¿Qué plaza de Las Ventas quieren Plaza 1 y el CAT para el futuro? - A ras de albero

Pues ahora sí. La temporada 2023 es historia. Ha pasado casi en un abrir y cerrar de ojos… será cosa de la edad…

Zaragoza y Jaén han puesto punto y final a las grandes ferias de la temporada con resultados desiguales. En Zaragoza, mucho público y poco éxito artístico… y una vez más, las protestas por parte de los aficionados al considerar que lo programado no ha estado a la altura de la categoría del coso de Pignatelli.

Bailes de corrales, ausencias notables… y varios culpables señalados por parte de las principales asociaciones de aficionados y de distintos perfiles en las redes sociales. La empresa adjudicataria con Carlos Zúñiga padre al frente con políticas taurinas obsoletas y la Diputación de Zaraoza como propietaria del coso, más interesada en recaudar que por velar por la calidad de los carteles y por el futuro de la fiesta…

Como diría el refrán… entre todos la mataron… y ojalá la plaza de toros de Zaragoza no muera por la inanición y falta de ideas de todos….

En Jaén todo ha sido felicidad. Un recuperado Emilio de Justo ha firmado un sobervio final de temporada, salió a hombros el sábado con Juan Ortega como colofón a una notable temporada que dejó en el debe su paso por plazas de primera. Y el domingo, la cariñosa despedida de El Cordobés y el triunfo por derecho propio de un Curro Díaz en estado de gracia ante un notable toro de El Parralejo y de El Fandi, con un toreo más superficial.

Y Madrid, Las Ventas, la madre del cordero y un final de temporada que nos ha dejado el cuerpo cortado por el ambiente vivido tanto en la final del Camino hacia Las Ventas como en el festejo del día de la Hispanidad.

Las Ventas como reflejo de una política de ocio que tanto al Centro de Asuntos Taurinos dependiente de la Comunidad de Madrid, como responsable del edificio, como a Plaza 1, empresa que explota el coso taurino, se les ha ido de las manos.

Yo fui el primero en defender que Las Ventas tenga sus espacios de ocio antes y después del festejo taurino. Que la Monumental tenga vida más allá de las dos horas de festejo. Y lo seguiré defendiendo. Pero una cosa es esa y otra ver cómo noche a noche que se han abierto las puertas de Las Ventas, ésta se ha convertido en un auténtico botellódromo con jóvenes deambulando por la plaza sin control alguno del aforo, ni del movimiento de estos jóvenes por las dependencias interiores. Lo que era una buena idea, se ha convertido en un quebradero de cabeza. Aquí quien les habla, sufrió en sus propias carnes como estas ordas de jóvenes abrían la taquilla de la que disponemos los periodistas en la antesala de prensa y eran sustraídas las almohadillas que ahí tenía.

Por no hablar del ambiente vivido en los tendidos en los dos festejos que han cerrado la temporada venteña. Quizá lo más grave. Chillidos extermporáneos, ovaciones sin sentido, vivas a España a todas horas, ovaciones a destiempo de unos, protestas a tituplén de otros, gritos de ‘torero, torero’ ante situaciones inverosímiles… un auténtico manicomio y no siempre con los más jóvenes como culpables. Ojo.

¿Esta es la plaza que quieren Rafael García Garrido y Simón Casas para Madrid? ¿Este es el futuro que aguarda a la que siempre se ha considerado primera plaza del mundo? No es el camino. Hace falta pedagogía para estos jóvenes aficionados. Que los toros no sean la excusa para ir a mamarse a Las Ventas. Que haya una seguridad y un protocolo de entrada a estos espacios de ocio. Que el CAT y Plaza 1 se impliquen, y aquí nos ofrecemos en esa labor, en la consecución que esta generación de jóvenes que se están acercando a la tauromaquia se quede por lo que ocurre en el ruedo, enganchados de un espectáculo único y no porque Las Ventas sea una macrodiscoteca de moda.

