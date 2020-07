Descubre las cinco ensaladas que no puedes perderte este verano

El verano es sinónimo de calor. Y el calor nos llama a refrescarnos. No solo en el sentido físico, sino también referido a nuestra dieta. Fuera quedan los platos pesados y calientes porque lo único que nos apetece es tomar comidas ligeras, frescas pero deliciosas.

Las ensaladas son uno de los favoritos en verano. No solo por ese color tan bonito que siempre alegra la vista, sino por el increíble abanico de posibilidades que hay a la hora de hacerlas. No hay normas. Puedes utilizar cualquier ingrediente que tengas en la nevera y lo más probable es que siempre esté buena. ¿Y a quién no le apetece una buena ensalada en esos días tan calurosos?

Hoy vamos a recomendarte cinco ensaladas súper sencillas de preparar que podrían convertirse en tus favoritas este verano:

Ensalada murciana

También se la conoce como moje o mojete. No puede ser una ensalada más sencilla de preparar y es muy fresquita para esos días de más calor. Solo necesitas un par de huevos cocidos, atún, cebolla y aceitunas negras.

Para aliñarla tan solo necesitas un buen chorrito de aceite de oliva virgen extra y un poquito de sal a tu gusto. Esta ensalada es perfecta para esos días en los que llegas a casa perezoso y no te apetece cocinar. Rica, fresquita y muy rápida. ¡Vas a querer repetir!

Ensalada de gazpacho

¿Es posible? Sí, lo es. Nuestra gastronomía tradicional pero con un toque creativo y diferente a como estabas habituado a tomarla. ¡En forma de ensalada! No te preocupes porque los ingredientes son exactamente los mismos: tomates, pepino, cebolla, pan, aceite, vinagre, un diente de ajo y un poquito de sal. Tan solo corta media cebolla y ponla en un bol cubierta de vinagre para que adquiera sabor y se ablande. Tuesta el pan y corta el pepino y el tomate en trozos no demasiado grandes. Para el aliño solo deberás mezclar una parte de vinagre con cuatro de aceite hasta que quede emulsionado, ¡y ya está! Directa a la mesa.

¿Complicado? En absoluto. Está igual de buena y fresca que el tradicional gazpacho, pero en lugar de tomarlo con cuchara, podrás usar un tenedor. El lado bueno de esta ensalada es que si te sobra, siempre puedes utilizar la batidora, ¡y convertirla en nuestro tradicional gazpacho!

Ensalada de queso de cabra y frutos secos

Si eres amante del queso -y especialmente del queso con mucho sabor-, ¡esta ensalada es para ti! Se prepara en apenas unos minutos y está riquísima. Para aliñarla puedes usar vinagreta de miel, pero siempre puedes darle tu toque personal. ¡En las ensaladas no hay reglas!

Para hacerla solo necesitarás canónigos, un rulo de queso de cabra, frutos secos a tu gusto para darle sabor y manzana.

Como ya te hemos contado, la vinagreta puede hacerse de mil formas distintas. Nosotros te recomendamos hacer una mezcla con mostaza, miel, vinagre de módena, aceite y un poquito de sal. Mézclalo muy bien para que se emulsione y déjalo reposar. Una vez hecha la vinagreta, solo tendrás que cortar el queso en rodajas y colocarlo sobre la base de canónigos. A continuación añade la manzana, los frutos secos, ¡y a aliñar!

Ensalada de aguacate, tomate y cebolleta

Si estamos hablando de ensaladas sencillas de preparar, ¡esta ocupa el primer lugar! Para hacerla solo vas a necesitar un aguacate entero, tomate y cebolleta. Se aliña con un poquito de aceite y sal.

Cuando vayas a cortar el aguacate, te recomendamos dar un golpe seco con el cuchillo en el hueso y girarlo ligeramente. De esta forma podrás apartar el hueso sin ningún riesgo de forma sencilla. Solo tendrás que cortarlo en rodajas y siempre puedes añadir un poquito de zumo de lima para evitar que se oxide. ¡Y además le da un toque muy rico de sabor!

Ensalada de pasta con atún y salmón

No importa cómo quieras hacerla. Lo que está claro es que la pasta es uno de los ingredientes más versátiles en la gastronomía de todo el mundo y hay mil formas de hacerla. Esta vez te proponemos una ensalada muy sencilla, fresquita y con la pasta como gran protagonista, perfecta para esos días en los que el calor aprieta.

Para hacerla solo necesitarás la base de pasta, atún, salmón ahumado y queso a tu elección, aunque nosotros recomendamos queso fresco o feta. Si quieres añadirle un toque fresco, y eres aficionado a la mezcla de los sabores dulces y salados, puedes añadir granada, piña o incluso frutos rojos. Puedes aliñarla con un poco de aceite y un poquito de sal a tu gusto.

¡Bon appetit!