Flash-Maribel Verdú, la mejor mamá del mundo al ritmo de Rosalía. ¿Qué seríamos capaz de hacer por nuestras madres?

Puedes escuchar mi comentario sobre una gran Maribel Verdú con una preciosa canción de Rosalía…

Ir a descargar

¡Lectores y amigos de Cine y Libertad!

Esta es la sinopsis oficial de…Flash-Maribel Verdú, la mejor mamá del mundo al ritmo de Rosalía:

Los mundos chocan en «Flash» cuando Barry utiliza sus superpoderes para viajar en el tiempo y cambiar los acontecimientos del pasado. Barry intenta salvar a su familia, pero sin saberlo altera el futuro y queda atrapado en una realidad en la que el general Zod ha regresado y amenaza con la aniquilación, pero en la que no hay Superhéroes a los que recurrir.

A menos que Barry pueda persuadir a un Batman muy diferente para que salga de su retiro y rescate a un kryptoniano encarcelado… aunque no sea el que está buscando. En última instancia, para salvar el mundo en el que se encuentra y regresar al futuro que conoce, la única esperanza de Barry es luchar por seguir vivo. Pero ¿este último sacrificio será suficiente para reiniciar el universo?

Por otra parte, hace unos años hablamos del trabajo de una estrella del noveno arte como Mark Waid, que nos hace un recorrido sobre los tres Flash en…

Puedes escuchar mi comentario en …Flash: Nacido para correr:

Wally West era el fan número uno de Flash y, cuando por fin conoció a su ídolo, sufrió un accidente similar que lo convirtió en Kid Flash, el muchacho más rápido del mundo. Ahora, ya adulto, ha sustituido al difunto Barry Allen y ha emprendido una carrera en solitario. Pero ¿cómo vivió sus primeros pasos este hombre nacido para correr?

El guionista Mark Waid (JLA: Escalera al cielo) tomó las riendas de las aventuras del tercer Velocista Escarlata en 1992. Su etapa, cuya recuperación iniciamos con el presente volumen, es hoy una de las más recordadas de la historia del personaje gracias a sagas como Nacido para correr, la historia central de un tomo dibujado por autores como Greg LaRocque (Legion of Super-Heroes) o el legendario Carmine Infantino (Detective Comics).

Finalmente, tras la estela del estreno de Flash, han surgido tebeos como el siguiente:

Empeñado en demostrar que no fue su padre quien asesinó a su madre hace mucho tiempo, Barry Allen ha decidido formarse como policía forense mientras combate la delincuencia de Central City como Flash, el Hombre más Rápido del Mundo. Este joven Velocista Escarlata ya ha hecho frente a una amenaza cósmica en compañía de la Liga de la Justicia, pero en su ciudad no le faltarán enemigos que derrotar, incluidos Chatarra y Top. No te pierdas las nuevas andanzas del Flash más cinematográfico de la mano del guionista Kenny Ortega y de los dibujantes Ricardo López Ortiz, Juan Ferreyra y Jason Howard. ¡El aperitivo perfecto para la inminente película en solitario del personaje!

