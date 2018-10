¿Funcionan realmente las dietas detox?

Desde hace unos años, las dietas depurativas se han puesto de moda y muchas personas creen que limitándose a seguirlas pueden llegar a conseguir los objetivos que buscan. Para la gran mayoría de los nutricionistas, estas dietas son “absurdas”. Esto nos ha hecho preguntarnos si realmente son eficaces estas dietas y si pueden suponer un riesgo para nuestra salud.



Este tipo de dietas consisten en ingerir diferentes tipos de zumos depurativos que se elaboran a través de ingredientes vegetales naturales (frutas, verduras, cereales) que tienen alto contenido en vitaminas y antioxidantes que favorecen a nuestro organismo de una manera, que como su propio nombre indica, depurativa.



Se venden y exponen al mercado como una forma recomendada de limpiar nuestro organismo a base de nutrientes de bajo contenido en calorías y grasas y que por otra parte sí contienen un elevado número de nutrientes esenciales y beneficiosos como son la fibra, las vitaminas o el potasio.





Beneficios de las dietas detox



- Nos ayudan a perder peso a base de ingredientes saludables

- Nos ayudan a reducir el cansancio corporal y a recuperar la vitalidad

- Favorece a nuestra piel

- Previene los problemas digestivos

Los nutricionistas nos alertan de que estas dietas no son tan beneficiosas como creemos porque carecen de otros elementos nutricionales que debemos incorporar en nuestra alimentación, como son los alimentos proteicos procedentes de los animales (carne, pescado, leche, huevo…). Lo recomendable es seguir una dieta saludable que contenga todo tipo de alimentos bajos en grasas saturadas. Una dieta equilibrada combinada con un ejercicio diario es mucho más eficaz y saludable que cualquier dieta detox.

Las dietas detox o cualquier otra dieta que se considere milagrosa, no puede hacer realmente milagros en nuestro cuerpo. Podemos adelgazar, pero a la vez que perdemos peso, también podemos estar perdiendo salud, porque no estamos comiendo realmente lo que necesitamos.

Estas dietas lo que buscan realmente es decirnos lo que queremos oír, pero si no ponemos de nuestra parte y hacemos una dieta equilibrada en la que incluyamos el ejercicio como acompañante habitual, no nos servirá de nada.





Los 7 peligros de las dietas detox



1.- Pérdida de masa muscular: Las dietas ‘detox’ siguen pautas muy variadas, pero en general resultan pobres en proteínas. Una dieta hipocalórica debe aportar una cantidad suficiente de proteínas para prevenir la pérdida de masa muscular y otros problemas.

2.- Favorecen el ‘efecto rebote’ o ‘yo-yo’, ya que alerta de que al abandonar estas dietas, las personas que las siguen no han aprendido a comer saludablemente y vuelven a las costumbres que les hicieron engordar.

3.- Déficit de vitaminas y minerales por falta de consumo con los alimentos. Además de las proteínas pueden ser deficitarias en otros nutrientes, como zinc y calcio, entre otros. Las personas mayores, en edad de crecimiento, o con alguna patología, pueden ser especialmente sensibles a estas deficiencias.

4.- Riesgo de cálculos renales. El abuso de batidos verdes puede incrementar el riesgo de ‘piedras en el riñón’ por el excesivo contenido en ácido oxálico de algunas verduras, como las espinacas, habituales en este tipo de bebidas.

5.- Regulación insuficiente de estas dietas y los productos que utilizan, lo que implica una falta de seguridad.

6.- Consumir antioxidantes artificiales (vitaminas c y e, coenzima q entre otras) a largo plazo podría ser perjudicial para la salud, por lo que no se recomienda. Distinto es consumir alimentos que aportan estos antioxidantes de forma natural a través de los vegetales, o las frutas por ejemplo. El consumo de antioxidantes a largo plazo no ha demostrado ningún beneficio sobre el cáncer o las enfermedades cardiovasculares y, en ocasiones pueden ser potencialmente dañinos por lo que no existen pruebas fehacientes para recomendar el uso de suplementos con antioxidantes más allá de los presentes en los alimentos dentro de una dieta saludable.

7.- Desarrollo de trastornos del comportamiento alimentario. Las dietas muy restrictivas, bajas en calorías, se han asociado al desarrollo de trastornos del comportamiento alimentario (anorexia y bulimia), a veces de mayor gravedad que el exceso de peso que se pretendía corregir.