáticos, como nuestro protagonista, que cuenta con el poder de un demonio y el corazón de un humano. Antes era otro estudiante normal y corriente, pero ahora busca respuestas para descubrir la verdad oculta tras la transformación demoniaca del mundo y la suya propia. También contamos con Isamu Nitta, uno de sus amigos y compañerosde clase, un bromista despreocupado que vive sin pensar en el futuro que ha sido capturado por unos demonios hostiles y que llega a la conclusión de que nadie puede ayudarlo ni salvarlo, por lo que despierta una razón basada en la soledad más absoluta. Chiaki Tachibana también es na de las compañeras de clase del protagonista, de clase alta, orgullosa, obstinada y determinada para tomar las riendas de su destino que le lleva a concebir una razón con el objetivo de purgar al mundo de los más débiles. Y or último contamios con Hikawa, el director de una compañía de telecomunicaciones que en su búsqueda de la verdad se ha convirtido en uno de los jefazos del culto de Gea, una secta que venera a los demonios.

El juego ha mejorado su aspecto gráfico gracias a nuevos modelados y fondos remasterizados en 3D, se añadido ajustes de dificultad adicionales para que puedan disfrutarlo jugadores de todos los niveles -incluyendo el nivel de dificultad «Merciful», que es más fácil y llega como contenido descargable. También disfrutarás de opciones de guardado rápido, audio en japonés o en inglés (eso sí, esta vez con subtítulos en español) y una historia alternativa con Raidou Kuzunoha, además de las ya clásicas correcciones y parches implementados desde su lanzamiento original.

Se trata de un maravilloso JRPG que te encantará si ya jugaste al original, pero que carece de algunos puntos negativo, como los gráficos, que se podrían haber pulido más; las secuencias, que no han recibido ninguna mejora y siguen siendo las mismas, y esa sensación de que estamos ante un videojuego que no ha envejecido demasiado bien. Eso sí, los combates por turnos y la posibilidad de convencer a los demonios para que te ayuden y alguna novedades que se han añadido, aunque no son demasiadas, son de agradecer.

«Shin Megami Tensei III: Nocturne HD remaster»

Atlus · SEGA y Koch Media

25 de Mayo · PlayStation 4, Nintendo Switch y PC

Miitopia

«Miitopia» fue ese videojuego que llegó al poco de lanzarse Nintendo Switch, cuando Nintendo 3DS ya empezaba a dar los primeros coletazos. Una propuesta en forma de aventura en la que podíamos controlar a los siempre carismáticos Mii que ahora llega a la híbrida de Nintendo para recibir su segunda oportunidad, como ya venía sucediendo con algunos de los videojuegos del catálogo de la fallida Wii U.

Y es que vivir las aventuras de otros a través de los videojuegos siempre es un placer al que no nos podemos negar, pero todo es mejor cuando el personaje al que manejas te representa a ti o a tu gente más cercana. Esa es la sensación que tendrás cuando te hagas con el control de los populares Mii , estos personajes que representan versiones caricaturizadas de nosotros mismos y que tantos ratos buenos nos han dado en las anteriores consolas la compañía. Ahora están de regreso en esta épica e hilarante aventura de capa y espada en la que podrás ser el héroe, o el villano, o los aliados, o los enemigos, o los residentes de los diferentes pueblos de Miitopia, porque podrás encarnar a quien quieras con tus Mii personalizados y conseguir así formar parte de tu propia aventura.

Ya hemos visto a los Mii formar parte de otros videojuegos de Nintendo como en «Wii sports», «Mario kart 8: Deluxe», «Super Smash Bros.: Ultimate», pero ahora es el momento de meterte de cabeza en esta nueva aventura en la que el gran malo, el Archimago, tiene la cara de quien tú quieras, al igual que el grupo que te acompaña y combate a tu lado, que puede estar formado por tus mejores amigos o los miembros de tu familia, a quienes puedes asignarle diferentes roles de la fantasia medieval como guerrero, clérigo, ladrón o incluso gato.

Pero conozcamos mejor la historia del Archimago, un villano que ha robado las caras de todos los habitantes de Miitopia, incluido la del rey. Solo tú puedes acabar con su embrujo y por eso debes afrontar esta alocada aventura en forma de videojuego de rol tradicional, en el que tu Mii combatirá contra numerosos monstruos y formará equipo con otros Mii mientars subes de nivel y equipas nuevas armas y armaduras entre situaciones y diálogos repletos de humor.

