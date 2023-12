Una profesora no se puede creer lo que ve al llegar a clase y la reacción de sus alumnos la hace llorar

Hay quien odia la fecha de su cumpleaños. No soporta las felicitaciones que le recuerdan que se está haciendo más mayor. Pero lo normal es que este momento sea especial y cada uno lo celebra de forma diferente. Algunos deciden organizar una gran fiesta, mientras que otros prefieren una celebración más tranquila. En los últimos días, se ha viralizado en redes sociales un vídeo que tiene que ver con este evento. Pero la sorpresa fue tal que todo parecía un conflicto. Ocurrió en una escuela de Georgia y acumula millones de visualizaciones en las redes sociales.





Los profesores se convierten en una figura importante para los alumnos. Hay algunos que pueden hacerte cambiar la vida para siempre. Quizás por su manera de dar clase, por los valores que enseñen o porque simplemente sean buenos haciendo su trabajo y conectando con los alumnos. Todo el mundo ha tenido ese maestro del que siempre se acordará. No se sabe a ciencia cierta el motivo por el que los jóvenes de Georgia quisieron hacerle una broma, aunque lo que es más que obvio es que dejó sin palabras a la mujer.

No se puede creer lo que ve

Mientras un grupo de alumnos protagonizaba una supuesta pelea en una de las aulas, una de las alumnas salió a buscar a la cumpleañera para que los separe. A juzgar por las imágenes, el rostro de la mujer evidenciaba su temor de que alguien resulte dañada y corrió hacia donde se producía la gresca. En el preciso momento que la maestra intentaba separar a los involucrados, inmediatamente uno de ellos la sorprendió con un ramo de flores. Acto seguido, una de sus compañeras lanzó confeti por los aires.





Todos ellos celebraron el momento con gritos. La maestra homenajeada no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas por la sorpresa y todos los estudiantes corrieron a abrazarla. Los alumnos rápidamente se separan organizándose en un círculo en torno a la profesora, a la que se le ve visiblemente sorprendida y emocionada. Y no es para menos, porque por la manera que lo planearon todo, parecía una cosa muy diferente. Para que la profesora no se diera cuenta de la sorpresa, toda la clase se compinchó. Toda la preocupación desapreció al ver el enorme ramo de rosas.

Llora por la reacción de sus alumnos



Entre confeti y las lágrimas emocionadas de la maestra, todos se abrazaron con alegría, demostrando el buen ambiente que se respiraba en el aula. "Todos tuvimos una maestra miel", "Quiero y deseo ser una maestra miel con mis niños", "Tengo ojos en las lágrimas", "Profesores así valen oro", "Qué alegría de ver cómo se quieren, cuidad a la maestra" o "Muero de amor" fueron algunos de los comentarios del vídeo que acumula millones de reproducciones en las diferentes redes sociales. No son pocos los comentarios en todos los idiomas que se alegran por la clase.

Un tierno gesto de un grupo de escolares se viralizó para sorprender a su profesora el día de su cumpleaños. Por eso, rápidamente se llenó de comentarios donde usuarios destacaron el gesto de los escolares, mientras otros aseguraron que "casi se quedan sin maestra por el susto". En esa misma línea, otro usuario dijo que la docente "estaba más asustada que feliz". Por otro lado, otros apuntaron a la rapidez con la que la profesional reaccionó para ver que pasaba con sus alumnos. También recordaban al personaje de la película 'Matilda'.