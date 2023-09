Luces y sombras del verano taurino - A ras de albero

Pues ya estamos aquí, también se nos ha hecho larga la espera a nosotros. Comienza aquí la temporada número 12 de El Albero en COPE.es, esta apuesta por la información taurina que fue pionera en el universo de los podcats dedicados a la tauromaquia.

Y lo hacemos con la misma ilusión que cuando iniciamos esta andadura. Creednos… Y lo hacemos después de un verano apasionante. Con triunfos, con revelaciones, con despedidas, con sangre, con bajas continuadas y ausencias que se hacen muy largas… La Fiesta, la tauromaquia sigue viva dentro de su eterna mala salud de hierro.

Lo primero que hay que destacar es que ha sido un verano duro para los de luces, con múltiples cogidas y cornadas que han condicionado, y mucho, el desarrollo de las ferias estivales. Morante, Roca Rey, Luque, Cayetano, El Cordobés, Alejandro Conquiero, la novillera Carla Otero… son algunos ejemplos que vuelven a recordar a más de uno que los toros hieren y que aquí, en este espectáculo, nada es ficción. Todo es real.

Pero no todo ha sido sangre. También ha habido triunfos y notables rachas. Un torero que está a punto de decir adiós después de marcar el último cuarto de siglo está en un momento dulce. Parece que El Juli estaba deseando anunciar su retirada en a penas cince días para haber firmado un verano para enmarcar. El madrileño está recogiendo el cariño de los públicos y estos están disfrutando de la maestría de Julián. Otro que se ha destapado ha sido Juan Ortega, cuyas grandes faenas están cogiendo ya rango de regularidad y no de excepciones. Por no hablar de un recuperado Emilio de Justo, al que hemos visto ya al nivel anterior de su gravísima cogida el pasado año, de un renovado Talavante, que ahora sí parece que ha encadenado una racha más que positiva o de un Luque al que no le ha frenado la grave cornada que sufrió en El Puerto y ha reaparecido triunfando a golpe cantado.

Pero si hay un torero que se ha llevado este verano ha sido Fernando Adrián. El madrileño ha encadenado catorce salidas a hombros consecutivas demostrando que sus triunfos primaverales en Las Ventas no fueron casualidad. El madrileño se ha subido al carro de las grandes ferias no sin dificultad, pero ganándose en el ruedo ese puesto. Suyo ha sido el verano.

Y es que los jóvenes siguen pidiendo paso a poco que se apueste por ellos. La remontada de Francisco de Manuel, el impacto de Damián Castaño en Bilbao y Madrid; los triunfos de Isaac Fonseca o Borja Jiménez… El escalafón sigue pidiendo aire fresco, y nombres hay para dar paso a una nueva generación de toreros. Como tampoco me quiero olvidar de un veterano, Manuel Jesús El Cid que en El Espinar, Tarifa y Albacete ha dado motivos para seguir confiando en él.

En lo ganadero, ha habido magníficas noticias con ganaderías al alza como Victoriano del Río tras un inicio de temporada en el que no rodaron las cosas. O Valdellán, que ha lidiado este septiembre uno de los toros de la temporada en Madrid… sin olvidarnos de Victorino Martín en una temporada de altísimo nivel.

Queda un último tramo de temporada apasionante que viviremos y contaremos aquí…