También es muy importante forjar tus amistades con el grupo, ya que, a medida que aumente la amistad entre dos Mii, surgirán diferentes situaciones que harán que no haya dos amistades iguales. Y te aseguramos que puede pasar de todo, como acabar compartiendo habitación con tu streamer favorito o yendo a tomar un café con ese cantante al que tanto idolatras. En Miitopia se crearán situaciones divertidísimas y diálogos hilarantes que harán que tu aventura sea única. También contarás con tu leal corcel en esta épica fantasía , que te recompensará con su lealtad y también te ayudará en combate si le dedicas tu tiempo.

Puedes crear a tus propios Mii desde el creador de Mii de tu consola, aunque y también es posible tomar prestados los de tus amigos o de una lista de creaciones populares a través de internet, a parte de poder caracterizar aún más a sus Mii con accesorios opcionales como pelucas, peinados o maquillaje. Esta es una de las partes más divertidas, ya que exise un gran número de opciones de personalización, además de contar con unos controles muy intuitivos y accesibles. Al ser un videojuego para todos los públicos no te enfrentarás a una dificultad muy exigente, pero estamos seguros que te lo pasarás en grande.

«Miitopia»

Nintendo

21 de Mayo · En exclusiva para Nintendo Switch

Kaze and the wild masks

Si eres un amante de los videojuegos clásicos de plataformas en la era de los 16 bits, estás de enhorabuena, proque ya ha llegado la versión física del videojuegoo «Kaze and the wild masks», inspirado en los clásicos de los 90 y creado por el estudio de desarrollo independiente PixelHive, de origen brasileño. Su para este título consiste en la combinación perfecta de las características de los juegos de plataformas de finales de siglo con la tecnología actual. creando unos gráficos coloridos y una banda sonora que capturan de manera impecable la esencia de aquellos títulos que todos guardamos en nuestros recuerdos.

El juego está protagonizado por Kaze, un personaje carismático capaz de otorgarle a tu partida una gran versatilidad a través de su historia, una gran variedad de escenarios y una mecánica única que consiguen que el juego mantenga la frescura fase tras fase. En él viajarás por Islas Cristalinas para salvarf a tu amigo Hogo de una maldición que siembra el caos allá por donde pasa. Enfréntate a las furiosas plantas vivientes invocando los poderes de las máscaras salvajes y consigue saltar ferozmente como un tigre, surcar los cielos como un águila, atacar con rabia como un lagarto y goberar los mares como un tiburón.

Estas cuatro transformaciones -tigre, águila, lagarto y tiburón- son necesáreas para desvelar los secretos de islas a través de los sus más de 30 exigentes niveles que presenta, que a su vez cuentan con más de 50 más de bonificación. Se trata de un juego de plataformas sólido en lo que respecta a su apartado visual y jugable, donde tendrás que dominar todos los movimientos de Kaze -saltar, girar para atacar, planear con las orejas, agarrarnos a las cuerdas, propulsarnos alguns objetos… Parecen muchos, y al principio te abrumarán, pero cuando los controles a la perfección podrás realizar tu recorrido con soltura,, de una forma tan compleja como satisfactoria. Además. es rejugable, ya que una vez hayas superado los niveles, podrás revisitarlos para arrancaer un modo contrarreloj muy a lo «Crash Bandicoot», pensado para los jugadores más exigentes.

Como ves, «Kaze and the wild masks» es un plataformas de lo más completo que te atraerá por su nostálgica estética y te atrapará por su curva de dificultad impide, no apta para los menos expertos, y que supone todo un homenaje a los grandes plataformas que jugábamos durante nuestra infancia. Suerte de las vidas infinitas, los checkpoints y el sistema de autoguardado, que evitarán que nos rindamos antes de tiempo, eso sí, vete acostumbrando a que el reto sea cada vez mayor, aunque si eres de los 90, estarás a la altura del desafío que supone.

