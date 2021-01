Los primeros videojuegos de 2021 - gameLover

«Ghost a tale», «MXGP 2020», «Override 2: Super mech league» y el regreso de «Scott Pilgrim VS. the world: The game» son algunas de las novedades de las primeras semanas del año.

Después darlo todo durante la campaña navideña, el mundo de los videojuegos nos sigue desvelando los primeros títulos que aparecen durante el inicio del tímido mes de Enero. Para hoy hemos seleccionado cuatro de los títulos más significativos que llegan durante estos primeros días de 2021 y un poco de lectura superheróica para iniciar un año que no pinta -de momento- muy diferente al que acabamos de dejar. ¡A disfrutar!

Ghost of a tale

El título con el que abrimos nuestra selección semanal no es una novedad, de hecho llegó de forma original hace más de 4 años, y en 2019 a PlayStation 4. Pero es ahora cuando esta consola recibe esta maravillosa edición física de la mano de Tesura Games (antes Avance). Por si no conoces la aventura protagonizada por Tilo, tienes que saber que se trata de un juego en el que controlarás a este valeroso bardo en un mundo medieval en el que las ratas reinan sobre todas las criaturas y que narra una aventura épica combinando los elementos propios de las aventuras gráficas, los RPG de acción y la exploración, todo dotado de un estilo visual muy inmersivo.

El videojuego llega en dos ediciones físicas: La de lanzamiento, con el juego solo, y la «Collector’s edition», que se presenta en una preciosa caja de coleccionista cargada con un montón de extras. Además del propio juego en formato Blu-ray, contiene un CD con su banda sonora, un libro de arte de 100 páginas, un pin exclusivo, un set de cartas de sus personajes y una figura papercraft de Tilo.

La aventura se desarrolla en Altos Derruina, un lugar peligroso en el que nuestro protagonista tendrá que escapar de una prisión para desenvolverse -a pesar de no ser un guerrero- en la búsqueda de su amada Merra, por lo que tendrá que enfrentarse a enemigos letales que doblan su tamaño y con la astucia y la agilidad como principales aliados. Tendrá que utilizar su perspicacia para tratar de embaucar a los moradores del lugar para convertir a sus enemigos en aliados, y explorado cada uno de sus rincones para encontrar a Merra.

La exploración y el sigilo son sus señas por bandera, así que tendrás que recorrer de arriba a abajo sus sus imponentes escenarios y dar con decenas de secretos y resolver misterios y puzles. Tendrás que sobrevivir a los peligros que te acechan y afrontar los obstáculos desde diferentes puntos de vista para seguir tu camino, por ejemplo utilizando los objetos de tu entorno como distracción o como arma para derribar a tus enemigos con el golpe… Tú decides cómo debes usar los recursos que encuentres en tu travesía. ¡Te enamorará!

SeithCG · Plug In Digital / Tesura Games

15 de Enero | PlayStation 4

MXGP 2020: The official motocross videogame

El pasado mes de Diciembre asistimos a la llegada de la nueva entrega del videojuego oficial del FIM Motocross World Championship, que llegaba a PlayStation 4, Xbox One y PC. Ahora el el momento de recibir a su versión de la nueva generación, que aterriza a PlayStation 5 con unas cuantas características exclusivas. Y esto se debe a nuestro queridísimo DualSense, que tanto está dando que hablar entre la comunidad de jugadores, ya que el juego gana increíblemente gracias a la retroalimentación háptica y los gatillos adaptativos ofreciendo una verdadera experienciaa los mandos de la moto. A eso súmale la posibilidad de jugar en 4K y a 60 FPS y a su modo online para hasta 20 jugadores.

La temporada actual te permite competir con 68 pilotos de las categorías MXGP y MX2 en sus 19 circuitos para labrarte una sólida carrera empezando como novato. Únete a uno de los equipos oficiales o crear el tuyo propio y personaliza la experiencia que mejor se ajuste a tu sueño de ser piloto de competición. Si las pistas oficiales de MXGP no son suficientes para ti dispondrás del editor de pistas, que regresa para la ocasión con características adicionales.

Con «Mapas de altura» podrás reproducir la configuración de las pistas reales de del campeonato, que suelen estar construidas en colinas y montañas, añadiendo realismo y todos los retos a los que los pilotos reales se enfrentan durante la competición. Dispones de cuatro tipos diferentes de terreno (llanura, cantera, huerto y bosque) para crear la pista de sus sueños, que después podrás compartir online con todo el mundo. Y para disfrutar de la conducción libre regresa «Playground», una de las características mejores valoradas, donde podrás probar tus habilidades de conducción con un nuevo escenario basado en el terreno de los fiordos noruegos, en el que podrás pasear con la moto junto a tres amigos más.

Respecto a su modo multijugador, «MXGP 2020» cuenta con servidores dedicados para conseguir la mejor experiencia sin lag, que te ayudarán a crear alucinantes torneos online gracias al modo «Director de carrera», con el que podrás decidir las posiciones iniciales, asignar penalizaciones o elegir las cámaras principales. Además, siempre te quedará tiempo para personalizar a tu piloto y modificar el rendimiento de tu moto con los más de 10.000 objetos licenciados de las más de 110 marcas disponibles del mundo del Motocross. ¡Una auténtica barbaridad!

Milestone | Bandai Namco Entertainment

14 de Enero | PlayStation 5

Override 2: Super mech league

Si lo tuyo son los mechas, esas tremendas máquinas de destrucción en forma de robots colosales, llega el videojuego que te llevará a lo más alto a base de patadas, puñetazos y golpes. El argumento de esta propuesta fluye siete años después de la erradicación de los xenotipos que invadieron la Tierra, los gigantescos mechas que una vez fueron los defensores del planeta y que ahora forman parte en las ligas de batalla globales de mechas.

