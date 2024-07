Fly me to the moon-Scarlett Johansson, el marketing en la carrera espacial, encandila al espectador. ¿El entretenimiento está reñido con la profundidad?

Esta es la sinopsis oficial de esta película…Fly me to the moon-Scarlett Johansson, el marketing en la carrera espacial, encandila al espectador

Ambientada en el histórico alunizaje del Apolo 11, en 1969. Llamados para mejorar la imagen pública de la NASA, las chispas vuelan en todas las direcciones cuando la prodigio del marketing Kelly Jones (Johansson) causa estragos en la ya difícil tarea del director del lanzamiento Cole Davis (Tatum). Cuando la Casa Blanca considera que la misión es demasiado importante para fracasar, Jones recibe la orden de simular un alunizaje falso como respaldo, comenzando la verdadera cuenta atrás…

Por otra parte, hace un par de años hablamos de la carrera espacial en esta entrevista…Planeta Hollywood: Sueño americano y cine espacial-La historia de las andanzas espaciales:

Puedes escuchar su comentario en … PLANETA HOLLYWOOD: SUEÑO AMERICANO Y CINE ESPACIAL-LA HISTORIA DE LAS ANDANZAS DE LOS ASTRONAUTAS En Planeta Hollywood, Antonio Sánchez-Escalonilla realiza un apasionante recorrido por la filmografía de exploración espacial para analizar grandes clásicos y estrenos más recientes, desde Con destino a la Luna, 2001: una odisea del espacio y Apolo 13, hasta Interstellar, Gravity, Marte o First Man, atendiendo al contexto histórico y social en que fueron creados.

