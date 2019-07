“Zapatero fue el presidente más flojo en política exterior: no le interesaba”

Durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno, Inocencio Arias mantenía sus tareas como diplomático, pese a ser sustituido como embajador español en la ONU. Arias siempre ha manifestado las discrepancias con quien fue presidente del Gobierno entre 2004 y 2011 en política internacional: “No le juzgo en política interna, porque habría que matizar según qué cuestiones, pero en el exterior era el más flojo, no porque fuera más tonto que los anteriores, sino porque no le interesaba mucho.”

La percepción del diplomático hacia exjefe del Ejecutivo es que estaba incómodo en sus desplazamientos: “Cuando estaba en una reunión con otros líderes, estaba deseando que finalizaran los encuentros. De hecho, hay numerosas fotografías de Zapatero en reuniones internacionales, como de la OTAN o en el seno de la Unión Europea en países como Holanda o Dinamarca, donde todos están de pie charlando, y se veía a Zapatero sentado solo, repasando unos papeles. Estaba incómodo. Y lo notaban los propios dirigentes. Muchos embajadores me comentaban que le preparaban cinco temas para que abordara en su discurso, y solo trataba de manera intensa tres, pero los otros dos se los dejaba. No estaba cómodo y no tenía claro cuáles eran las obligaciones que implicaba su cargo, representar a España.”

Para Arias, la llamada ‘Alianza de civilizaciones’ potenciada durante los mandatos de Zapatero, fue una iniciativa atractiva, pero una pérdida de tiempo: “Está muy bien que haya una mayor comprensión hacia el mundo islámico, que hubiese un mayor bienestar entre sus ciudadanos y que frenasen los conflictos. El problema es que aquello implicaba alianzas peligrosas. ¿Con quién te ibas a aliar, con terroristas? Se emplearon demasiadas horas de trabajo en eso, pese a que la idea no era del todo mala.”