Asciende en la clasificación de estas armas de guerra y representa a tu club con un elenco mejorado de nuevos y viejos conocidos mechas, cada uno con sus propias habilidades, movimientos y ataques. Comienza como un nuevo piloto y avanza a través de las filas en su modo carrera uniéndote a ligas de mechas mientras ganas reputación compitiendo en arenas ubicadas en todo el mundo y lucha a través de sus modos de juego versus y cooperativo de hasta 4 jugadores local u online. Tu misión es derrotar a tus oponentes con un arsenal de movimientos únicos que incluyen ataques a distancia supercargados, combos rompemetales o un ataque definitivo que destroza el escenario.

«Override 2: Super mech league» cuenta, junto al ya mencionado «Modo carrera», con 20 tipos de robots jugables con destrezas, conjuntos de habilidades y movimientos definitivos únicos. Juega en arenas de combate que han sido diseñadas para combatir junto a elementos dinámicos con los que derrotar a tus adversarios, como géiseres, estanques de lava y plataformas que fomentan la estrategia y resultados inesperados.

Elige tu estilo de juego en tus combates, ya sea 1 contra 1, 2 contra 2, todos contra todos o en algunos minijuegos como «Xenoenjambre», «Rey de la colina» y más, y personaliza a tus mechas con una gran cantidad de elementos estéticos y accesorios que irás desbloqueando a medida que avances en tu aventura. Define tu estrategia de combate, en la que hasta los jugadores más hábiles encontrarán gratificantes retos.

La «Ultraman deluxe edition» del juego incluye el pase de temporada, que contiene 4 personajes (Ultraman, Bemular, Dan Moroboshi y Black King), además de otros extras adicionales como un paquete exclusivo de apariencias de Ultraman.

Modus Studios Brazil | Modus Games y Tesura Games

22 de Diciembre | PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC

Scott Pilgrim VS. the world: The game / Complete edition

Fue hace poco más de 10 años cuando el videojuego oficial de la película «Scott Pilgrim contra el mundo» llegó a la pasada-pasada generación. PlayStation 3 y Xbox 360 recibieron un beat ‘em up que ya se ha convertido en icónico y que ahora regresa con el mismo espíritu y con más fuerza que nunca, para luchar por el amor y derrotar a los siete malvados exnovios.

Qué mejor manera de celebrar el décimo aniversario de este título que con su versión más completa, incluyendo los contenidos descargables originales de Knives Chau y Wallace Wells . El juego llega en formato digital, pero también puedes comprarlo en físico junto a otros productos exclusivos inspirados en la serie Scott Pilgrim gracias a Limited Run, que lanza tres ediciones limitadas distintas («Standard edition», «Classic edition» y «K.O. edition», que llegan repletas de extras y que solo estarán disponibles durante seis semanas.

Del videojuego poco más te podemos contar, ya que se rescata esa mezcla única de estilo, humor y juego con sabor clásico, donde debes ayudar al ya mítico Scott Pilgrim a enfrentarse a sus enemigos, incluyendo la liga de los siete exnovios. Redescubre su estilo único de 8 bits en este beat ‘em up en 2D inspirado en sus cómics y en su película, con una aclamada banda sonora y con escenas cinemáticas creadas por Bryan Lee O’Malley, el creador de las novelas gráficas de «Scott Pilgrim VS. the world».

También puedes formar equipo con hasta tres amigos en red local u online para derrotar a tus enemigos, además de compartir puntos de salud y monedas y aytudaros unos a otros. Entre todo podréis competir en minijuegos subespaciales, disputar frenéticas partidas al balón prisionero, retarse unos a otros en épicos enfrentamientos battle royale o cooperar y luchar juntos en los modos «Boss rush» y «Survival horror». ¿Estás preparado para una dosis de nostalgia?

Universal Games and Digital Platforms | Ubisoft

14 de Enero | PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Stadia, Luna y PC

gameLover Xtra: «Secret origin: Historia y evolución de los superhéroes»

Nuestro «gameLover Xtra» de esta semana está dedicado al libro «Secret origin: Historia y evolución de los superhéroes» que publica la editorial Héroes de papel dentro de su sello «Crossover», en el que tratan temáticas que van más allá de los vídeojuegos.

Puede que el nombre de Antonio Monfort te sea familiar, ya que es colaborador habitual del podcast «La órbita de Endor», que se ha encargado de escribir esta obra en la que reflexiona sobre el modo en que estos iconos populares se han convertido en un reflejo de la historia de la humanidad durante el siglo XX. Y es que los superhéroes son uno de los fenómenos más relevantes y con más presencia en la cultura popular moderna.

Pero, ¿de dónde vienen?, ¿cómo surgieron?, ¿cuáles fueron sus antecedentes en la literatura y en las tradiciones antiguas? Pues bien, «Secret origin» trata de desgranar la creación y la expansión de estos iconos tan trascendentes repasando su evolución durante sus primeras décadas hasta convertirse en los referentes populares que han dejado huella en la vida de millones de personas.

Y es que los superhéroes son en ocasiones amados y en otras odiados, pero en lo que no hay ningún tipo de duda es que han marcado la vida de sus creadores y de sus lectores hasta convertirse en un reflejo de la historia de la humanidad durante el siglo XX. Superman, Batman, Wonder Woman, Spider-man, los X-Men… son personajes que el cine ha popularizado especialmente en la última década hasta límites insospechados y esta es la crónica de su origen y evolución.

Antonio Monfort | Héroes de papel

3 de Diciembre

Share and Enjoy !