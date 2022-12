La Carta-El Papa Francisco, Laudato Si y la naturaleza creada por Dios. ¿Cuáles son las claves de este documental?

Hemos invitado a Susana García para hablar de La Carta. Puedes escuchar su comentario…

¡Lectores y amigos de Cine y Libertad

Estas fueron las declaraciones de su director Nicolas Brown para Roman Report sobre La Carta-El Papa Francisco, Laudato Si y la naturaleza creada por Diosta , un documental del Papa Francisco: Empecé la película, con un prejuicio, en el que sentía que, como científico, o alguien que cree en la ciencia, las personas que creen en la religión no estarían interesadas en el tema del medio ambiente. Cuando leí la encíclica me di cuenta de que simplemente no estaba al tanto.

Eso me hizo perder mis prejuicios contra un grupo de personas de las que pensé que no estarían interesadas. Y me dí cuenta que todo lo contrario, de que ahora, no podemos resolver ningún problema ambiental sin un componente moral.

Por otra parte, La Comisión Episcopal para la Pastoral Social y Promoción humana promueve el desarrollo humano integral a la luz del Evangelio y en el marco de la Doctrina social de la Iglesia dio una serie de claves interesantes:



“La Carta” se presentó en el Aula Nueva del Sínodo del Vaticano el pasado 4 de octubre y ya ha sido vista por más de ocho millones de espectadores. Ahora se estrena, doblada al castellano, en Madrid

El largometraje presentado por YouTube Originals y realizado por productores ganadores de un Oscar lleva el mensaje de la Laudato Si’ a nuevas audiencias

La película cuenta la historia del viaje a Roma de diversos líderes, comprometidos en la primera línea del cuidado de la casa común, para dialogar sobre la Carta Encíclica Laudato Si’ con el Papa Francisco. El diálogo exclusivo con el Papa, incluido en la película, ofrece una visión reveladora de la historia personal del Papa Francisco e historias nunca vistas desde que se convirtió en el obispo de Roma.

Los protagonistas de la película son un líder indígena del Amazonas, un refugiado climático y estudiante de Senegal, un activista juvenil de la India y un equipo de científicos de Estados Unidos (marido y mujer), en representación de las voces que a menudo no se escuchan en la conversación global sobre nuestro planeta. A través de su encuentro transformador con el Papa y entre ellos, encuentran una nueva esperanza para nuestra casa común.

