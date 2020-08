"Fairy tail" llega en forma de RPG como uno de los títulos más destacados de la semana - gameLover

«Rock of ages III: Make & break», el remake del clásico «Destroy all humans!», el lanzamiento de la versión física de «Streets of rage 4» y la versión de «Cuphead: Don¡t deal with the devil» completan las propuestas de esta semana junto a la llegada de «LEGO Super Mario».

Hola gameLover, ¡menuda forma de cerrar el mes de Julio! Estamos sumergidos en pleno verano y no dejamos de recibir oleadas de juegos para entretenernos durante nuestro periodo vacacional. ¡Dale al play y disfruta de las novedades de la semana!

Empezamos con «Fairy tail», el popular manganime que ahora recibe su propio RPG, en el que los fans disfrutarán de sus personajes favoritos, fielmente reflejados en este videojuego. La magia y los dragones que caracterizan a esta saga son los pilares de esta propuesta en la que podrás realizar los ataques más populares y nuevas combinaciones de magia y personajes, introduciendo nuevos y emocionantes poderes que nunca habías visto antes. Tus luchadores se volverán más poderososo gracias a los puntos de experiencia que vayas acumulando durante la aventura y el medidor de awakening te permitirá ejecutar los ataques definitivos.

Si te impresionaron sus dos anteriores entregas, esta tampoco te defraudará. Disfruta del humor único de «Rock of ages III: Make & break» gracias a su estilo en el género de defensa de torres que mezcla la más loca acción arcade de carreras de piedras. Nuevos personajes clásicos, la posibilidad de crear y compartir tus propios nivelesy un modo multijugador en línea y local para disfrutes sin parar con tus amigos y oponentes, además de sus seis modos de juego en los que te lanzarás colina abajo con más de veinte rocas chifladas.

«Streets of rage 4» ha supuesto todo un acontecimiento en este 2020 para la clásica franquicia de Mega Drive, que ha regresado por la puerta grande con un nuevo rediseño, nuevos luchadores, una banda sonora a la altura y todo lo bueno de sus entregas clásicas. Se añaden nuevas mecánicas y un modo online para dos jugadores, para que puedas repartir de lo lindo por toda la ciudad. Ahora es el momento de recibir la versión física del juego, que llega junto a una impresionante edición especial llena de extras que un fan de la saga no puede dejar escapar.

Han pasado quince años y este clásico de culto está de regreso con más fuerza que nunca. En “Destroy all humans!” te pondrás en la piel de Crypto-137, un alienígena que visita la Tierra en los años 50 con la misión de aterrorizar a los terrícolas mientras recoge todo su ADN e intenta derrocar al gobierno de Estados Unidos. Se trata de un remake del legendario juego de acción y aventura que ya pudimos disfrutar en PlayStation 2 y en la Xbox original, que ha sido reconstruido desde cero y en el que utilizaremos todo tipo de artefactos alienígenas y habilidades psíquicas para aniquilar a la raza humana. Redescubre este juego en el que que podrás destruir ciudades enteras con tu platillo, hacerte pasar por humano e infiltrarte en su frágil democracia, lanzando por los aires a todo ser viviente usando la psicokinesis y también jugar en la misión perdida del Área 42. ¿Te atreves a conquistar a la humanidad?

El que nos ha pillado por sorpresa esta semana es «Cuphead», que ha anunciado su repentina aparición en PlayStation 4 después de pasar por casi todas las plataformas existentes. ¡Y qué decir de este videojuego! Sus cifras hablan por sí solas: 5 millones de copias vendidas gracias a su estilo gráfico inconfundible, ambientado en los dibus ambientados en los años 30. Revive la mala decisión de Cuphead y a Mugman en este exigente run and gun, que conseguirá que enloquezcas con su exquisita dificultad y que disfrutes como nunca gracias a sus referencias artísticas y a una banda sonora original creada para completar la experiencia. ¡Ah! y con un contenido que llegará pronto, “The delicious last course”, que ampliará el juego con una nueva isla, más armas y habilidades y la posibilidad de jugar con un tercer personaje, la señora Chalice.

Nuestro gameLover Xtra de hoy lo ocupa el lanzamiento de «LEGO Super Mario», fruto de la colaboración de LEGO y Nintendo para llevar las aventuras de nuestro querido fontanero al mundo real mediante los clásicos ladrillos de construcción. Disfruta de la figura interactiva LEGO Mario -dotado con pantallas LCD y con reacciones instantáneas al movimiento- y de todos los sets de expansión, enemigos y personajes que le acompañan. Es una experiencia que los más pequeños de la casa sabrán apreciar mientras desarrollan su imaginación construyendo e ideal para disfrutar en familia. ¿Y qué hay de los adultos? Pues también tienen su ración con la nueva LEGO NES, para recrear el primer nivel del videojuego «Super Mario Bros.» original y reavivar los recuerdos más nostálgicos de nuestra infancia.

¡Nos volvemos a ver el viernes 14 de Agosto para repasar los próximos lanzamientos, que no son pocos!

