Por qué comer alimentos morados previene el alzheimer y ayuda a vivir más años

Las patatas violetas dulces no son muy comunes en la dieta española. Sin embargo, en la isla japonesa de Okinawa sus habitantes consumen una media de un kilo de este tipo de tubérculos, y sus ciudadanos tienen una esperanza de vida más larga que en el resto del planeta, sufren hasta un 50% menos de enfermedades cerebrales y ven reducido hasta en un 80% el riesgo de padecer cáncer. Pueda parecer que se trata de un detalle circunstancial, pero este fenómeno se debe a un elemento crucial: las antocianinas.

Se trata de un pigmento hidrosoluble que le da a las verduras que tienen una alta concentración esa tonalidad violeta tan característica. Un fluvonoide que favorece el riego arterial y, según estudios como el realizado en la universidad británica de East Anglia (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23319811), redujo un 32% el riesgo de infarto de miocardio en las mujeres que formaron parte de la muestra.

Y es que en la isla de Okinawa su población anciana supera en muchos casos los 100 años de edad, gracias a las patatas violetas. Pero no es el único vegetal o fruto que contiene una alta cantdad de antocianinas. También podemos encontrar este pigmento en una larga lista de productos: ciruelas, arándanos, lombarda o repollo morado, berenjenas o remolacha. Algunos de ellos, con alta concentración en vitamina K y C, así como fibra y magnesio, ayudan a prevenir las enfermedades neurodegenerativas.

Sin embargo, al igual que las vitaminas C y B-12 de los zumos naturales de naranja recién exprimidos, las propiedades beneficiosas de las antocianinas son termolábiles, lo que quiere decir que se pierden si son expuestas a altas temperaturas. Todas excepto la vitamina K. Por ello, es recomendable que verduras como las berenjenas, la remolacha o la lombardas se cocinen a la plancha o al vapor, y que no se exceda en el tiempo de cocción. Además, puede añadirse una cucharada de vinagre de manzana antes de que comience a hervir el agua para ayudar a mantener la vitamina C del alimento.