David Casas, el periodista que aparece en la foto censurada con Ayuso: “Intentan coartarnos la libertad”

La arbitrariedad censora en redes sociales es un hecho que sigue generando una gran preocupación entre los defensores de la libertad de expresión. Algunos analistas ya han advertido en repetidas ocasiones que las redes sociales han pasado de democratizar el acceso a la comunicación de masas a ser una herramienta del poder político para controlar la opinión pública.

Esto es lo que precisamente hemos visto con el cierre de cuentas como las del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la de otras personas influyentes en el mundo conservador. En España, esta censura también se ha mostrado categóricamente con el secuestro de la cuenta en Twitter de Vox, suspendida temporalmente hasta en dos ocasiones.

El último capítulo de este control y acoso en las redes sociales ha sido protagonizado por Instagram. La red social del imperio de Facebook ha tomado la decisión de eliminar de su plataforma una fotografía publicada el 27 de junio por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la que aparece junto al periodista David Casas en la plaza de toros de Las Ventas.

La presidenta madrileña ha señalado durante una entrevista en el programa de Ana Rosa en Telecinco que entre los motivos que le han ofrecido desde la red social destaca el de “vulnerar las normas sobre violencia u organizaciones peligrosas”, aunque Ayuso se ha aventurado a puntualizar que se trata de un movimiento “ideológico por tratarse de los toros”.

La foto, sin embargo, sólo ha sido eliminada del perfil de la dirigente popular y no de la cuenta del periodista. Por este motivo, Ayuso ha vuelto a publicar otra fotografía tomada este martes 12 de octubre durante la corrida de la Hispanidad en la que aparece junto al mismo periodista y al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, esta vez junto al mensaje “a ver si hay suerte con esta”.

“Cuidado, porque estamos tocando un terreno muy delicado”



“Es un ataque a las libertades, es un ataque a la libertad de expresión y es un ataque, sin duda, a la tauromaquia que en los últimos tiempos se encuentra censurada, acorralada y maniatada”, ha declarado a COPE el periodista David Casas, quien considera –además– que el mundo del toro lleva tiempo enfrentándose a “una escalada inagotable de ataques, de reproches, de amenazas a la hora de intentar coartarnos la libertad”.

Sobre la foto que ha provocado toda esta polémica, el periodista de Movistar + se ha preguntado “qué violencia hay en una foto en la que dos amigos deciden aparecer juntos”. También ha resaltado que la presidenta “ha sufrido en sus redes una amenaza constante tras publicar esa foto”, y ha alertado del peligro de la situación a la que nos enfrentamos: “Cuidado, porque estamos tocando un terreno muy delicado. ¿Dónde está la violencia en esta foto? ¿Dónde está el ataque? ¿Dónde está el daño? ¿Dónde está el robo o vandalismo?”.

Hace apenas unos días, el Ministerio de Cultura confirmó que los toros no estarán incluidos en el catálogo del bono cultural para jóvenes anunciado por el Gobierno. Incluso sobre la no entrada de los toros en este bono, Montero confirmó que dentro de la cultura “hay que priorizar”. Esta consecución de disposiciones encaminadas a aislar “al segundo espectáculo de masas en España”, parece que no es casual. En este sentido, Casas ha querido destacar que “no podemos olvidar que los socios del Gobierno llevan en su programa el aniquilar la tauromaquia”.