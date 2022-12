Un fin de año taurino muy tranquilo - A ras de albero

Pues sigue muy tranquilo el mundo del toro por estas fechas. Como si con la finalización de la temporada hace un mes más o menos, todo el mundo hubiese querido desconectar durante un tiempo de la vorágine de la actualidad, del trabajo y de los planes de futuro de cara al próximo año.

Solo las rupturas de apoderamiento filtradas pero sin confirmación oficial o los cambios mínimos que se están produciendo en la parte media-baja del escalafón están alterando el descanso.

Esta semana, solo Pamplona a través de su Casa de Misericordia ha alterado esta calma chicha. Pero con tan escaso eco como su inalterado elenco ganadero para la próxima temporada. Las mismas ganaderías que se anunciaban para 2020 y que por culpa de la pandemia se respetaron para 2022, se volverán a ver los sanfermines 2023. Lo que ha funcionado, no se ha tocado. Y me parece bien. La combinación entre ganaderías de tinte torista junto con las elegidas por las figuras, ofrece un toque de variedad que además siempre viene refrendado por el trapío que da la cabecera de cada camada que aparece por el ruedo pamplonés.

También la Fundación Toro de Lidia ha presentado sus cifras de este 2022. Un total de 46 festejos taurinos repartidos por 18 provincias distintas. Corridas de toros, novilladas, festejos de rejones y hasta festejos populares organizadas con la colaboración de distintas administraciones regionales. El circuito de plazas de tercera categoría se ha reforzado con la celebración de todos estos espectáculos. Como también se ha revitalizado esa lista de toreros postergados, el escalafón novilleril, caras nuevas del mundo del rejoneo y hasta la oportunidad para unos recortadores, que de no haber sido por la apuesta de la Fundación por este espectáculo, no hubiesen tenido la oportunidad de darse a conocer más allá de sus fieles. Pero de desagradecidos está lleno el mundo y como dicen en mi pueblo, de donde no hay, no se puede sacar.

Estas cifras vienen también a ratificar la subida de festejos taurinos respecto a los últimos años. Algo lógico después de la pandemia y de la eliminación de restricciones de público en los cosos taurinos. También ha influido la apuesta de Morante de torear el centenar de corridas de toros este año con el consiguiente aumento de festejos en ese circuito menor de plazas. La pregunta es… ¿han sido un espejismo las cifras de este año con todos estos condicionantes o es una tendencia para el futuro más cercano?

La respuesta a estas preguntas las tienen los empresarios taurinos y ciertas figuras que deberán tirar del carro el próximo año. Veremos si todos optan por el conservadurismo y el cortoplacismo que da el dinero seguro y fácil o hay una apuesta para que estas cifras continúen creciendo en 2023.

