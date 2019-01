Actualización en "Tiempo de Juego" (13/01/2019)

Tiempo de lectura: 2



A esta hora, los Bomberos y la Guardia Civil tratan sin descanso de rescatar a un niño de dos años que ha caído a un pozo de unos 100 metros de profundidad en el término municipal de Totalán, Málaga. Las labores de rescate se van a mantener durante toda la noche. Escuchamos al portavoz de la Guardia Civil Bernardo Moltón.

Un robot con cámara de una empresa de desatoros ha conseguido descender unos 78 metros en varias ocasiones, pero no puede bajar más al haber un tapón de tierra húmeda. Aunque no se descarta ninguna hipótesis, la tarea de rescate del pequeño se centra en el agujero, ya que se baraja que el niño, al caer, podría haber provocado un desprendimiento de tierra, bajo el que podría encontrarse... Estaremos pendientes ante cualquier última hora...

También destacamos otro suceso a esta hora... La Guardia Civil ha detenido en Lanzarote, Canarias, al marido de Romina Celeste, la joven paraguaya de la que no se tienen noticias desde la pasada Nochevieja.

Hablamos ahora en clave política. Entramos de lleno en la precampaña de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dejado claro que su Gobierno es de largo recorrido y que estará, por lo menos, hasta el año 2020. También ha defendido los Presupuestos que quiere aprobar con los apoyos independentistas. Ha pedido a Partido Popular y Ciudadanos que se abstengan para que salgan adelante las cuentas públicas.

Por su parte, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha aprovechado para criticar los Presupuestos que quiere sacar adelante el Gobierno con el apoyo de los independentistas.

En cuanto al tiempo... Vamos hacia un lunes se prevén rachas muy fuertes de viento en el sur de Tarragona y norte de Castellón. Las temperaturas mínimas, en general, estarán en ascenso, aunque con heladas en amplias zonas del interior peninsular. Se esperan cielos nubosos y precipitaciones, débiles en general, en el Cantábrico oriental y norte de Navarra.

Hasta ahora, existía en forma de canción, como este genial 'Sound of Silence' de Simon y Garfunkel. Este domingo hemos conocido que ochenta líderes científicas de todo el mundo han recorrido la Antártida para reconocer las diferentes tonalidades del silencio y las variedades e intensidades de la nada absoluta de este continente. El proyecto, llamado 'Homeward Bound', como otra de las canciones míticas de este dúo, se ha desplazado hasta un rincón de la Antártida donde el silencio es absoluto, como una especie de limbo. En ese paraje hay un sinnúmero de tonos e intensidades del color blanco, a los que no estamos acostumbrados y una gran tonalidad de silencios a los cuales nosotros no tenemos afinados el oído, han dicho. También han comentado que al ser uno de los parajes más intocados del planeta Tierra, la naturaleza ha desplegado todo lo que es capaz de hacer lejos de la presencia del ser humano.