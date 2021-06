Lorena Fernández: "Detrás de la baja natalidad hay dos crisis: económica y de valores"

Bueno, si nacen pero menos de los que deberían. 1,18 por mujer. Algo raro lo de poner a esta cuestión decimales. Lo que debería ser algo que nos preocupara no llena titulares. No los llena porque quizás pues no lo vemos cerca, lo percibimos como algo 'a futuro', como algo nada tangible. Y vaya sí lo hace. Nos fijamos más en los contagios que hay de COVID, en los indultos a los presos del procès, en si el presidente de la Generalitat recibió o no anoche al Rey en Barcelona... pero poco o nada lo hacemos en temas que deberían preocuparnos. Porque son nuestro futuro y el de nuestros hijos. Si hablamos de algo más tangible ahí está el futuro de nuestras pensiones, por ejemplo. De nuestra jubilación que depende de ello.

Hoy del llamado suicidio demográfico se está hablando en el Congreso de los Diputados. Vaya si lo es cuando ahora mismo España es el segundo país de Europa más envejecido. Y la prueba es que en los momentos más duros de la pandemia, cuando estábamos encerrados, dos millones de nuestros mayores la pasaron solos. Se dice pronto. Dos millones de personas encerradas en casa solas. No hablamos de ello. Y es verdad que quienes deben tenerlos siempre sacan a colación eso que se llama crisis económica. Pero crisis económicas ha habido muchas a lo largo de la historia y lo mismo tenemos que plantearnos si también hay una crisis de valores.

Vamos a estar enseguida en el Congreso para ver qué ha dado de sí ese STOP Suicidios Demográficos, ese congreso en el que se habla de esa situación.

A las cinco de la tarde tenemos una cita con Tiempo de Juego aquí, en COPE, con ese Croacia-España desde Copenhague que arranca una hora más tarde, a las seis. Octavos de final de la Eurocopa y tras el cual otro partidazo. Francia-Suiza. De hecho el que gane este segundo partido, hay que decir que Francia es favorita, será con quien nos encontremos en el siguiente.