Alfonso Treviño: "Antes eran reacios y no se veía claro el delito de fuga como una fuga autónoma"

Una ley justa es lo que ha pedido Ana González esta mañana a la ministra de justicia. Una petición apoyada en 230.000 firmas, lucha por que los atropellos no queden impunes. Lo hace desde hace cinco años cuando un camión le quitó la vida a su marido. Había salido a pedalear como un día más, pero no regresó, lo dejaron tirado en la mediana. Desde entonces Ana intenta cambiar la ley para que no tenga que volver a pasar por su sufrimiento.