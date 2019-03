 'Sobrino de Botín': el restaurante más antiguo del mundo está en el centro de Madrid

El centro de Madrid tiene muchos sitios emblemáticos. Sus calles respiran historia y miles de anécdotas que sus visitantes estarían encantados en conocer. Pero existe un lugar de esos cuyas paredes respiran historia. Se trata de 'Sobrinos Botín', el restaurante más antiguo del mundo, situado en la calle Cuchilleros, muy cerquita de la emblemática Plaza Mayor de la Capital de España.

Sus puertas fueron abiertas por primera vez en 1725 y es reconocido por el libro 'Guinness de los Records' como el restaurante más antiguo del mundo. En sus mesas han podido degustar sus especialidades desde los Reyes de España hasta el presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan. Pero una de la señas de identidad de 'Sobrinos de Botín' es un ambiente familiar y su arraigo a la ciudad de Madrid.

Javier, uno de los responsables del local, nos lleva por todos los lugares del restaurante, deteniéndonos en cada una de sus paredes para contarnos las diferentes historias que allí han sucedido. “Casi todas las personalidades importantes e influyentes de nuestro país y de otras partes del mundo han visitado este restaurante. Es un de los lugares de visita obligatoria si vienes a la capital de España”.

También nos has subrayado la “relación de amor” que hay entre 'Sobrinos de Botín' y la ciudad de Madrid: “En mi opinión no se puede entender la historia de la ciudad y del restaurante sin uno de ellos. Botín no sería lo que es si no estuviéramos en este emplazamiento, a pocos metros de la Plaza Mayor”.

Por último nos ha desvelado lo importante que ha sido 'Sobrinos de Botín' en su vida: “Para mí es todo. Lo llevo en la sangre. Me ha dado todo y también me ha permitido venir con una sonrisa en la cara cada día de trabajo durante los últimos 42 años”.