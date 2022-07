¿Te pueden multar por estar en un grupo de WhatsApp donde se avisa de controles policiales en carretera?

Le llegada del verano lleva a la carretera a millones de españoles que buscan llegar a sus puntos de destino vacacional, lo que aumenta considerablemente los vehículos en carretera. Es por ello que los agentes de seguridad intesifican su presencia con controles a lo largo de todo el mapa. Las prisas, hacen que muchos conductores rocen los límites de la legalidad tratando de sortear los controles de los radares. La llegada de las nuevas tecnologías ha allanado este camino y muchos ya han buscado en ellas un aliado. Lo último: grupos de WhatsApp donde ellos mismos informan de los controles y dispositivos instalados por la Guardia Civil de Tráfico que van presenciando a lo largo de su recorrido.

Lo que antes se comunicaba "dando las luces largas", se ha digitalizado para alegría de muchos. Conscientes de esto, las autoridades legislaron una norma para poder penalizar con 200 euros de multa a quienes utilizaron este método. La duda surje, si los nuevos 'sistemas' están penados económicamente. Para ello, el fiscal de sala y coordinador de seguridad vial, Luis del Río, responde en "Herrera en COPE" a todas las incertidumbres generadas por esta picaresca práctica.

"Desde el punto de vista penal por supuesto que no esta tipificado. Pero incluso como infracción administrativa entiendo que tampoco, ya que según la normativa no está tipificado como infracción administrativa", afirma del Río al ser preguntado por el hecho de ejercer esta comprometida práctica de notificación. Pese a ello, el fiscal recuerda que "lo que si esta penado es el uso del móvil mientras conduces", algo que se realiza durante el ejercicio para poder estar informado de cualquier acto de presencia de los agentes de tráfico.

El problema no solo está en el hecho de pertenecer o notificar al resto de conductores mediante estos grupos de contacto, sino en las consecuencias secundarias, aunque más graves desde el punto de vista humano, que esta práctica genera: "Se puede tener una distracción que produce como resultado la muerte o el fallecimiento de una persona, o incluso lesiones de cierta entidad, podría haber un delito de homicidio o lesiones imprudentes", añade coordinador de seguridad vial. Es decir, consecuencias de utilizar el móvil pero no de estar en uno de esos grupos. Llegados a este punto, dado que esos delitos parten de la base de que te pillen utilizando el móvil, surje la duda sobre si el simple hecho de estar en uno de estos grupos supone algún tipo de delito: "Efectivamente, hay un vacío legal y no te pueden hacer nada".

"Como ocurre siempre en el derecho, es una cuestión de pruebas", manifiesta del Río recordando que pese a ello está prohíbida esta distracción al volante.

Pero los actos tienen consecuencias. La utilización de estos chat supone para muchos conductores la libertad de poder incumplir ciertas normas sin miedo a ser pillados. Las malas prácticas de otros conductores repercuten sobre uno mismo, lo que genera un dilema mental y ético: "Una vez que informamos de esto, estamos haciendo trampas y nos cargamos el sistema ya que los que velan por la seguridad hacen poco porque hay otros que se encargan de que esto se vuelva inestable e inseguro", afirma Nacho Lijarcio, experto en seguridad vial.

De cara futuro, la solución no parece ni facil ni cercana. La complejidad de legislar un acto así exige una serie de elementos casi imposible de delimitar. "No es una cuestión de poner freno a las cosas. El estado legislador no puede legislar todas las cosas de esta vida. El ciudadano debe ser responsable y ver lo está bien, lo que está mal y discernir sobre ello", expresa Lijarcio invitando así a los conductores que hacen uso de esta práctica a realizar un juicio moral y de valor.