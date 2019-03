Última hora en "Tiempo de Juego" del 10 de marzo de 2019

Tiempo de lectura: 3



Se cumplen ocho años de la guerra en Siria y Ángel Expósito y el equipo de La Linterna nos están contando de primera mano el impacto de esos ocho años de guerra y miseria. Expósito ha descrito este domingo en Tiempo de Juego el impacto de tantos y tantos combates, y que son perfectamente visibles en las calles de, por ejemplo, la ciudad de Homs.

Mañana lunes Ángel Expósito te cuenta en 'La Linterna' de COPE, en primera persona, las consecuencias de la terrible guerra en Siria.

En Venezuela. En medio de la crisis que está atravesando el país caribeño, una tripulación de Air Europa han sufrido un intento de atraco cuando se dirigían en una furgoneta hacia un hotel de Caracas, donde iban a pernoctar, aunque ha terminado sin incidentes. Los trabajadores ya han regresado a Madrid. El incidente se ha producido cuando tres personas que iban en moto comenzaron a perseguir a la furgoneta en la que viajaba la tripulación. Mientras tanto, el presidente interino, Juan Guaidó, ha anunciado que solicitará a los diputados decretar el estado de emergencia para hacer frente a la catástrofe que atraviesa el país por un apagón que suma más de 74 horas. Guaidó no ha descartado, además, invocar el artículo 187 de la Constitución, que autoriza la injerencia militar exterior en Venezuela.

De este domingo también destacamos que dos españoles se encuentran entre los 157 fallecidos del avión siniestrado en Etiopía, en África. El ministerio de Exteriores ha confirmado el fallecimiento de los dos españoles y la embajada está intentando ponerse en contacto con las familias de las víctimas. A bordo de la aeronave, que se estrelló poco después de despegar de Adís Abeba con rumbo a Nairobi, viajaban 157 pasajeros de 33 nacionalidades distintas. El consejero delegado de la compañía ha señalado que es aún pronto para especular sobre las causas del accidente.

Aquí, en España. Madrid recordará este lunes a las víctimas del atentado del 11M en el decimoquinto aniversario. Asociaciones de víctimas, políticos y ciudadanos recordarán a los 192 fallecidos por la explosión de once bombas colocadas en cuatro trenes de Madrid el 11 de marzo de 2004 por una célula yihadista. Los actos de homenaje comenzarán a las nueve de la mañana en la Puerta del Sol. Será junto a la placa en memoria de los fallecidos, los heridos y quienes los socorrieron aquel día. El director del dispositivo de emergencia sanitario que atendió a las víctimas del 11-M, Ervigio Corral, ha recordado aquel día en 'Mediodía COPE Fin de Semana' con Ángel Correas.

En cuanto al tiempo. Vamos hacia un lunes en el que habrá rachas muy fuertes de viento en el nordeste de España y en la Comunidad Valenciana. Las temperaturas máximas en general descenderán, con posibilidad de lluvias en la cornisa cantábrica, Castilla y León y nordeste, principalmente. Los termómetros suben, sin embargo, en Andalucía, especialmente en el interior, en donde llegarán a niveles superiores a lo habitual en esta época del año.

Dormir la siesta todos los días es beneficioso para la salud. Las personas que descansan a mediodía tienen más posibilidades de reducir la presión arterial que las que no lo hacen. Es lo que se ha desprendido de un estudio presentado en la Sesión Científica Anual del Colegio Americano de Cardiología. En general, echarse una siesta durante el día se asoció con una caída en la presión arterial. Este es el primer estudio que evalúa el efecto del sueño al mediodía sobre los niveles de presión arterial en personas cuya presión está razonablemente controlada, según los investigadores. "Obviamente, no queremos alentar a las personas a dormir durante horas durante el día, pero por otro lado, no deben sentirse culpables si pueden tomar una siesta corta, dados los posibles beneficios para la salud".

