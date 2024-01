Un venezolano recibe un regalo de los Reyes Magos en Barajas y era lo que esperaba desde que emigró

El día de Reyes seguro que tus hijos, sobrinos o primos, se despertaron con mucha ilusión para abrir esos regalos que pidieron. Los Reyes Magos, como cada Navidad, se encargaron de cerrar estas fiestas con broche de oro. Este martes el director de La Linterna, Ángel Expósito, ha querido contar una historia muy especial de este año, una en la que un hombre venezolano ha recibido una sorpresa en el aeropuerto madrileño de Barajas.









Concretamente, Jhorjan Bolívar se encontró el pasado 6 de enero con algo que no esperaba al abrir el paquete: lo que llevaba esperando y echando de menos desde el momento en el emigró desde Venezuela hace unos 10 meses. Un encuentro que ha sido posible gracias a los voluntarios de ENVERA, una asociación de los empleados de Iberia, dedicada principalmente a ayudar a las personas con discapacidad. Pero, con esta acción llamada 'Alas Comprometidas', abren un canal de mensajería solidaria.





Los Reyes Magos entregan a Jhorjan lo que siempre quiso



Jhorjan es un músico profesional venezolano, que llegó a España hace 10 meses y dejó su instrumento en Venezuela porque no tenía pensado trabajar como músico aquí en España. Jhorjan llegó, como muchos emigrantes, dispuesto a trabajar de lo que puede para salir adelante. Aunque intentó abandonar la música, la música fue la que lo persiguió a él: “La música me ha salvado la vida, sinceramente. De siempre me ha hecho sentir así, aún cuando he intentado impulsar otros medios, la música siempre está presente”, cuenta el hombre en los micrófonos de COPE.









La Orquesta Sinfónica Carlos Cruz Díez nació de la necesidad de los músicos venezolanos exiliados por volver a hacer lo que les gusta. Todos son músicos profesionales y muchos de ellos, aparte, se dedican a otras profesiones para sostenerse económicamente. Precisamente Carlos Cruz Díez fue un artista plástico cuyo trabajo decora el terminal del aeropuerto internacional en Caracas, por donde muchos han tenido que pasar para poder salir. Estas navidades, en la presentación anual del calendario solidario de ENVERA, esta orquesta tuvo la suerte de tocar.

La reacción del venezolano con el regalo de los Reyes



Jhorjan, el contrabajista, vino a España sin su instrumento y cuando tenía algún concierto, o bien le prestaban un contrabajo o lo tenía que alquilar, por lo que ENVERA puso todos los medios posibles para traerle a Jhorjan, su contrabajo desde Caracas. Y, precisamente, llegó a Madrid el día de Reyes.









“Yo, vestida de Reina Maga, de cintura para abajo vestida de Iberia y, arriba, de voluntaria de ENVERA, le hice entrega a Jhorjan en la T4 su contrabajo”, contaba Begoña, la que terminó siendo la 'reina maga' de Jhorjan, y la encargada de entregar su regalo. “Me encontré con él y se me echó encima, me abrazó, no había forma de separarle de mí. Fue muy emocionante, le faltó poco para tumbarse encima, que es más grande que él. Se fue a una esquinita, lo abrió y nos tocó una pequeña pieza a los que estábamos ahí”, recuerda.





“Cuando estás fuera de tu país, marca la diferencia”



Que a Jhorjan le trajeran su instrumento fue la guinda del pastel, pero realmente para él lo más importante ha sido otra cosa: “En el proceso han estado atentos, antes, durante y después han estado siempre presentes, y eso es como si me hubieran acompañado. Cuando estás fuera de tu país eso marca la diferencia, más cuando te están acompañando a cumplir metas que no pensabas cumplir en poco tiempo”, cuenta él mismo en La Linterna.









Lo dijo él mismo, el ver que hay alguien pendiente, que está allí, que te quiere echar una mano, para Jhorjan, ha significado mucho. ENVERA, cuyo objetivo principal es resaltar el papel de las personas con discapacidad en la sociedad, ha iniciado un programa de mensajería solidaria llamado, 'Alas Comprometidas', con el fin de mejorar la vida de las personas.