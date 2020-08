¿Tienes problemas de postura y dolores de hombro? ¡No te pierdas este vídeo!

¡Buenos días, familia! Ya estamos a viernes. Nuestro entrenador personal nos trae la última clase de la semana. Estáis a un paso de descansar el sábado, por si no han comenzado vuestras vacaciones. Pero, si acabas de volver de ellas y te reincorporas a nuestras clases, te darás cuenta de que Dávila no se encuentra en los estudios del Grupo COPE. Durante estos días el monitor ha viajado al Pirineo Aragonés con el objetivo de que disfrutes de sus clases de la mejor manera posible, bien estando en la playa, en la montaña o, incluso, en tu pueblo.

Al igual que ayer, Paco nos trae hoy un pequeño trabajo con el fin de mejorar nuestra postura. De esta manera evitaremos tener cualquier tipo de lesiones en los hombros, especialmente. Aunque también en la zona del cuello, en la zona de la mano, etc. Para ello, haremos uso del yoga. Estas actividades que estáis a unos pocos minutos de descubrir son recomendadas para mejorar la calidad de vida. Es así como cada vez nos costará menos hacer ejercicio. Y no hace falta ser un entrenador personal, tan solo sigue las recomendaciones de Paco y verás como dentro de poco tiempo comenzarás a sentirte mejor.

Incluso no es necesario ir al gimnasio para realizarlos, dado que todos ellos se pueden llevar a cabo con diferentes objetos que podemos encontrar en casa. No obstante, si hubiera alguna herramienta con la que no contéis, Dávila os dirá cómo y dónde conseguirla.

No olvidéis que, si habéis seguido todas nuestras clases, a día de hoy os sentiréis en buen estado de forma. De lo contrario, podéis echar un ojo a las publicaciones anteriores de ‘Re-Evoluciónate’. Y, si queréis ver contenidos previos a esta sección, os recomendamos 'Entrénate frente al aislamiento'. Tanto la página web de COPE como la de Cadena 100 y MegaStar poseen desde el primero hasta el último vídeo que hemos grabado. Si ya lo habéis hecho, entonces dale al play a este último vídeo ¿Estáis listos? ¡A por todas, compañeros!