Paco Roca: “Un cómic del éxito de 'Arrugas' te hace sombra y tienes que reinventarte”

Es el autor de 'Arrugas', 'Memorias de un hombre en pijama' o 'El tesoro del Cisne Negro' entre otros muchos cómics. Como el propio Paco Roca reconoce, ha tocado muchos géneros a lo largo de su obra, a veces de aventuras, otras nostálgica, otras cómicas y sobre la madurez. “Ser el Paco Roca de muchas cosas está bien” asegura el propio autor. “A 'Arrugas' le debo mucho, me permitió dedicarme exclusivamente a los cómics y dejar el mundo de la publicidad. Se ha publicado en medio mundo y eso me llena de satisfacción pero es verdad que te hace un poco de sombra, y buscas conseguir algo que te haga destacar más allá de esa obra” reflexiona sobre un tebeo que ha sido todo un éxito de ventas. “Siempre es difícil porque el éxito o el fracaso son resultado de un cúmulo de cosas”.

Un mercado que siempre trata de captar el mundo del cómic es el juvenil. Por ello, le preguntamos a Roca qué le diría a un niño para convencerle de que compre producto europeo y no se vaya a por la grapa de la Patrulla-X o Los Vengadores: “Hay de todo. En el manga hay cosas interesante, en el mundo de los superhéroes hay cosas interesantes, y en el europeo no todo es bueno” reflexiona el creador de historietas. “Yo me crié leyendo historias de superhéroes como Spider-Man, pero luego descubrí el cómic europeo, y es verdad que me llenó mucho más. No sé si por el formato, el tipo de historias, el tipo de dibujo, que los temas eran mas cercanos... No sé que fue, pero contacté mucho más”.