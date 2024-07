Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes en Mediodía COPE del Fin de Semana

El Santuario de Covadonga ha acogido, este fin de semana, un Encuentro Eucarístico y Mariano para jóvenes. Organizado por la asociación de laicos «En Marcha», siguiendo las actividades que han organizado en Estados Unidos los obispos del país al constatar el bajo porcentaje de jóvenes que acuden a misa. Incluso no viven el sentido más profundo de la Celebración.

El encuentro de jóvenes de Covadonga ha estado dirigido por el Arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes, que tras la clausura del mismo ha contado en Mediodía COPE de este domingo cómo ha vivido él estos días junto a los 2.000 jóvenes que han participado.

El Arzobispo de Oviedo ha quedado reconfortado y por eso lo primero que dice es que ya piensa en las segundas jornadas del próximo año, "el año que viene repetimos, hemos tenido una apertura con nuevos horizontes de liberación y los tres días que hemos compartido con estos 2.000 jóvenes sacerdotes y religiosas, cada uno hemos podido aportar tanto para que estos muchachos se encuentren con Cristo y vayan creciendo de la mano del Señor".

Los jóvenes que ha estado en Covadonga, afirma Jesús Sanz Montes "han tenido una participación no solo activa y comprometida, sino enormemente alegre, están en la Universidad, buscando el primer trabajo, algunos con proyectos de familia, jóvenes de nuestros días que a veces tienen que vivir su fe en un ambiente hostil y beligerante y esto les ayuda enormemente como sucede cuando el Papa nos convoca en las JMJ porque te das cuenta de que no estás solo, que Cristo forma parte de ese horizonte de esperanza de esos otros chicos que tienen tus mismos problemas y tus mismas certezas".





Hay que reconquistar la Iglesia

El encuentro de este fin de semana "ha sido un encuentro conmovedor, subo todos los años a Covadonga -que está habituada a este precioso espectáculo-, pero tener a 2.000 jóvenes de toda España y fuera de España es una nota de novedad que nos ha llenado de alegría y que me he quedado sin presupuesto por las velas que he puesto para que el año que viene no llueva y que la Virgen nos bendiga y que la lluvia que nos ha caído se torne en alegría", cuenta con humor el Arzobispo.

Por último, el prelado ha destacado el mensaje que les ha querido inocular a los chicos en la misa de clausura, "estábamos en la explanada porque no cabíamos en la basílica y les he dicho que Covadonga no es solo un enclave de belleza natural que te llena de admiración, sino que hay una historia inacabada de un pueblo del que formamos parte. Covadonga es también una tierra de reconquista, de reconquistar, en primer lugar, nuestro propio corazón, reconquista de un mundo que a veces es injusto, insolidario, violento y lo tenemos que reconquistar para Cristo con la gracia de la paz, la convivencia y el diálogo y, también, reconquistar la Iglesia para que sea fiel a Jesucristo y podamos hacer un camino como cristianos de esta época del siglo XXI".