«Kaze and the wild masks»

PixelHive · SOEDESCO y Tesura Games

25 de Mayo · PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch

Capcom arcade stadium

Y aquí llega unade esas reopilaciones para los amantes de los videojuegos clásicos. Para esta ocasión ha sido la mítica Capcom la que se ha encargado de reunir los mayores clásicos de su catálogo para hacerte revivir los días de gloria de la sala recreativas. «Capcom arcade stadium», llega ahora a PlayStation 4, Xbox One y Steam después de hacer su recorrido por Nintendo Switch, trayendo esta colección llena de nostalgia a estas plataformas, que podrán ver correr por sus circuitos algunos de los juegos de arcade más queridos de la compañía, desde clásicos de los 80 hasta títulos más icónicos de los 90.

Esta recopilación te permite llevarte a casa la electrizante emoción de una sala de juegos con 32 clásicos llenos de acción, que incluyen una descarga gratuita, la de «1943: The battle of Midway». Descarga el juego base gratuitamente y y añade alguno de los tres paquetes disponibles. Se trata de una colección de juegos imprescindibles que incluye títulos dotados con multijugador local para hasta cuatro jugadores, además de una serie de opciones de personalización para ajustar tu estilo de juego: En cada título puedes configurar la velocidad del juego, el nivel de dificultad, ajustes y filtros de pantalla según tus preferencias, además de la opción universal de rebobinado, que te permite saltar atrás en el tiempo para salvarse de cualquier peligro imprevisto y que tu partida termine. Ya sea luchando para derrotar a un jefe o practicando un segmento complicado de un juego, esta función de rebobinado desbloquea toda una nueva dimensión.

A medida que vayas disfrutando de tus juegos favoritos, podrás completar desafíos y ganar logros, aumentando tu clase CASPO, que a su vez desbloquea marcos de juego, incluyendo los diseños de las cabinas arcade en 2D y 3D que reflejan los comandos de entrada de los jugadores para maximizar la sensación de jugar en tu propio salón recreativo.

Entre las novedades que incluye está el modo «Invencibilidad», que te permite ejercer el poder de la inmortalidad en tus juegos favoritos, sobreviviendo a golpes devastadores y obstáculos aparentemente mortales para evitar la temida pantalla de “Game over”. También puedes personalizar tus fondos con los 32 marcos de visualización específicos, cuentas con clasificaciones online para cada juego para que puedas medirte con jugadores de todo el mundo y la posibilidad de expandir tu salón con más clásicos arcade que llegarán en el futuro.

Pero seguro que lo que estás deseando conocer es la extensa lista de títulos de esta colección, ¿verdad? Pues aquí te los desglosamos por packs, para que puedas elegir bien. El pack 1 –«El amanecer de los arcades (1984-1988)»– contiene una selección que arranca desde el primer videojuego de Capcom, el mítico «Vulgus», y que sigue con«Pirate Ship HIGEMARU», «1942», «Commando», «Section Z», «Tatakai no Banka», «Legendary wings», «Bionic commando», «Forgotten worlds» y «Ghouls ‘n ghosts». El pack 2 –«La revolución de los arcades (1989-1992)»-, que abarca la etapa más inspiradora de la compañía, llega con «Strider», «Dynasty wars», «Final fight», «1941: Counter attack», «Senjo no OkamiⅡ», «Mega twins», «Carrier air wing», «Street fighter II: The world warrior», «Captain Commando» y «VARTH: Operation Thunderstorm». Y finalmente el pack 3 –«La evolución de los arcades (1992-2001)»-, la selección más delicada, con títulos como «Warriors of fate», «Street fighter II’: Hyper fighting», «Super Street fighter II: Turbo», «Powered gear: Strategic variant armor equipment», «Cyberbots: Fullmetal madness», «19XX: The war against destiny», «Battle circuit», «Giga wing», «1944: The loop master» y «Progear». Recuerda que la descarga del juego base es gratuita y cada uno de los packs tienun coste de 14,99 euros cada uno o de 39,99 en el caso de que decidas hacerte con los tres a la vez, con los que además te llevarás el clásico «Ghosts ‘n goblins» como incentivo.

«Capcom arcade stadium»

Capcom · Koch Media

25 de Mayo · PlayStation 4, Xbox One y PC

Hoy en nuestro gameLover Xtra nos hacemos unas palomitas y nos cogemos una mantita muy fina (que ya hace calor) y nos ponemos a ver la edición doméstica de «Raya y el último dragón», la última película de animación de la factoría Disney, que llega después de «Soul» y antes que «Luca», que se estrenará en exclusiva en la plataforma Disney+ el próximo 18 de Junio.

