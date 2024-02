Visita Venezuela, hace la compra en un supermercado y alucina con lo que ocurre cuando va a pagar

Hay cosas que nos gustan mucho en esta vida, pequeños placeres con los que todos disfrutamos y que nos hacen felices. Entre ellos, por supuesto, está el de salir a tomar algo en buena compañía, probar nuevos restaurantes, o viajar. Esto último lo hacemos menos de lo que nos gustaría y, por eso, aprovechamos cada ocasión que tenemos como si fuera la última.

Destinos los hay de todo tipo, desde paradisiacos lejísimos de España, hasta algunos más cercanos pero igual de interesantes. Hay otros, sin embargo, a los que no se recomienda ir en este momento, por el nivel de peligrosidad que pueda suponer. Y uno de los lugares que menos se recomienda por la situación que atraviesa el país es Venezuela.

Todos sabemos lo que ocurre desde hace años allí, y, por eso, no es un país que se suela visitar de forma turística. Sin embargo, claro que viaja gente hasta ahí. Es lo que le ha ocurrido al novio de Yessika. Ella es venezolana y él español, y juntos hicieron un viaje para conocer a su familia.

Lo que no esperaba es lo que le iba a pasar en un supermercado, el lugar al que fueron a hacer la compra. Si bien ella enseñaba que, al menos en ese establecimiento, "no hay desabastecimiento", sí había una serie de diferencias con respecto a España. Y es que su novio se quedó alucinando con lo que le ocurrió cuando fue a pagar.

Después de hacer una cuantiosa compra, fue a que le cobrasen, y se encontró con que no había ningún personal en la caja. "Las cajeras se fueron. ¿Cuánto tiempo llevas esperando?" le preguntaba su novia, a lo que él le respondía que llevaba quince minutos esperando sin que nadie llegase.

Un venezolano recibe un regalo de los Reyes Magos en Barajas inesperado

Jhorjan Bolívar se encontró el pasado 6 de enero con algo que no esperaba al abrir el paquete: lo que llevaba esperando y echando de menos desde el momento en el emigró desde Venezuela hace unos 10 meses. Un encuentro que ha sido posible gracias a los voluntarios de ENVERA, una asociación de los empleados de Iberia, dedicada principalmente a ayudar a las personas con discapacidad. Pero, con esta acción llamada 'Alas Comprometidas', abren un canal de mensajería solidaria.

Jhorjan es un músico profesional venezolano, que llegó a España hace 10 meses y dejó su instrumento en Venezuela porque no tenía pensado trabajar como músico aquí en España.

Jhorjan llegó, como muchos emigrantes, dispuesto a trabajar de lo que puede para salir adelante. Aunque intentó abandonar la música, la música fue la que lo persiguió a él: “La música me ha salvado la vida, sinceramente. De siempre me ha hecho sentir así, aún cuando he intentado impulsar otros medios, la música siempre está presente”, cuenta el hombre en los micrófonos de COPE.

La Orquesta Sinfónica Carlos Cruz Díez nació de la necesidad de los músicos venezolanos exiliados por volver a hacer lo que les gusta. Todos son músicos profesionales y muchos de ellos, aparte, se dedican a otras profesiones para sostenerse económicamente.

La reacción del venezolano con el regalo de los Reyes



Jhorjan, el contrabajista, vino a España sin su instrumento y cuando tenía algún concierto, o bien le prestaban un contrabajo o lo tenía que alquilar, por lo que ENVERA puso todos los medios posibles para traerle a Jhorjan, su contrabajo desde Caracas. Y, precisamente, llegó a Madrid el día de Reyes.

“Yo, vestida de Reina Maga, de cintura para abajo vestida de Iberia y, arriba, de voluntaria de ENVERA, le hice entrega a Jhorjan en la T4 su contrabajo”, contaba Begoña, la que terminó siendo la 'reina maga' de Jhorjan, y la encargada de entregar su regalo. “Me encontré con él y se me echó encima, me abrazó, no había forma de separarle de mí. Fue muy emocionante, le faltó poco para tumbarse encima, que es más grande que él. Se fue a una esquinita, lo abrió y nos tocó una pequeña pieza a los que estábamos ahí”, recuerda.