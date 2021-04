Sangre, sudor y puños. El boxeo en el cine-Los valores que esconden estas películas. ¿Existen obras maestra en el género del boxeo?

Aquí puedes escuchar la entrevista que tuvimos con su autor, Alfonso Bueno:Sangre, sudor y puños. El boxeo en el cine-Los valores que esconden estas películas

¡Lectores y amigos de Cine y Libertad!

Diábolo Ediciones nos habla de su libro

La mística primitiva del cuadrilátero ha seducido durante generaciones a literatos, pintores, músicos y fotógrafos. Pero si hay un arte con el que el boxeo ha mantenido una íntima relación es el cine. En las páginas de Sangre, sudor y puños, Alfonso Bueno López recorre más de un siglo de películas pugilísticas, un apasionante viaje por las leyendas del ring y los filmes que capturaron su mitología en la gran pantalla.

La dulce ciencia ha inspirado a maestros del cine como Charles Chaplin, Buster Keaton, Alfred Hitchcock, Luchino Visconti o John Huston, y ha convertido en estrellas de celuloide a los campeones Jack Dempsey, Max Schmeling, Joe Louis, Jake LaMotta, Muhammad Ali y Mike Tyson.

Nadie puede vencerme, El ídolo de barro, Más dura será la caída, Fat city, Rocky, Toro salvaje, When We Where Kings, Million Dollar Baby o The Fighter, son algunas de las muchas películas sobre las que podrás leer en este libro