Raya y el último dragón

Antes de nada, hay que recordar que «Raya y el último dragón» también lleva disponible en formato premium a través de la plataforma de video on demand de Disney desde el pasado mes de Marzo, pero es ahora, a partir del 4 de Junio, cuando llegará gratis para todos sus suscriptores. También está disponible en alquiler y en compra digital a través de las principales plataformas, pero la que hoy nos ocupa es la edición física, que llega para seguir llenando las estanterías de los coleccionistas de los clásicos de la casa del ratón.

Como es habitual en estos casos, la ventaja de optar por la versión física es poder optar a una serie de contenidos extra y escenas nunca vistas que, por supuesto, también llegan en las diferentes ediciones que te detallamos a continuación. Pero antes, deja que te explique en qué consiste el emocionante viaje de Raya, que nos nos transporta al mundo de fantasía de Kumandra, donde humanos y dragones vivieron juntos hace mucho tiempo en perfecta armonía. Pero cuando unas fuerzas del mal amenazaron el territorio, los dragones se sacrificaron para salvar a la humanidad. Ahora, 500 años después, esas mismas fuerzas malignas han regresado y Raya, una guerrera solitaria, tendrá que encontrar al último y legendario dragón para reconstruir un mundo destruido y volver a unir a su pueblo. Sin embargo, a lo largo de su aventura, comprenderá que se necesita algo más que la magia de un dragón para salvar al mundo: También necesitará confianza en sí misma y trabajo de equipo.

Pero vamos a ir despedazando las características técnicas de cada formato, empezando por el DVD, que trae la película -de 90 minutos de duración- en formato 16:9, con un ratio de aspecto de 2.39:1. Los idiomas que incluye son el español el catalán y el inglés (5.1 Dolby Digital) y los subtítulos en español e inglés codificado para sordos. El apartado de extras cuentas con una introducción al corto «Nosotros de nuevo», de poco más de un minuto de duración, y en el director Zach Parrish nos muestra lo que hay entre bastidores del corto de Walt Disney Animation Studios; y el corto en sí, que presenta la historia de un anciano y su joven esposa reavivan su pasión por la vida en una noche mágica.

En lo que respecta a las ediciones en Blu-ray, la película -de 107 minutos de duracióm- llega acompañada de idiomas en español y catalán (5.1 DTS Digital Surround),, inglés (7.1 DTS-HDMA) e inglés audio descriptivo (2.0 Dolby Digital), además de los subtítulos en español e inglés codificado para sordos y una gran cantidad de extras que multiplican la experiencia y que se añadiéndose a los ya mencionados en la edición en DVD: «Sabor a Raya», una cena virtual junto con Kelly Marie Tran y el equipo creativo de la película con un menú del sudeste asiático inspirado en los países que influyeron en la película mientras discuten sus experiencias creando el mundo de Kumandra, «Raya desde casa»; «Artes marciales», una pieza con la que aprenderás formas de artes marciales y las armas utilizadas en la película con el escritor Qui Nguyen y el antropólogo visual, el doctor S. Steve Arounsack, que comparten la inspiración para crear estos elementos; e «Influencias culturales», donde podrás conocer a los miembros del Southeast Asia story trust y descubre las influencias culturales que inspiraron la película, y lo más importante, que es esta representación en una película animada de Disney para las personas de la región.

También incluye un buen lote de tomas falsas, datos divertidos y guiños a otras películas, la historia detrás del guión con John Ripa y una selección de cinco escenas eliminadas, que incluye «El puente» (Raya se enfrenta a una primera versión de los Druun), «Escapar de Namaari» (una secuencia de las primeras versiones de Namaari como un adulto), «La espada del dragón»(descubre una primera versión de la espada de Raya, cuando tenía poderes mágicos) y «Conoce a Boun» (descubriendo una primera versión de Boun antes de ser chef y capitán de barco camaronero) y «El corazón del dragón» (con una escena eliminada presentada por el co-director de la película).

Como has podido comprobar, la versión Steelbook es la versión más completa de las tres, con la inclusión de dos discos -el de la película y el de los extras- y una preciosa caja metálica serigrafiada con estas tremendas ilustraciones que te mostramos sobre estas líneas. Un auténtico objeto para coleccionistas que deseen completar su larga serie de clasicos Disney.

«Raya y el último dragón»

Disney

18 de Mayo · Blu-ray, Steelbook y DVD

Share and Enjoy !