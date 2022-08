Sofía Buera: “Por fin hemos salido, sin restricciones, a disfrutar del verano. Brindemos mientras dure...”

Es 16 de agosto y quizás te has reincorporado al trabajo tras las vacaciones. Si es el caso, ánimo con la vuelta, espero que no se te esté haciendo muy duro. O quizás eres de los afortunados que has comenzado esta segunda quincena las suyas. Y si estás veraneando seguro que has notado cómo ha subido todo. Los precios del viaje, del alojamiento, del comer fuera en el restaurante... y aún así estamos viviendo el mejor verano desde antes de la pandemia.

Ya lo dicen los expertos...el viajar se ha convertido en una necesidad que después de dos años encerrados en casa consideramos irrenunciable. Es verdad que con matices, como nos vienen contando protagonistas del sector turístico. Estamos saliendo de casa, si, y mucho. Pero lo hacemos veraneando en destinos nacionales, en estancias más cortas y recortando en algunos gastos como el número de salidas a bares, restaurantes, chiringuitos, y alternativas de ocio en general.