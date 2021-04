Pueblos libres de coronavirus

Cerca de 300 pueblos de nuestro país han sido considerados ''COVID Free''. De los más de 8.000 municipios, únicamente el 4% no han sufrido ningún contagio. Llevan más de 13 meses libres de covid.

Ante esta realidad, surgen dudas sobre cómo lo han conseguido, ¿cuál es la fórmula mágica que explique el reducido número de contagios? ''Es obvio que en esos pueblos ha habido mucha menos movilidad y muchas menos reuniones sociales que en las grandes ciudades'', cuenta Manuel Franco, epidemiólogo y portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS).

Uno de los secretos, pero no el único, de estos oasis sanitarios es el bajo número de habitantes. Por ejemplo la localidad de Agulo, situada en el norte de la isla de La Gomera, Canarias. Sus algo más de 1.000 habitantes pueden presumir de que han pasado este último año sin lamentar ningún caso. Sin embargo, la poca densidad de población no es el principal motivo por el que estas afortunadas localidades no han registrado ningún contagio. También influyen las medidas sanitarias impuestas desde los ayuntamientos, así como la previsión de los vecinos al ver cómo evolucionaba la pandemia en los grandes núcleos urbanos. ''Lo primero que hemos hecho ha sido informar a los ciudadanos, eso era primordial. Nosotros hemos intentado que la gente conociera las normas sanitarias. Siempre apelo a las responsabilidad de los ciudadanos'', cuenta Montserrat Fernández, alcaldesa de Collado de la Vera, localidad de no más de 200 habitantes situada en Cáceres y una de estas zonas libres de coronavirus. Como Collado de la Vera o Agulo hay centenares más, como por ejemplo Caracuel de Calatrava en Ciudad Real o Bolulla, en Alicante. Sobre este último muchos vecinos de la región siguen sin entender cómo han llegado a estas alturas sin registrar ningún caso por covid. ''Es un paraíso en medio de lugares donde la pandemia no ha dado un respiro'', cuenta Patricia, una vecina de Alicante.

Aragón, paraíso "COVID Free"

La comunidad autónoma donde hay más lugares libres de coronavirus es Aragón. A finales de marzo 113 localidades, de 731 que tiene la comunidad, no han vivido ningún contagio entre sus habitantes, lo que supone algo más del 15% de los municipios aragoneses.

¿Los motivos? Se repite el mismo patrón que en el resto de lugares libres de coronavirus: pocos habitantes, medidas de seguridad y, sobre todo, mucha precaución. ''No he salido mucho por decisión propia, por miedo y por el ayuntamiento, que nos ha pedido que saliéramos lo menos posible'', aclara Lorenzo, vecino de la localidad oscense de Secastilla, que cuenta con tan solo 140 habitantes. ''Hablamos con todo el mundo, extremamos el cuidado con los contactos. Dijimos a las familias que, por favor, avisaran a los familiares que supieran que querían venir al pueblo, que les dijeran que de momento no era buena idea y que desistieran de la idea de venir'', afirma Ángel García, alcalde de Secastilla.

¿Cuál es el procedimiento de vacunación de estas localidades?

Ante el poco nivel de contagios de estas zonas, urge ahora completar la vacunación de estas zonas, generalmente apartadas. ''Ahora mismo la vacunación de nuestros vecinos se está haciendo en Jaraíz de la Vera, que es un pueblo a tres kilómetros de aquí'', cuenta Montse, alcaldesa del pueblo extremeño de Collado de la Vera. Dada la baja densidad de población de estos pueblos ''COVID Free'', los vecinos están obligados a desplazarse a municipios más grandes para así completar su proceso de vacunación. Y, solo eso, en ocasiones, puede ser un riesgo.