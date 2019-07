Chencho Arias, sobre la investidura de Sánchez: “Creo que no habrá repetición electoral”

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, afronta este lunes la primera sesión del debate de investidura en el Congreso de los Diputados. Ante la negativa de las tres derechas (PP, Ciudadanos y Vox) de abstenerse y la falta de acuerdo entre el PSOE y Podemos, hace que las probabilidades de que Sánchez sea investido sean nulas. Ante esta circunstancia, cabría preguntarse. ¿Habrá gobierno o estamos abocados a una repetición electoral?

El diplomático Inocencio Arias considera que pese al actual bloqueo, no iremos a nuevas elecciones: “No creo que haya elecciones otra vez, pero no descarto nada. Tanto PP como Ciudadanos, si Sánchez les hace una oferta medianamente interesante, no pueden rechazarla. Al fin y al cabo, es el que ha ganado las elecciones. Pero si Sánchez pretende que le apoyen el día que está dejando que los separatistas entren en el Gobierno de Navarra, para un dirigente español es una trágala muy cruda.”

A juicio del diplomático español, el candidato socialista debe plantear un Gobierno en solitario con apoyo de PP o Ciudadanos, siempre que se comprometa a no traspasar determinadas líneas rojas: “Rivera, Casado e Iglesias no pueden dictar la política española, porque no han ganado las elecciones, pero ante cuestiones esenciales Sánchez tiene que adelantarse y marcar líneas rojas, como la integridad de España y no conceder más de la cuenta a los catalanes.”

Preguntado sobre si la crisis que vive el Estado con Cataluña preocupa en la UE, Arias apunta que es algo que inquieta, pero no obsesiona: “El problema no es que haya dirigentes catalanes que diga cosas demenciales. Lo grave es que hay miles de catalanes que se creen que el Estado les asfixia.”