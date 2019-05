Así pudo conciliar la vida laboral y familiar Julia Navarro

Hoy en día es complicado conciliar el trabajo con la vida en familia y en el hogar, pero hace 40 años lo era mucho más, sobre todo para las mujeres. Estas venían de una tradición en la que las mujeres solo se dedicaban al cuidado de la casa y la familia, era extraño que una mujer fuera independiente de su marido y trabajara fuera del hogar.

“Todos venimos de una educación donde el cuidado de la casa, el cuidado de los hijos ha recaído casi exclusivamente sobre los hombros de las mujeres, por lo que antes nos daban satisfechas si nuestras parejas ayudaban” relata la periodista. Ante esta situación era mucho más complicado para las mujeres realizar un trabajo fuera y mantener un hogar ellas solas, sin hablar del cuidado de los hijos cuando estos enfermaban o necesitan alguna atención como las comidas.

Por suerte Julia tuvo una ayuda extra que le facilitó mucho esta conciliación. “Sin mi madre no hubiera podido hacer nada de nada de lo que he hecho. Si no hubiese sido por mi madre no sé cómo podría haber organizado mi vida y podría haber hecho todas las cosas que he hecho” comenta Navarro algo emocionada al recordar el gran esfuerzo que su madre hizo por ella y cómo siempre la animó y la apoyó a seguir adelante en un mundo dominado por hombres y en el que las mujeres jóvenes no tenían una tan fácil aceptación.