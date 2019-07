Cómo dibuja Paco Roca las andanzas de un 'periodista en pijama'

Paco Roca, uno de los autores de cómics en España más reconocibles gracias a trabajos como “Arrugas”, “Memorias de un hombre en pijama” o “Surcos del azar” se atreve con mostrarnos la manera en la que es capaz de retratar un personaje en apenas unos minutos. Con un estilo caricaturesco, Roca plasma en papel al entrevistador de este “Yo y mi mundo” a la vez que reflexiona sobre el mismo oficio de dibujar, con qué tipo de trabajos sí se siente cómodo solo dibujando.

“Yo la verdad es que no me planteo lo que hago. Me gusta contar historias con mis dibujos y me da igual que lo llamen cómic o novela” explica Roca sobre el viejo debate de si llamarles cómics o novelas gráficas.