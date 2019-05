El importante consejo que Julia Navarro recibió de su madre

Julia Navarro se caracteriza, además de por ser una de las mejores periodistas políticas españolas, por ser una gran escritora. En sus libros Navarro refleja a mujeres fuertes y luchadoras. La posición de la mujer en la sociedad y en el mundo laboral está cambiando poco a poco. Por suerte, esta está más introducida y ya no es extraño ver a una mujer trabajando y teniendo una familia a la vez.

En esta entrevista nos hemos propuesto escribirle una carta a una niña que ahora tiene diez años para que la lea dentro de diez cuando sea una mujer y le hemos preguntado a Julia Navarro qué le diría a esa niña.

“La voy a decir lo que me decía mi madre y me decía mi abuela: puedes hacerlo todo, no tienes ningún hándicap por delante que no puedas saltar. Tienes la misma capacidad, el mismo talento, la misma fuerza, la misma inteligencia, las mismas cualidades que puedatener cualquier niño, cualquier compañero de tu clase, cualquier hombre en el futuro, no tienes ninguna puerta, y las puertas que te encuentres solo tienes que empujarlas y abrirlas, tu puedes todo.” afirma la escritora de ‘Dispara yo ya estoy muerto’.Un mensaje positivo y lleno de fuerza que la ha acompañado toda su vida y le ha hecho conseguir todo lo que se ha propuesto a pesar de los baches que hay podido haber en el camino.

También le preguntamos por otra mujer, por la que más le haya marcado, por la que es la mujer de su vida. ella sin dudarlo dos veces contesta: mi madre. “Es la que me enseñó que yo podía hacerlo todo y a que el ser mujer no era ningún inconveniente. Y nunca viví el ser niña, ni ser adolescente o mujer como un inconveniente porque ella me enseñó que no lo era” relata la periodista quien ha dejado claro a lo largo de los años que siguió al pie de la letra el mensaje de su madre.