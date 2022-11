Tecnología y mucha ropa con 160 euros de gasto: estos son los productos que arrasaremos en el 'Black Friday'

El próximo 25 de noviembre, es la fecha en la que nos volvemos locos y lo queremos todo. El último viernes de noviembre está marcado en rojo en el calendario de muchos de nosotros, esperando ver esos chollos y clicar para comprarnos algo. Pero, si lo piensas, es algo que hace unos años, menos de diez, no pasaba en nuestro país, y, ahora, no solo tenemos el Black Friday, sino que, después, llega el Cibermonday, y no dejaremos de comprar.

Pero, ¿en qué momento tomamos por nuestras estas tradiciones que llegan desde el otro lado del charco? Pues, según nos explicaba el profesor Luis Enrique Alonso, profesor de sociología del consumo de la Universidad Autónoma de Madrid, "hacemos lo que hace todo el mundo porque nos influye en la sociedad".

Ya son, totalmente, tradiciones nuestras, de tal manera que hasta tenemos un calendario de consumo, fechas en las que solo importa una cosa: comprar, sea lo que sea. "Es casi de obligado cumplimiento para seguir la normalidad social, es una obligación muy laxa y muy relativa, pero genera esa representación colectiva y lo normal es que consumamos" señalaba.