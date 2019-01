Monasterio (Vox) defiende la legalidad de las donaciones recibidas

Tiempo de lectura: 1



Rocío Monasterio s eha pasado este domingo por el programa Fin de semana Cope donde ha defendido la legalidad de las donaciones rec9ibidas por su partido, desmintiendo así la información de El País, periódico "que no leo porque es mentiroso" .

La líder de Vox en Madrid habla con Cristina de la ley de violencia de género, las elecciones andaluzas y también de inmigración: "No podemos fomentar este viaje prometiendo cosas que no se pueden cumplir. Es vergonzoso que hagamos un efecto llamada para que sean víctimas de las mafias y no seamos capaces de hacer políticas de ayuda en sus países de origen"

Monasterio se pregunta : "¿Para qué les llamamos? ¿Para qué vaguen por nuestras calles? Nuestra casa tiene una capacidad limitada y los españoles tenemos que pensar y decidir a cuantos inmigrantes somos capaces de dar una vida legal".