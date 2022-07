Un vecino de Zaragoza deja un mensaje en el portal y la respuesta del aludido no tarda en llegar: "Así podría"

Un vecino de Zaragoza tuvo un pequeño incidente con otro vecino (valga la redundancia) de su portal. Así lo ha compartido la cuenta @LiosdeVecinos en Twitter. Una muestra de que, en muchas ocasiones, la realidad supera a la ficción. ¿A qué recuerdas esa mítica serie llamada 'Aquí no hay quien viva' en la que ocurrían toda serie de aventuras entre vecinos? Pues aquí va un ejemplo basado en hechos reales.

"Mientras tanto en Zaragoza...", escribe la cuenta anteriormente mencionada para adjuntar las 3 fotografías que explicarán todo. En la primera instantánea puede leerse lo siguiente: "Ya está avisado el servicio de recogida de muebles del Ayuntamiento. A lo largo del día retiraremos todas las maderas", escribía un vecino. Justo abajo de ese papel escribía otro (visiblemente molesto) lo siguiente: "mientras te lo guardas en tu casa".









Como te decía, había una cierta molestia porque, como comparte este tuitero y se ve en la segunda fotografía, se ve en el portal diversos muebles que ocupan un gran espacio. Por eso, y para tratar de limar asperezas, esto es lo que le responde el vecino que tiene esos muebles en las zonas comunes. "El vecino/a que ha contestado al mensaje del 3º derecha, podía decir quien es y así explicarle el motivo. Gracias".

El desenlace no lo conocemos pero el 'culebrón' que se genera es importante. El relato de un vecino que, molesto, responde a otro porque ha dejado los muebles en las zonas comunes.









La respuesta, como te mencionábamos, no se hace esperar y el propio vecino que ha dejado esas cosas en el portal trata de localizar al que se queja para poder explicarle el motivo por el que ha dejado esas cosas fuera de su inmueble. Ojalá todo haya acabado con buenas palabras y formas por el bien de esa comunidad de vecinos.

Así recriminó un vecino de Las Rozas la actitud de un viandante: "Me estás cansando"

Otro vecino en apuros. Pero esta vez, por un vehículo. No te pierdas esta historia. Todo empieza con otro cartel y otra réplica. Esta vez todo se produce en el municipio de Las Rozas, en Madrid. Este es el mensaje con el que empieza todo. "Solo recordarle que esta es una zona libre de coches", se lee en el segundo cartel. Inmediatamente después, llega la réplica. Una contundente respuesta que no ha dejado indiferente ni a los vecinos ni a las redes. "No vuelvas a tocar mi coche porque ya me estás cansando. ¡Te estás metiendo en un buen lío! ¿Te crees dueño/a de la calle? Si tienes cualquier problema ponte en contacto conmigo".

El tuitero censura concienzudamente una parte del cartel en el que se deja entrever que ahí es donde se incluye el número de teléfono.

¿Quién tendría razón? ¿El que sugiere esa queja para recordar que la zona debe estar libre de coches o el chico/a que replica con vehemencia a su vecino? Nos quedaremos con la duda pero, sin duda, la respuesta es para recordarla. Sin duda.