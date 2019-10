¿Congelar alimentos permite consumirlos una vez pasada la fecha de caducidad?

Congelar los alimentos siempre alarga su vida útil, ahora bien, es muy importante “ tener en cuenta en qué condiciones lo he comprado, con qué fecha de caducidad lo he comprado porque no es recomendable andar congelando productos con el objetivo de alargar la vida útil, la congelación va a alargar la vida, pero no mata los microbios si los hubiera, los mantiene en estado latente y cuando se descongela el producto si tiene una contaminación microbiana elevada la va a seguir manteniendo” advierte María Rosa Urdiales que nos explica que para destruir un germen o una bacteria lo mejor es cocinar ese producto con calor.

Cuando una empresa alimentaria hace un estudio de la vida útil de sus productos ya tiene en cuenta que la cadena de frío se va a romper durante el periodo en el que se hace la compra.