Joseba Larrañaga: "Por muy extraño que parezca comienza semana de Champions y de Europa League"

Por muy extraño que parezca comienza semana de Champions y de Europa League. No tiene precedentes decir esto en el mes de agosto, pero en un año tan extraño como este desde el miércoles hasta el 23 tenemos 18 días en los que se van a decidir los dos títulos continentales. Es una oportunidad extraordinaria para aquellos equipos que habitualmente no cuenta con el cartel de favoritos ni siquiera de candidatos y qué en una competición en la que no se puede fallar tienen muchas más posibilidades.