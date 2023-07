Whatsapp deja las cosas claras: perderás tu cuenta si tienes esta aplicación instalada en el móvil

La aplicación de mensajería Whatsapp avisó, hace un tiempo, a aquellos usuarios que utilizan la plataforma de que el motivo por el que algunos podían ver suspendida de manera indefinida sus cuentas es precisamente por tener instalada algunas apps específicas. Se trata de otro de los muchos cambios que introducía el servicio de chats, que anunciaba a bombo y platillo una de las mejoras que más demandaban los usuarios: utilizar la misma cuenta en varios dispositivos.

Whatsapp ya permitía a algunos usuarios de su versión beta el acceso anticipado a la función de soporte multidispositivo, que ya había confirmado a comienzos del mes de junio del año pasado el propio Mark Zuckerberg. Lo que sí tendríamos que asegurarnos, explicaban, es de que tengamos conexión en el móvil en el momento que vinculemos los dispositivos para transferir tanto chats como datos de la cuenta. Serían 4 el número máximo de dispositivos en los que podrá emplearse, en los que también podrán realizar llamadas de vídeo y voz.

El secreto de la foto de Carlos Herrera con su hija Rocío en la Feria de Abril: "Me lo ha confirmado" María José Navarro relató en el repaso a la prensa del corazón lo que el mismo Herrera le confesó sobre la imagen... y lo que le pasó en la chaqueta Redacción Herrera en COPE 05 may 2022 - 08:55





Lo que sorprendía a muchos de los usuarios de Whatsapp era que algunos de ellos veían como su cuenta quedaba suspendida temporalmente sin previo aviso. Como anunció la aplicación de Facebook en un comunicado, esto se debía a una restricción de uso en base a algunas aplicaciones desarrolladas por terceros y a las que la app de mensajería había puesto coto, tal y como anunció en un comunicado.

“Si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra 'suspendida temporalmente' significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial de WhatsApp. Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente”, amenazó la cuenta oficial.

A lo que se refiere con este mensaje la app es, concretamente, a aplicaciones alternativas como 'WhatsApp Plus' o 'GB WhatsApp', que se emplean como sustitutivo de la app original, pero que están desarrolladas por terceros y que se emplean, en su mayoría en dispositivos Android. “Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, advertía la compañía.

Las conversaciones de Whatsapp con tu jefe podrían ir en tu contra en un juicio: "Conlleva muchos riesgos"

En 'La Tarde' hablamos de un caso que protagonizó esta app de mensajería instantánea junto a una trabajadora que había pedido vacaciones a su empresa. Sus jefes le dieron la respuesta a través de Whatsapp: “Haz lo que quieras”.

Después de recibir este mensaje la empleada se marchó de vacaciones, y fue despedida por ausentarse de su puesto de trabajo de forma injustificada. Tras poner la denuncia, este mensaje de Whatsapp ha servido para que un juez considere nulo el despido, porque la empresa consintió pacíficamente esas vacaciones.

Analizamos este caso en 'La Tarde'. ¿Qué ocurrió al final? Pues no te lo pierdas en el audio que tienes disponible a continuación.





Audio





En COPE analizamos la actualidad

El comunicador Carlos Herrera, en uno de sus monólogos, te dio algunas claves sobre la invasión de Ucrania. Tienes más datos y detalles en el siguiente vídeo.