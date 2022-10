Batman: La saga cinematográfica-Desde Michael Keaton a George Clooney gracias al éxito de Tim Burton. ¿Cuál es el actor que mejor representa a este héroe?

ECC Ediciones nos habla de su cómic…Batman: La saga cinematográfica-Desde Michael Keaton a George Clooney gracias al éxito de Tim Burton:

Del cómic al cine, y del cine al cómic. ECC Ediciones recopila en este volumen las adaptaciones de películas fundamentales del Caballero Oscuro de la mano de autores como Dennis O’Neil, JerryOrdway o Steve Erwin.

Años después de la muerte de sus padres, Bruce Wayne se enfrenta al Joker en Batman. Un muchacho deforme y traumatizado que se ha criado entre pingüinos emerge en plena Navidad mientras las calles de Gotham City conocen a Catwoman en Batman vuelve. En Batman Forever, nuestro héroe hará frente a Dos Caras y al Acertijo en compañía de un nuevo aliado llamado Dick Grayson. Y en Batman y Robin, una flamante batfamilia que no para de crecer se verá las caras con Hiedra Venenosa y Mr. Frío.

Edición original: Batman: The Official Comic Adaptation of the Warner Bros. Motion Picture, Batman Returns: The Official Comic Adaptation of the Warner Bros. Motion Picture, Batman Forever: The Official Comic Adaptation of the Warner Bros. Motion Picture, Batman and Robin: The Official Comic Adaptation of the Warner Bros. Motion Picture USA

