Zumos exprimidos en el acto en el súper ¿son saludables?

Cada vez es más frencuente encontrarnos en el supermercado con máquinas que nos explimen naranjas en el acto y cuyo zumo podemos llevarnos en botellas de plástico de diferentes tamaños. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha estudiado las condiciones de higiene y propiedades de estos productos, y su conservación pasadas 24 horas y no han detectado patógenos y, "a fecha de caducidad, se conservan bien".

Estos zumos de naranja han ganado popularidad en estos últimos años y ya lo consume una de cada diez familias. "Se trata de un producto natural que no lleva ningún conservante ni tratamiento térmico". La OCU ha comprobado la calidad higiénica de las máquinas, ya que "al exprimir el zumo puede entrar en contacto con la piel de las naranjas y contaminarse o quedar retenido durante algún tiempo hasta que llega el siguiente cliente".

Para ello han analizado 24 muestras de zumo de 8 cadenas de supermercados para comprobar si había microorganismos y bacterias como Enterobacterias, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Listeria o Salmonella. "El resultado es que no hay problemas de higiene". "Estos productos son seguros y su consumo en el momento de la compra y a las 24 horas, que es la fecha de caducidad que aparece en el envase, no presenta riesgos. Pasado un día, el zumo sigue siendo perfectamente apto para tomarlo si lo has mantenido refrigerado y siempre que no hayas bebido directamente de la botella".

Sin embargo, acalra "la calidad higiénica de estos zumos puede no ser siempre la misma, ya que depende de cómo y con qué frecuencia se haga la limpieza de la máquina exprimidora. El interior de la naranja está libre de bacterias, pero el zumo puede contaminarse al entrar en contacto con las bacterias que se encuentran en la superficie de la cáscara de la naranja. De ahí que sea de mucha importancia que los supermercados se ocupen de hacer un buen mantenimiento".

Por otro lado, la OCU ha medido en el laboratorio la cantidad de vitamina C que contenían las muestras el día de la compra y también pasadas 24, 48 y 72 horas. "Los resultados son claros: no cuela que la vitamina C se pierde con el tiempo, pues los niveles se mantienen estables siempre que el zumo se haya conservado frío".

"La vitamina C disminuye si calentamos el zumo, eso sí es cierto, porque el calor la destruye. Por eso lo más recomendable es tomar frutas frescas y algunas verduras en crudo, pues aportan más vitaminas que las cocinadas", concluyen.