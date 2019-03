Última hora en "Tiempo de Juego" del 30 de marzo de 2019

Tiempo de lectura: 2



Muy buenas noches.

Miles de venezolanos se han manifestado este sábado divididos políticamente en las calles de Caracas, en la capital, y del interior del país.

Han protestado contra los apagones después de una semana de cortes de luz del que los opositores acusan al Gobierno y los chavistas al imperialismo y los dirigentes de la oposición. El presidente interino, Juan Guaidó, ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad a la población.

El Papa Francisco ha pasado su primer día en Rabat, Marruecos, una visita simbólica de dos días que realiza casi 33 años después del viaje que realizó el Papa Juan Pablo II. El Pontífice ha asegurado en su primer discurso que el fenómeno de la inmigración no se resuelve construyendo barreras.

Por cierto, que el Papa le ha asegurado a nuestra corresponsal Eva Fernández que le gustaría y tiene ganas de venir a España. La historia completa la puedes encontrar en COPE.ES.

Precisamente volvemos a nuestro país. En Barcelona, siete personas han sido detenidas por los Mossos d'Esquadra por su participación en los actos violentos provocados por radicales independentistas para reventar la manifestación de Vox.

Los manifestantes han protagonizado numerosos incidentes en el barrio de Sants en su intento por dirigirse hacia la zona de las fuentes de Montjuïc, en la plaza España, donde se ha celebrado el acto del partido que lidera Santiago Abascal.

Más cosas. "A la tercera va la vencida" no es un lema que haya servido a la primera ministra británica, Theresa May. Después de tres derrotas, se plantea someter a votación por cuarta vez en la Cámara de los Comunes su acuerdo de salida de la Unión Europea. Fuentes gubernamentales han confirmado que May seguirá tratando de "obtener un 'brexit' ordenado”. Consideran que avanza "en la dirección correcta", lo que lleva a pensar que, para ella, no hay tres sin cuatro. La opción de un Brexit sin acuerdo tendría consecuencias importantes no solo en el Reino Unido, sino también en el resto de países de la Unión Europea, y España no se salva... Christopher Dottie es el presidente de la Cámara de Comercio británica en España, en declaraciones a COPE.

En cuanto al tiempo. Vamos hacia un domingo en el que va a haber cambios, va a llover en gran parte de la península. Nos cuenta todos los detalles nuestro colaborador del Tiempo Jorge Olcina.

Simplemente recordando que esta madrugada, la madrugada del sábado al domingo, los relojes volverán a adelantarse una hora. A las 02.00 serán las 03.00, horario con el que se dará entrada al de verano. Una medida no exenta de polémica tras la decisión del Parlamento Europeo de retrasar hasta 2021 la decisión de unificar los horarios en el continente. La decisión se ha adoptado al no llegar a un acuerdo la Comisión que estudia la conveniencia o no de igualar los horarios en toda Europa.

