Herrera a las 8, martes 11 de septiembre

Escucha el análisis de la actualidad de este martes en el que se cumplen 17 años del 11-S.

"Es 11 de septiembre del 2018. Han pasado 17 años, pero no es ocioso recordar que hace 17 años cambió el mundo. Murieron miles de personas en los atentados de las Torres Gemelas y el resto de atentados en el Pentágono. El avión que se estrelló en Pensilvania en los atentados y ataques contra Estados Unidos por parte de Al Qaeda cambió el mundo y cambiamos nosotros y seguimos cambiando porque, ¿quién no deja de evolucionar a lo largo de los días? Unas veces a golpe de tragedia, otras veces a golpe de cotidianidad.

¿Hoy lo cotidiano qué es? Hombre, si tiene de cotidiano lo que viene ocurriendo en España, varios nombres propios empezando por el de Carlos Lesmes. Ayer estuvo el presidente del Poder Judicial particularmente bien, particularmente brillante, contundente en la apertura del año judicial. Quédense con esa frase: “La Constitución no puede renunciar a defenderse si es golpeada”. Y el que quiera que tome nota.

Soraya Sáenz de Santamaría, Margarita Robles, la señora Montón, Carmen Montón, ministra de Sanidad, Manuela Carmena también, la Diada independentista en Cataluña, porque ya la Diada es un ejercicio independentista, no es un... No es una manifestación global de catalanes de uno y otro signo que festivamente celebran su día. No, no, no. El día estaba elegido, precisamente, para algo, para que derivase en algo como lo de hoy, como lo del año pasado, como lo del otro, como lo del otro. Este año no es ninguna novedad que sea un ejercicio de tensión y que la Diada sea solamente la fiesta de los independentistas más cafres, además, más cafres. Que llega y se llega a ella después de una división clara en el independentismo: Esquerra por un lado, más pactista; Puigdemont, Torra y compañía, fíjense, los que viene de Convergencia más revolucionarios, más llevados hacia la unilateralidad, que ha llevado la cárcel a unos cuantos, que parece que van a seguir en la cárcel unos cuantos años".