Un vecino de Plasencia enseña el surrealista lugar donde han puesto un restaurante: "No podría"

Si algo tiene este país es que tenemos una calidad de vida extraordinaria. Hace buen tiempo por lo general durante todo el año, es rico en costas y playas, la gente es abierta y simpática y, por supuesto, se come como en ningún otro sitio e incluso de forma barata en muchas ocasiones. Si vas a cualquier pueblo, cualquier ciudad y si, me apuras, cualquier barrio, encontrarás infinidad de restaurantes.

Y los tienes de todo tipo, desde la comida más tradicional, hasta la más exótica, pasando por restaurantes de comida de todo el mundo. Y es que en un mundo tan globalizado, lo normal es que también importemos comida de lugares como China, India, Tailandia o, también, Estados Unidos. Seguro que se te ha venido a la cabeza más de un restaurante de comida rápida estadounidense que ha recalado en España, porque sí, están por todas las ciudades.

Aunque su diseño es bien conocido y lo distingues a metros de distancia, lo cierto es que algunos se ponen en los sitios más surrealistas, y es lo que ha ocurrido en Plasencia. Allí han puesto un restaurante de comida rápida en un sitio bien pintoresco. Lo ha recopilado Juan Fernández en su cuenta de X (el antiguo Twitter).

"Estados Unidos nunca podría" decía en su tuit en inglés. Enseguida, se ha llenado de miles de likes y comentarios que apuntaban a que solo se puede ver un restaurante así en medio del ayuntamiento en España. A su vez, los usuarios respondían con distintas fotos de lugares a lo largo y ancho de nuestro país donde había ocurrido algo similar.

La respuesta de un propietario de un restaurante a un cliente

Y es que, ¿a quién no le apetecería tomarse un refresco bien frío mientras disfrutas del sol? Es lo que pensó este hombre en Benidorm, que decidió ir con su familia a un restaurante que ponían bien en Internet.

Era un restaurante que no admitía reservas y que iban entrando por orden de llegada, lo que hizo que, finalmente, no pudiera entrar a comer a aquel restaurante. En plena desesperación, decidió poner una reseña en el restaurante en el apartado de Google y, lo que no esperaba, era lo que le respondió el propietario.





Una respuesta que ha subido a X (el antiguo Twitter) la cuenta de @SoyCamarero, y que ha tenido miles de 'likes'.

"Pedimos una mesa una semana antes y dentro del restaurante, porque íbamos con un bebé y un carro. Pues no, ni mesa dentro ni nada. Cogen gente sin reserva y tú llegas y no hay mesa, no lo recomiendo" decía el cliente.

La respuesta del camarero fue, en efecto, demoledora: "este no es mi local, será el de Benidorm. El mío es con reserva previa, si no, no se puede comer. Antes de ponerse a escribir, no tome alcohol que le merma sus escasísimas facultades mentales" decía el propietario.

Una respuesta que no ha gustado a los usuarios de X y que han dicho que, por las respuestas de este hombre, "ya saben dónde no ir".

La demoledora respuesta de un camarero a un cliente

Esta vez le ha tocado al Bar Marrakesh de Granada, en el barrio de la Chana, que recientemente recibió una reseña con la puntuación mínima, donde un cliente se quejaba del trato "pésimo" del dueño y camarero. "Hemos ido nueve personas, estando el local vacío y no nos han permitido usar dos mesas. Hemo pedido hoja de reclamaciones y no nos la han querido dar porque no éramos clientes", escribió este cliente.

El local contestó y no dudó en avergonzar al cliente. "Decir que la mesa que se les ha ofrecido es una mesa grande en la cual entraban sin problema. Solo nos paramos a juzgar el trato del personal, pero no del cliente que viene con malas formas, queriendo campar en un local de uso público como en el salón de su casa con malas formas" reflexiona.